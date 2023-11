Marvel chce oživiť pôvodných Avengerov v novom filme. Nedarí sa im a trápi ich zlá kvalita filmov a seriálov

Na internete sa objavili šokujúce informácie o fungovaní štúdia Marvel a jeho budúcnosti vrátane nových filmov Avengers.

Extrémny úpadok kvality produkcie Marvel Studios po vydaní Avengers: Endgame je citeľný ako pri filmoch, tak najmä seriáloch. Magazín Variety sa rozprával s viacerými zdrojmi zo štúdia Marvel a priniesol informácie o tom, čo sa tam deje.

Dozvedeli sa aj to, prečo boli v seriáli She-Hulk nekvalitné efekty a prečo scenár Bladea viackrát prepisovali. Marvel chce údajne natočiť nový film Avengers s pôvodnými hrdinami, ktorí sú už mimo príbehu (ako napríklad Iron Man či Captain America).

Zdroj: Marvel Studios

Vzhľadom na komiksovú náturu príbehu by bolo oživenie postáv veľmi jednoduché. Otázkou zostáva, či by mali herci záujem a koľko by si za to vypýtali peňazí. Marvel sa však k tomuto rozhodnutiu podľa zdrojov Variety neodhodlal a zatiaľ o tom len diskutovali ako o potenciálnej „záchrane“.

Ďalšou takou „záchranou“ by mal byť príchod X-Men a Fantastickej štvorky. Zatiaľ čo Fantastická štvorka a Blade majú naplánovanú premiéru na rok 2025, pre X-Men zatiaľ Marvel iba hľadá scenáristov. Nikto však nevie, čo sa s nimi chystajú urobiť, keďže v Deadpool 3 sa objavia pôvodní X-Men z filmovej série od štúdia Fox vrátane Hugha Jackmana v role Wolverina.

Problémy Marvelu sa začali okolo roku 2020, keď prišla pandémia a štúdio Disney potrebovalo kvalitný a zaujímavý obsah pre svoju novú streamingovú službu Disney+. Marvel mal štúdiu Disney dodať seriály zo svojho komiksového sveta, no tie sa doposiaľ viac nepodarili, ako podarili. Zdroje z prostredia štúdia hovoria o tom, že problémy nastávajú už v predprodukcii.

Zdroj: Marvel Studios

Scenáre vraj nie sú veľmi kvalitné a vedúci sa spoliehajú, že všetko opravia v postprodukcii. Šéf Marvelu Kevin Feige a ostatní riaditelia údajne robia zmeny na poslednú chvíľu. Z toho dôvodu menia celé seriály za pochodu, čo vyústi nielen do nekvalitného príbehu, ale aj nekvalitných efektov. Príkladom je She-Hulk.

Scény, v ktorých sa postava Jennifer Walters premenila na She-Hulk, mali byť pôvodne v ôsmej epizóde. Na poslednú chvíľu to však autori zmenili a scény presunuli do prvej epizódy. Tvorcovia vizuálnych efektov tak mali na dokončenie práce o dva mesiace menej, čo sa negatívne podpísalo na úrovni efektov.

Podobne na tom bol tretí Ant-Man, ktorého premiéru posunuli o štyri mesiace skôr. Takéto zmeny vraj Marvel robí neustále a tvorcovia vizuálnych efektov už dlhodobo pracujú v neistote, majú extrémne dlhé nadčasy a otrasné pracovné podmienky. Tento rok aj z toho dôvodu vytvorili odbory.

Zdroj: Marvel Studios

Ďalším problémom štúdia je snímka The Marvels, pokračovanie Captain Marvel. Jej natočenie stálo údajne 250 miliónov dolárov (takže spoločne s nákladmi na propagáciu mohla snímka stáť okolo 400 miliónov dolárov). Analytici však predpokladajú, že premiérové tržby filmu v USA a Kanade budú na úrovni 75 – 80 miliónov dolárov. Jednotka pritom počas premiéry zarobila 153 miliónov dolárov.

Režisérka filmu Nia Da Costa odišla počas postprodukcie pripravovať svoj nový film na úplne iný kontinent. Zdroje z prostredia filmu hovoria, že je to veľmi netradičné. Nia Da Costa sa v minulosti preriekla, že pri tvorbe filmu nemala voľné ruky a občas musela nechať Kevina Feigiho a ostatných šéfov štúdia, aby film robili podľa seba.

Keď ho pustili v lete tohto roka testovaciemu publiku, získali negatívnu spätnú väzbu a rozhodli sa snímku pretáčať ďalšie štyri týždne.

Ďalším problémom je Jonathan Majors. Ten hral v obidvoch sériách Lokiho aj v snímke Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Majors stvárňuje hlavného záporáka Kanga a všetky jeho varianty z alternatívnych dimenzií. Herec však čelí vážnym obvineniam z ublíženia na zdraví a 29. novembra sa postaví pred súd, aby dokázal svoju nevinu.

Zdroj: Marvel Studios

V prípade, že Majorsa uznajú vinným, v Hollywoode zrejme skončí (podobne ako Johnny Depp). Je možné, že štúdio preobsadí rolu Kanga iným hercom, respektíve vymenia záporáka. Údajne chceli využiť Dr. Dooma z Fantastickej štvorky. Kang je však už teraz súčasťou dôležitých príbehov a mal byť ďalším veľkým záporákom v štýle Thanosa na niekoľko rokov dopredu.

RDJ already agreed to come back pic.twitter.com/BzN89nfNHW — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 1, 2023

Zaujímavá je aj situácia s Bladeom. Marvel oznámil film Blade s Mahershalom Alim v hlavnej role v júli 2019. Odvtedy sa na snímke vystriedalo päť scenáristov a dvaja režiséri a podľa zdrojov Variety bol istý čas film v takom stave, že Blade bol až štvrtou hlavnou postavou v poradí. Dvojnásobný držiteľ Oscara Mahershala Ali sa už údajne vyhrážal, že projekt opustí.

Magazín Variety diskutoval s viacerými analytikmi a odborníkmi a všetci sa zhodli na tom, že Marvel začal až príliš tlačiť na pílu. Zahltil divákov množstvom obsahu a podpísalo sa to na jeho kvalite. Široká verejnosť začína strácať záujem o čokoľvek spojené s Marvelom, čo dokazujú aj nízke tržby nových kino filmov a slabé recenzie. Marvel aj Disney si toto všetko uvedomujú a urobili kroky pre to, aby to zmenili.