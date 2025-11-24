Od vianočných filmov až po kultové seriály – tieto kinematografické kúsky ťa zabavia, ak sa náhodou budeš cez vianočné prázdniny nudiť.
Aj keď bude na Vianoce v televízii ako vždy pestrý program, je možné, že niektoré filmy ti prídu už ohrané. V takom prípade neváhaj siahnuť po Netflixe a inšpiruj sa naším výberom filmov, ktoré nás oslovili. Nejde len o typicky vianočné filmy, ale aj o seriálové hity, ktoré majú vyjsť tesne pred Štedrým dňom.
K tomuto obsahu máš prístup zadarmo
Vyber si jednu z možností a pokračuj v čítaní.