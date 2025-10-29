KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?

Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
Trúfneš si na plný počet bodov?
Vieš, ktorá kniha bola preložená do viac než 600 jazykov, čo majú spoločné Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe a Barack Obama, ktorý jav vyplýva zo špeciálnej teórie relativity či to, ktorý orgán ľudského tela je najväčší? Otestuj svoje všeobecné vedomosti v našom kvíze a zisti, či zvládneš správne odpovedať aspoň na polovicu z nich.
Niektoré otázky v tomto kvíze sú naozaj veľmi náročné a odpovedať na ne zvládne iba málokto. Potrápiť ťa však nemusí len teória relativity, ale aj dátum prvého rande s tvojou priateľkou či názov obľúbenej rastliny tvojej mamky. Avšak práve takéto otázky ťa môžu ochrániť pred stále dokonalejšími online podvodmi. Pretože AI ani online podvodník, ktorý sa bude vydávať za tvojho blízkeho, na ne určite nebude poznať správnu odpoveď.
O tom, ako sa chrániť pred podvodníkmi, sa môžeš dozvedieť viac vďaka O2. Nová kampaň Otázka za milión ukazuje, že správne zvolená bezpečnostná otázka môže ochrániť teba aj tvoje peniaze pred podvodníkmi v čase AI. Zisti viac o tom, ako môže vyzerať dokonalý online podvod, ako ho rozpoznať a ako sa pred ním účinne chrániť.
Na stránke O2 nájdeš okrem cenných rád a návodov aj krátky kvíz, v ktorom si môžeš overiť, či dokážeš rozoznať AI od skutočnosti. Ešte pred tým, ako sa pustíš do vzdelávania v oblasti bezpečnosti, urob si náš vedomostný kvíz a zisti, či zvládneš aspoň polovicu otázok.
Kvíz
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne
Zdroj:
Unsplash/Nhia Moua
115
Začneme zľahka: Aký je najväčší orgán ľudského tela?
Ak má slovo „nepochybne" 10 písmen, koľko má spoluhlások?
4
6
10
Vysvetlenie
N-e-p-o-ch-y-b-n-e → n, p, ch, b, n → spolu 6 spoluhlások, 4 samohlásky (e, o, y, e).
Zdroj:
Unsplash/Vincent Böhme/volně k použití
315
Ktoré zviera má najdlhšie tehotenstvo spomedzi všetkých známych druhov?
žirafa
slon
žralok
Vysvetlenie
Vedci odhadujú, že samice žraloka úhorovitého nosia mláďatá až 42 mesiacov (viac ako 3 roky). Pre porovnanie – gravidita slona afrického trvá približne 22 mesiacov, čo je najdlhšia gravidita medzi suchozemskými zvieratami.
Zdroj:
Pexels / Aaron J Hill
415
Nielen rak sa dokáže pohybovať smerom vzad. Uhádneš, ktorý vták dokáže lietať dozadu?
vrabec
kolibrík
papagáj
Vysvetlenie
Kolibrík je jediný vták, ktorý dokáže lietať dozadu, vďaka jedinečnej štruktúre jeho krídel, ktoré majú kĺb guľového typu umožňujúci pohyb v rôznych smeroch, vrátane letu dozadu a dokonca aj lietania hore nohami.