Známy hollywoodsky herec Ben Stiller večeral v luxusnom hoteli v Tatranskej Lomnici.
Ben Stiller, ktorého môžeš poznať z mnohých známych filmov, vrátane komédií Foter je loter či Noc v múzeu, prišiel na návštevu na Slovensko. Jeho prítomnosť si všimol pozorný personál, ktorý sa s hercom odfotil.
Podľa informácií TV novín, mal však herec spravenú rezerváciu v reštaurácii na iné meno. Nikto zo zamestnancov hotela preto nevedel, že k nim na večeru zavíta práve hollywoodska hviezda.
Nie je zatiaľ známe, prečo sa herec rozhodol navštíviť Slovensko. Rovnako ani nevieme, kde je ubytovaný a aké tu má plány. Niektorí sa domnievajú, že tu natáča nový film. Uvidíme teda, či nás prekvapí snímkou odohrávajucou sa medzi slovenskými kopcami a lesami.