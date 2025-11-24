Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 24. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:44

Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých

Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
Zdroj: Rolex
Richard Balog
Richard Balog
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V katalógu švajčiarskej ikony nájdeš krásne mužské aj ženské kúsky s rôznymi cenovkami.

Je úžasné, že v dobe neustálych zmien a rýchleho tempa zostávajú niektoré veci nemenné – značka Rolex je jednou z nich. Už 120 rokov symbolizuje absolútny vrchol hodinárskeho umenia, a to vďaka spojeniu neochvejnej švajčiarskej presnosti s nadčasovým luxusným vzhľadom.

Každé nové vydanie náramkových hodiniek s ikonickou korunkou v logu nie je len novým modelom, ale udalosťou, ktorá definuje štandardy pre celé odvetvie a vytvára ďalšie zberateľské ikony. Rok 2025 nebol žiadnou výnimkou – vedenie značky Rolex predstavilo kolekciu modelov, ktorá dokonale spája tradíciu remeselnej horologie s inovatívnymi technológiami a dizajnovými prvkami.

Odporúčané
Separ si kúpil hodinky, ktoré nosí aj Ronaldo či Jay-Z. Oranžový model v hodnote 30-tisíc eur zladil s jeho Lamborghini Separ si kúpil hodinky, ktoré nosí aj Ronaldo či Jay-Z. Oranžový model v hodnote 30-tisíc eur zladil s jeho Lamborghini 21. augusta 2024 o 17:12

Pozornosť nadšencov si okamžite získala verzia modelu Rolex GMT-Master II s 40-milimetrovým puzdrom a náramkom z ružového zlata. Úplne iný štýl priniesol ultra elegantný model Rolex 1908 s 39-milimetrovým zlatým puzdrom, ktorý vzdáva hold klasickým líniám a predstavuje špičkové hodinárske remeslo.

Či už hľadáš dokonalý spoločenský kúsok, robustné každodenné hodinky alebo luxusné kúsky (zatiaľ) obdivuješ len z diaľky, výber z tohtoročnej ponuky je dokonalý. Pozri si TOP modely z katalógu značky Rolex v roku 2025.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, teniskách alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham Luxusné hodinky, ktoré nás v roku 2025 zaujali najviac. Nechýbajú pistáciové Rolexy či Tudor, ktoré nosí Beckham 11. augusta 2025 o 11:19
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
HODINKY LUXUSNÉ MÓDNE ZNAČKY MÓDNE DOPLNKY WISHLIST
Odporúčame
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli e
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
včera o 17:00
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ e
refresher+
Odporúčané
Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
včera o 08:00
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
pred 3 hodinami
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Vyznáš sa v investičných pojmoch? Tieto otázky ťa otestujú
14. 11. 2025 11:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou e
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 2 dňami
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa e
refresher+
Odporúčané
Karolína aj Martina zažili extrémnu žiarlivosť: „Musela som mu posielať fotky outfitu do práce,“ vraví Maťa
dnes o 07:00
Storky
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Mladý slovenský dizajnér posúva hranice: Matiašovič predstavil novú kolekciu
Let's Dance predstavil novinku: Diváci sa prvýkrát dostanú na priame prenos...
Charles Leclerc mieri z trate do sveta módy. Predstavil značku CL16
Takto vyzerá druhá polovica účastníčok v českom Bachelorovi
Sweater Weather je tu a najštýlovejšie svetre sezóny ponúkajú značky FTSHP, Repr...
V spolupráci
Irina Shayk pricestovala do Prahy. Vyzdvihla, že sa tu cíti ako doma
Z virálnej hračky až do Hollywoodu. Chystá sa film o Labubu
Bad Bunny získal Latin Grammy. Odniesol si ocenenie za album roka
Vieme, aký dlhý bude Avatar 3. Pred kinom radšej nič nepi
Audi odhalilo koncept pre svoj F1 voz. V akých bude farbách?
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru
Lifestyle news
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul pred 58 minútami
Zákaz sociálnych sietí do 16 rokov? V Austrálii to už o pár týždňov bude realita pred hodinou
V ohrození sú aj cukrovkári. Vapovanie zasahuje oveľa viac než len dýchacie cesty pred 2 hodinami
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy pred 3 hodinami
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila s Glebom a Raphaelom včera o 12:00
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko včera o 10:00
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou pred 2 dňami
Nový rekord v sume za obraz, ktorý namaľovala žena. Maľba sa predala za 54,6 milióna dolárov pred 2 dňami
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu pred 2 dňami
VIDEO: Brat summer dostane vlastný film. Charli XCX si zahrá samu seba pred 2 dňami
Spravodajstvo
Polícia SR Počasie Správy počasie Príspevky od štátu
Viac
Nakupovanie bez prestávky: Terno spustí svoju prvú 24/7 predajňu
pred minútou
Sociálna poisťovňa upozorňuje na deadline: Firmy musia doručiť evidenčné listy dôchodkového poistenia
pred 46 minútami
Ministerstvo pošle príspevky až do 1 300 eur. Kto má nárok a čo je podmienkou?
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
Pozri si TOP mužské páperové bundy. Najštýlovejšie kúsky nájdeš v ponuke Stone Island, Moncler či TNF
pred 3 dňami
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
Móda a štýl na vrchole. Pozri si OUTFIT CHECK slovenských a českých známych tvárí s vycibreným vkusom
16. 11. 2025 16:00
7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru
7 módnych kúskov z materiálov, ktoré sú must-have na zimu. Obleč sa do merino vlny, alpaky a kašmíru
včera o 09:00
Rebeka z Ruže: „Bola som v šoku, že Kika sa zaľúbila do Dušana. Fandila som im, ale trošku som tomu neverila“ (MAKE UP & GOSSIP)
V spolupráci
Rebeka z Ruže: „Bola som v šoku, že Kika sa zaľúbila do Dušana. Fandila som im, ale trošku som tomu neverila“ (MAKE UP & GOSSIP)
včera o 14:00
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
Odporúčané
„Móda je pre všetkých a nepozná hranice.“ Slovenská značka freier prináša na scénu jedinečné kúsky inšpirované kinematografiou
17. 11. 2025 11:00
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru
Boli sme sa pozrieť na novú kolekciu Matiašoviča. Slovenský dizajnér predstavil 3D korzety aj topánky na mieru
20. 11. 2025 10:26
Viac z Zdravie Všetko
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
Gadgets
16. 11. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Tereza žije so syndrómom polycystických vaječníkov: Bojím sa toho, že nebudem môcť otehotnieť
pred 3 dňami
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
10. 11. 2025 17:00
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu
Filmy
pred 2 dňami
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu
pred 2 dňami
Katežinka mala včera premiéru jej seriálu After. V divokom príbehu si zahral aj známy slovenský raper
19. 11. 2025 11:24
VIDEO: Prvý trailer k novým Hunger Games je tu. Na Panem sa vráti strach, mladý Haymitch musí bojovať o holý život
pred 3 dňami
Viac z Tech Všetko
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Gadgets
pred 3 hodinami
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
pred 3 hodinami
Testoval som smart krúžok na penis: Vyhodnocuje riziko infarktu, orgazmus predlžuje až na 7 sekúnd
16. 11. 2025 17:00
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy
pred 3 hodinami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Zaujímavosti
pred 57 minútami
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
pred 57 minútami
Peter Janiga, známy z minuloročnej Farmy, si na Bali vybojoval titul Man of the Year Europe 2025.
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých
pred hodinou
Loudz1 priniesol do Bratislavy dušu Prahy a vášeň, ktorá zjednotila slovenskú a českú rapovú scénu (Reportáž)
Odporúčané
Loudz1 priniesol do Bratislavy dušu Prahy a vášeň, ktorá zjednotila slovenskú a českú rapovú scénu (Reportáž)
pred 2 hodinami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 % a dopravou zadarmo. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
pred 3 hodinami
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy
Toto je najdrahší superšportiak na svete: Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
včera o 10:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
pred 2 dňami
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu
Krvavé jatky na prvých záberoch z novej série Hier o tróny. HBO oznámila fanúšikom zásadnú zmenu
pred 2 dňami
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
refresher+
Odporúčané
Nacistické farmy na deti: ženy v sídlach Lebensborn plodili deti s elitou SS. Po pôrode potomkov nikdy nevideli
včera o 17:00
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
včera o 10:00
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
refresher+
Odporúčané
25-ročná Táňa sa venuje investovaniu: Do 30-tky som chcela mať 100 000 eur, podarí sa mi to skôr
20. 11. 2025 8:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia