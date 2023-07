Komentár: To fakt nikoho z Avengerov nezaujíma, že z planéty Zem trčí už niekoľko rokov obrovský vesmírny boh?

Na konci snímky Eternals sa udiali veci, ktoré mali navždy zmeniť svet Marvelu. Nezmenilo sa však vôbec nič.

Snímku Eternals zahraniční diváci a kritici veľmi pozitívne neprijali, no film mal byť pre svet Marvelu nesmierne dôležitý, keďže predstavil vesmírne bytosti a božské entity nazvané Celestials.

Na konci snímky sa diváci dozvedeli, že jeden takýto Celestial existoval aj v zemskom jadre. Postupne sa začal dostávať na povrch, v čom mu zabránili až členovia tímu Eternals, ale aj tak z planéty zostali vytŕčať jeho končatiny a hlava. Časti, ktoré trčia, sú niekoľkonásobne väčšie ako Mount Everest, a tak by každý očakával, že sa k tomu postavy vo svete Marvelu nejako vyjadria. Opak je však pravdou.

Eternals sa v marvelovskom svete odohráva v roku 2023. Odvtedy Marvel vydal viacero filmov a seriálov, ale až na novinový ústrižok v seriáli She-Hulk sa absolútne nikto nepozastavil nad tým, že z planéty trčí gigantický obor.

there have now been three Marvel movies that have taken place since Eternals, and somehow no one has once mentioned how the Earth now has this dude sticking out of it pic.twitter.com/oIU9FrHJZO — Mike Murphy (@mcwm) July 25, 2022

Kompletný zoznam filmov, seriálov a špeciálov, ktoré vyšli po snímke Eternals a chronologicky sa ich príbehy odohrávajú po jej konci.

Hawkeye (December 2024)

Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2025)

Moon Knight (2025)

She-Hulk (2025)

Ms. Marvel (2025)

Thor: Love and Thunder (2025)

Black Panther: Wakanda Forever (2025)

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2025)

Werewolf By Night (2025)

Guardians of the Galaxy Holiday Special (Christmas 2025)

Guardians of the Galaxy 3 (2025/2026)

Secret Invasion (2025)

Na to, aký je svet Marvelu prepojený, je veľmi divné, že sa udalosťami nikto nezaoberá. Marvel tak sčasti dopláca na to, že vydáva príliš veľa filmov a seriálov zameraných na nové postavy a veľké komiksové udalosti. Na pokračovania jednotlivých filmov čakajú diváci celé roky a príbehové roviny, ktoré pravidelne predstavujú, tak nedostávajú pokračovanie ani žiadne rozuzlenie.

V predošlých filmoch sa však postavy aspoň vyjadrovali k udalostiam iných filmov a celkovému stavu Zeme. Od konca tretej fázy (po premiére Avengers: Endgame) sa to však zo sveta Marvelu postupne vytráca viac a viac a strácame dojem, že sa pozeráme na príbehy odohrávajúce sa v jednom veľkom komiksovom svete.

Zdroj: Marvel Studios

Aj keby niekto namietal, že postavy v iných príbehoch sa nemusia vyjadrovať k veľkému bohovi trčiacemu z planéty, v Eternals sa odohralo ešte niečo. Na konci snímky sa pred Zemou objavil Celestial s menom Arishem the Judge. Uniesol niekoľkých ľudí vrátane celosvetovo známeho herca (Kingo z tímu Eternals) a v dôsledku jeho prítomnosti a hrozbe asi v ten deň nikto na Zemi nevedel zaspať.

Ani to však netrápi vôbec nikoho. Je možné, že na pokračovanie tohto príbehu, či aspoň na obyčajné uznanie či spomenutie týchto neuveriteľných úkazov a udalostí si budú musieť diváci počkať ešte niekoľko ďalších rokov, keď vyjde (ak vôbec vyjde) pokračovanie snímky Eternals. Ak to však bude viac ako päť či sedem rokov od premiéry Eternals, bude to vôbec ešte niekoho zaujímať?