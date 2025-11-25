Študentka Daniela otehotnela v poslednom ročníku magisterského štúdia. Ako si poradila so všetkými papierovačkami a na aké príspevky má nárok?
Dve čiarky na tehotenskom teste. Pre mnohých predstavujú splnený sen. No, ak sa tie dve čiarky objavia v polovici semestra na vysokej škole, k radosti a eufórii sa často pridáva aj stres z nadchádzajúcich papierovačiek a prerušenia štúdia. „Čo bude so školou? Vyhodia ma? Budem mať z čoho žiť?“ To sú otázky, ktoré si kladú mnohé mladé mamičky, ktoré otehotneli ešte počas štúdia.
V druhom ročníku magisterského štúdia na fakulte telesnej výchovy a športu otehotnela aj 24-ročná Daniela Tumidalská, ktorá zdieľa svoje tehotenstvo na sociálnych sieťach. Pre Refresher porozprávala, čo všetko musela vybaviť, keď zistila, že je tehotná a či pre ňu zo zákona plynú nejaké úľavy, ale aj povinnosti, ktoré musí vyriešiť predtým, ako bábätko privíta na svet.
Keď Daniela zistila, že je tehotná, ovládla ju eufória a na štúdium najprv ani nepomyslela „Keď sme s manželom zistili, že čakáme bábätko, veľmi sme sa tešili, pretože sme ho chceli už trošku skôr,“ hovorí Daniela. „Popravde som sa zo začiatku o žiadnu byrokraciu nezaujímala. Bola som plná radosti a na obavy ohľadom štúdia či vybavovania papierov na úradoch mi nezostal priestor.“
- Ako škola reagovala na jej tehotenstvo a či sú učitelia zhovievaví
- Či si musela kvôli tehotenstvu predĺžiť štúdium
- O aké príspevky a dávky má nárok
- Ako požiadala o tehotenské štipendium
- Prečo nie je materské pre tehotné študentky samozrejmosťou
- Či sa podľa Daniely dá vyžiť z dávok, ktoré štát tehotným študentkám poskytuje