Vybrali sme TOP 5 modelov Rolex v roku 2025. Nechýbajú hodinky pre zberateľov ani štýly pre mladých

V katalógu švajčiarskej ikony nájdeš krásne mužské aj ženské kúsky s rôznymi cenovkami.
Je úžasné, že v dobe neustálych zmien a rýchleho tempa zostávajú niektoré veci nemenné – značka Rolex je jednou z nich. Už 120 rokov symbolizuje absolútny vrchol hodinárskeho umenia, a to vďaka spojeniu neochvejnej švajčiarskej presnosti s nadčasovým luxusným vzhľadom.
Každé nové vydanie náramkových hodiniek s ikonickou korunkou v logu nie je len novým modelom, ale udalosťou, ktorá definuje štandardy pre celé odvetvie a vytvára ďalšie zberateľské ikony. Rok 2025 nebol žiadnou výnimkou – vedenie značky Rolex predstavilo kolekciu modelov, ktorá dokonale spája tradíciu remeselnej horologie s inovatívnymi technológiami a dizajnovými prvkami.
Pozornosť nadšencov si okamžite získala verzia modelu Rolex GMT-Master II s 40-milimetrovým puzdrom a náramkom z ružového zlata. Úplne iný štýl priniesol ultra elegantný model Rolex 1908 s 39-milimetrovým zlatým puzdrom, ktorý vzdáva hold klasickým líniám a predstavuje špičkové hodinárske remeslo.
Či už hľadáš dokonalý spoločenský kúsok, robustné každodenné hodinky alebo luxusné kúsky (zatiaľ) obdivuješ len z diaľky, výber z tohtoročnej ponuky je dokonalý. Pozri si TOP modely z katalógu značky Rolex v roku 2025.