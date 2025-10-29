Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti O2.
dnes 29. októbra 2025 o 14:00
Čas čítania 0:53
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?

KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Zdroj: Pexels/Monstera/volně k použití
Trúfneš si na plný počet bodov?

Vieš, ktorá kniha bola preložená do viac než 600 jazykov, čo majú spoločné Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe a Barack Obama, ktorý jav vyplýva zo špeciálnej teórie relativity či to, ktorý orgán ľudského tela je najväčší? Otestuj svoje všeobecné vedomosti v našom kvíze a zisti, či zvládneš správne odpovedať aspoň na polovicu z nich.

Niektoré otázky v tomto kvíze sú naozaj veľmi náročné a odpovedať na ne zvládne iba málokto. Potrápiť ťa však nemusí len teória relativity, ale aj dátum prvého rande s tvojou priateľkou či názov obľúbenej rastliny tvojej mamky. Avšak práve takéto otázky ťa môžu ochrániť pred stále dokonalejšími online podvodmi. Pretože AI ani online podvodník, ktorý sa bude vydávať za tvojho blízkeho, na ne určite nebude poznať správnu odpoveď.

O tom, ako sa chrániť pred podvodníkmi, sa môžeš dozvedieť viac vďaka O2. Nová kampaň Otázka za milión ukazuje, že správne zvolená bezpečnostná otázka môže ochrániť teba aj tvoje peniaze pred podvodníkmi v čase AI. Zisti viac o tom, ako môže vyzerať dokonalý online podvod, ako ho rozpoznať a ako sa pred ním účinne chrániť. 

zisti viac

Na stránke O2 nájdeš okrem cenných rád a návodov aj krátky kvíz, v ktorom si môžeš overiť, či dokážeš rozoznať AI od skutočnosti. Ešte pred tým, ako sa pustíš do vzdelávania v oblasti bezpečnosti, urob si náš vedomostný kvíz a zisti, či zvládneš aspoň polovicu otázok. 

Kvíz
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne
Začneme zľahka: Aký je najväčší orgán ľudského tela?
Zdroj: Unsplash/Nhia Moua
1 15
Začneme zľahka: Aký je najväčší orgán ľudského tela?
koža
srdce
črevá
Vysvetlenie
Koža je s váhou asi 3,6 kg a veľkosťou až 2m2 najväčším orgánom ľudského tela.
Ak má slovo „nepochybne" 10 písmen, koľko má spoluhlások?
Zdroj: Unsplash / Nick Morrison
2 15
Ak má slovo „nepochybne" 10 písmen, koľko má spoluhlások?
4
6
10
Vysvetlenie
N-e-p-o-ch-y-b-n-e → n, p, ch, b, n → spolu 6 spoluhlások, 4 samohlásky (e, o, y, e).
Ktoré zviera má najdlhšie tehotenstvo spomedzi všetkých známych druhov?
Zdroj: Unsplash/Vincent Böhme/volně k použití
3 15
Ktoré zviera má najdlhšie tehotenstvo spomedzi všetkých známych druhov?
žirafa
slon
žralok
Vysvetlenie
Vedci odhadujú, že samice žraloka úhorovitého nosia mláďatá až 42 mesiacov (viac ako 3 roky). Pre porovnanie – gravidita slona afrického trvá približne 22 mesiacov, čo je najdlhšia gravidita medzi suchozemskými zvieratami.
Nielen rak sa dokáže pohybovať smerom vzad. Uhádneš, ktorý vták dokáže lietať dozadu?
Zdroj: Pexels / Aaron J Hill
4 15
Nielen rak sa dokáže pohybovať smerom vzad. Uhádneš, ktorý vták dokáže lietať dozadu?
vrabec
kolibrík
papagáj
Vysvetlenie
Kolibrík je jediný vták, ktorý dokáže lietať dozadu, vďaka jedinečnej štruktúre jeho krídel, ktoré majú kĺb guľového typu umožňujúci pohyb v rôznych smeroch, vrátane letu dozadu a dokonca aj lietania hore nohami.
Čo majú spoločné Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe a Barack Obama?
Zdroj: Wikimedia (Creative Commons) / Gage Skidmore, Firdaus Latif a PxHere
5 15
Čo majú spoločné Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe a Barack Obama?
všetci sú praváci
všetci majú stredné meno
všetci majú hnedé oči
Vysvetlenie
Jennifer Lopez, Daniel Radcliffe a Barack Obama majú dve krstné mená. Speváčka je krstená ako Jennifer Lynn Lopez, herec sa volá Daniel Jacob Radcliffe a 44. prezident Spojených štátov sa celým menom volá Barack Hussein Obama II.
Dokážeš povedať, či je pán na fotke skutočný, alebo ide o dielo AI?
Zdroj: O2
6 15
Dokážeš povedať, či je pán na fotke skutočný, alebo ide o dielo AI?
pán je skutočný
pán je vygenerovaný AI
Vysvetlenie
Rozpoznať vygenerovanú fotku je skutočne ťažké a pri letmom pohľade sa môžeš ľahko zmýliť. Sústreď sa na detaily ako dokonalá pleť, perfektné osvetlenie, vzory oblečenia či ruky.
Švédsko má najviac ostrovov, Kanada najviac jazier... Tipneš si, ktorá krajina má najviac sopiek?
Zdroj: Pexels
7 15
Švédsko má najviac ostrovov, Kanada najviac jazier... Tipneš si, ktorá krajina má najviac sopiek?
Japonsko
Južná Amerika
Indonézia
Vysvetlenie
Krajinou s najväčším počtom sopiek je Indonézia. Táto vulkanická veľmoc má až 147 sopiek, z toho 76 aktívnych.
Pri unikátoch jednotlivých krajín ešte zostaneme. Tipneš si, ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete?
Zdroj: Pexels/Acharaporn Kamornboonyarush
8 15
Pri unikátoch jednotlivých krajín ešte zostaneme. Tipneš si, ktorá krajina má najviac časových pásiem na svete?
Kanada
Čína
Francúzsko
Vysvetlenie
Francúzsko má najviac časových pásiem na svete (12), a to vďaka svojim zámorským územiam.
Dokážeš povedať, či je dievčatko na fotke skutočné, alebo ide o dielo AI?
Zdroj: Freepik
9 15
Dokážeš povedať, či je dievčatko na fotke skutočné, alebo ide o dielo AI?
dievča je skutočné
dievča je vygenerované AI
Vysvetlenie
V tomto prípade ide o fotografiu reálneho človeka.
Zvieracia ríša je dôkazom toho, že náš svet je pestrý a dúhový. Skús uhádnuť, ktoré zviera dokáže počas svojho života zmeniť pohlavie:
Zdroj: Unsplash / Šárka Krňávková
10 15
Zvieracia ríša je dôkazom toho, že náš svet je pestrý a dúhový. Skús uhádnuť, ktoré zviera dokáže počas svojho života zmeniť pohlavie:
Delfín pruhovaný
Vakorosnička rohatá
Klaun očkatý
Vysvetlenie
Klaun očkatý sa dokáže zmeniť zo samca na samicu – ak samica zomrie, najsilnejší samec sa premení na novú samicu, a z mladšieho samca sa stane nový dominantný samec.
Od prvého vydania oslovila generácie čitateľov na všetkých kontinentoch. Ktorá kniha drží rekord v počte prekladov? (okrem Biblie)
Zdroj: Unsplash/Christin Hume/volně k užití
11 15
Od prvého vydania oslovila generácie čitateľov na všetkých kontinentoch. Ktorá kniha drží rekord v počte prekladov? (okrem Biblie)
Malý princ
Pinocchio
Harry Potter
Vysvetlenie
Dielo francúzskeho spisovateľa bolo preložené do viac než 600 jazykov. Drevený Pinocchio si v rebríčku drží pevné tretie miesto.
Skús uhádnuť, ktorá odroda viniča (z uvedených nižšie) sa používa na výrobu odrodového bieleho vína:
Zdroj: Pexels / picjumbo.com
12 15
Skús uhádnuť, ktorá odroda viniča (z uvedených nižšie) sa používa na výrobu odrodového bieleho vína:
Merlot
Tramín červený
Modrý Portugal
Vysvetlenie
Tramín červený má ružovočervené bobule, no víno z nich je biele, aromatické a korenisté, často s tónmi ruží a liči. Patrí medzi najstaršie európske odrody viniča.
Esperanto malo byť univerzálnym jazykom, ktorý by spájal ľudí bez ohľadu na národnosť. Vieš, v ktorej krajine tento jazyk vznikol?
Zdroj: Unplash/LinkedIn Sales Solutions
13 15
Esperanto malo byť univerzálnym jazykom, ktorý by spájal ľudí bez ohľadu na národnosť. Vieš, v ktorej krajine tento jazyk vznikol?
Španielsko
Poľsko
Nemecko
Vysvetlenie
Esperanto vytvoril v roku 1887 lekár Ludwik Lejzer Zamenhof s cieľom uľahčiť medzinárodnú komunikáciu.
Vieš, ako sa nazýva jav, pri ktorom čas plynie pomalšie pre pozorovateľa, ktorý sa pohybuje vysokou rýchlosťou?
Zdroj: JESHOOTS.COM/Unsplash
14 15
Vieš, ako sa nazýva jav, pri ktorom čas plynie pomalšie pre pozorovateľa, ktorý sa pohybuje vysokou rýchlosťou?
Dilatácia času
Relatívne zrýchlenie
Časová relativita
Vysvetlenie
Tento efekt vyplýva z Einsteinovej špeciálnej teórie relativity – čím rýchlejšie sa pohybuješ, tým pomalšie plynie tvoj čas voči stojacemu pozorovateľovi.
V akom meste sa zoznámil tiktoker Valden s partnerkou Sárou?
Zdroj: Refresher
15 15
V akom meste sa zoznámil tiktoker Valden s partnerkou Sárou?
Bratislava
Trnava
Žilina
Vysvetlenie
Aj takto môže vyzerať bezpečnostná otázka, ktorá dokáže ochrániť teba aj tvoje peniaze pred podvodníkmi v čase AI. Zisti viac o ochrane pred online podvodmi vďaka novej kampani Otázka za milión od O2.
Vyhodnotiť kvíz
