KOMENTÁR: Marigold/Jaskier je v Zaklínačovi od Netflixu bisexuál. Prečo je táto zmena oproti knihám problematická?

Čo si myslíme o zmene Marigoldovej sexuality?

Seriálový Zaklínač od Netflixu má naprieč svojimi tromi sériami množstvo problémov. Medzi najväčšie z nich patria aj zmeny oproti knižnej predlohe. Je ich veľa a zatiaľ čo niektoré sú menšie, iné kompletne menia dej a vzťahy medzi postavami, ako napríklad na konci druhej série. Fanúšikovia za to Netflix opakovane kritizujú, no zdá sa, že tvorcovia si z toho ťažkú hlavu nerobia.

Najnovšie totiž v tretej sérii urobili z Jaskiera/Marigolda bisexuála. V štvrtej epizóde sa začne bozkávať s princom Radovidom a strávia spolu noc. V rámci seriálu to dáva zmysel a ich vzťah do tohto bodu postupne napredoval, no je to oproti knižnej predlohe nepotrebná zmena.

Seriálový versus knižný Marigold/Jaskier

Postava je v knihách striktne heterosexuálna a odvíjajú sa od toho aj jej charakteristické črty. Marigold je prelietavý sukničkár, ktorý miluje ženy a v knihách na chlapov nikdy nepomyslel. Jeho povaha, poznámky, vtipy aj problémy, do ktorých sa kvôli svojim záletom so ženami dostal, sú legendárne. Našťastie, o nič z toho diváci seriálu neprídu len preto, že má Marigold rád aj mužov.

Najväčší rozdiel je teraz v charakterizácii postavy. Marigold je dobrosrdečný, chápavý a nápomocný muž. Je známy tým, že rád pomáha a robí to z nezištných dôvodov, pretože má dobré srdce. Úžasné na ňom je to, že to robí z privilegovanej pozície heterosexuálneho muža, ktorý má v spoločnosti vyššie postavenie.

Ako beloch milujúci výhradne ženy má isté výhody a jeho pomoc ľuďom a bytostiam všelijakých sexuálnych orientácií a rás je preto veľmi dôležitá a je vo svete Zaklínača raritná. Bežne totiž svoje postavenie využívajú ľudia sebecky.

V seriáli sa to však mení, pretože Marigold je teraz súčasťou minoritnej skupiny ľudí, v tomto prípade LGBTI+ komunity. Ako bisexuál sa na veci pozerá očami tých, ktorých ostatní utláčajú a diskriminujú.

Je oveľa sympatickejšie, keď v stredoveku pomáha LGBTI+ ľuďom heterosexuál, ktorý nie je súčasťou komunity, než ako jej priamy člen, ktorý na to má oveľa väčšiu motiváciu a dôvody. V konečnom dôsledku je nepochopiteľné, prečo sa tvorcovia rozhodli zmeniť Marigoldovu sexuálnu orientáciu, keď je to jeho najvýraznejšia a najznámejšia charakterová črta. Mohli si vybrať postavu, ktorej sexualita v príbehu a v charakterizácii nehrá žiadnu rolu.

Zdroj: Netflix

Marigoldova nežnosť bola osviežujúcou charakterizáciou stredovekého heterosexuála

Ďalším problémom je, že Marigold v knihách reprezentuje mužov, ktorí sa vynímajú spod klasickej predstavy stredovekých „mužných“ jedincov. Má jemný hlas, je spevák a oblieka sa výstredne a pestrofarebne. Je citlivý, rozumie si so ženami, vyhýba sa bitkám a konfliktom.

Je presný opak toho, za čo ľudia považujú prototypných mužov v období stredoveku. Marigold tak ponúkal osviežujúcu alternatívu – autentickú reprezentáciu heterosexuálnych chlapov, ktorí sa vymykajú z klasickej a stereotypnej predstavy o ideálnom heterosexuálnom mužovi.

Netflix sa vo svojej seriálovej adaptácii snaží byť inkluzívny, čo je fajn. Ak to ale zbytočne mení knižný materiál, chýbajú logické súvislosti alebo to inak príbehu ubližuje, je to skôr na škodu.