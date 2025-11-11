Zdravá pleť nezačína v kúpeľni, ale na tanieri. Dermatológovia prezradili, čo jedia, aby si udržali prirodzený jas, pevnú pokožku a spomalili starnutie.
To, čo jeme, má priamy vplyv na to, ako vyzerá naša pokožka. Nedostatok živín, nadbytok cukru či spracovaných potravín sa rýchlo prejaví ako unavená pleť, zápaly či strata pružnosti. Naopak, dermatológovia pre Vogue zdôraznili, že pestrá strava plná vitamínov, antioxidantov a zdravých tukov dokáže podporiť tvorbu kolagénu a prirodný jas zvnútra.
Dermatologička Rashmi Shetty verí, že všetko začína v trávení. Zo svojho jedálnička vyhodila sladkosti, mliečne výrobky a spracované jedlá. Jej chladnička je plná bobúľ, orechov a zeleniny, a keď má chuť na niečo nezdravé, dá si len lyžičku.
Jaishree Sharad stavia na vitamíne C a rastlinných bielkovinách. Raňajkuje chia semienka, na obed si dáva zeleninu so strukovinami a deň končí ľahkým šalátom s bobuľami. „To, čo jeme, sa vždy ukáže na pleti,“ hovorí.
Podľa Geetiky Srivastava sa žiarivá pleť dá dosiahnuť aj bez doplnkov - stačí „čisto“ jesť, piť veľa vody a vyhnúť sa cukru, soli či múke. Podobne aj Madhuri Agarwal tvrdí, že kozmetika je len „farba na dome“. Skutočné zdravie pokožky pochádza z orechov, listovej zeleniny a domáceho jedla.
Kiran Sethi a Yash Mehta sa zhodujú, že pleti škodia najmä spracované potraviny. Ich jedlá sú jednoduché: bielkoviny, zelenina, ryža, orechy a semienka. Na sladké siahnu len po kúsku horkej čokolády - tá vraj funguje ako antioxidant.
Dermatológovia sa zhodujú: krémy môžu pomôcť, ale pravý „skin care“ sa začína na tanieri. Menej cukru, viac vody a jednoduché, prirodzené jedlo - to je najlepší filter pre zdravú pleť.