Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 11. novembra 2025 o 7:12
Čas čítania 0:57
Zdenka Hvolková

Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa

Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa
Zdroj: Pexels/Tima Miroshnichenko
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Zdravá pleť nezačína v kúpeľni, ale na tanieri. Dermatológovia prezradili, čo jedia, aby si udržali prirodzený jas, pevnú pokožku a spomalili starnutie.

To, čo jeme, má priamy vplyv na to, ako vyzerá naša pokožka. Nedostatok živín, nadbytok cukru či spracovaných potravín sa rýchlo prejaví ako unavená pleť, zápaly či strata pružnosti. Naopak, dermatológovia pre Vogue zdôraznili, že pestrá strava plná vitamínov, antioxidantov a zdravých tukov dokáže podporiť tvorbu kolagénu a prirodný jas zvnútra.

Dermatologička Rashmi Shetty verí, že všetko začína v trávení. Zo svojho jedálnička vyhodila sladkosti, mliečne výrobky a spracované jedlá. Jej chladnička je plná bobúľ, orechov a zeleniny, a keď má chuť na niečo nezdravé, dá si len lyžičku.

akné, pleť
Zdroj: Pexels/Polina Tankilevitch
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta 10. novembra 2025 o 17:00

Jaishree Sharad stavia na vitamíne C a rastlinných bielkovinách. Raňajkuje chia semienka, na obed si dáva zeleninu so strukovinami a deň končí ľahkým šalátom s bobuľami. „To, čo jeme, sa vždy ukáže na pleti,“ hovorí.

Podľa Geetiky Srivastava sa žiarivá pleť dá dosiahnuť aj bez doplnkov - stačí „čisto“ jesť, piť veľa vody a vyhnúť sa cukru, soli či múke. Podobne aj Madhuri Agarwal tvrdí, že kozmetika je len „farba na dome“. Skutočné zdravie pokožky pochádza z orechov, listovej zeleniny a domáceho jedla.

žena, pleť, zdravie, kozmetika,
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio
Odporúčané
Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? Vyskúšala som bukálnu masáž tváre, pri ktorej ti uvoľňujú svaly aj zvnútra úst. Môže nahradiť botox? 31. októbra 2025 o 7:00

Kiran Sethi a Yash Mehta sa zhodujú, že pleti škodia najmä spracované potraviny. Ich jedlá sú jednoduché: bielkoviny, zelenina, ryža, orechy a semienka. Na sladké siahnu len po kúsku horkej čokolády - tá vraj funguje ako antioxidant.

Dermatológovia sa zhodujú: krémy môžu pomôcť, ale pravý „skin care“ sa začína na tanieri. Menej cukru, viac vody a jednoduché, prirodzené jedlo - to je najlepší filter pre zdravú pleť.

Odporúčané
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast 10. novembra 2025 o 17:35
Odporúčané
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ 10. novembra 2025 o 16:36
Odporúčané
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ 10. novembra 2025 o 14:27
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
KOZMETICKÉ ZNAČKY KOZMETIKA A STAROSTLIVOSŤ O KOŽU ZDRAVÉ STRAVOVANIE
Odporúčame
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
pred 2 dňami
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta e
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Storky
Kris Jenner oslávila 70. narodeniny vo veľkom. Ktoré celebrity tam nechýbali?
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Lifestyle news
Čo jedia dermatológovia pre krajšiu pleť? Za tieto potraviny by dali ruku do ohňa pred 10 minútami
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia včera o 18:36
Víťazky českej a slovenskej Ruže pre nevestu spúšťajú spoločný podcast včera o 17:35
Kim Kardashian znovu neuspela na advokátskej skúške: „Právnička ešte nie som, len ju hrám v telke“ včera o 16:36
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom včera o 15:33
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“ včera o 14:27
Obľúbená destinácia lyžiarov zavádza prísne pravidlo. Prilby na zjazdovkách budú povinné pre všetkých včera o 13:10
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí včera o 12:09
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia včera o 11:07
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % včera o 09:59
Spravodajstvo
Vlaky Autonehoda Doprava Financie
Viac
OSN varuje pred tvrdou zimou. Trpieť budú najmä utečenci
pred minútou
Nové príplatky v roku 2026: O koľko si Slováci prilepšia za prácu cez víkend?
pred 55 minútami
Studená vlna zasiahne 155 miliónov ľudí v USA. Varovania platia dokonca aj pre Floridu
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
včera o 08:00
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
včera o 07:27
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
pred 4 dňami
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 4 dňami
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
včera o 09:59
Viac z Móda Všetko
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
Oblečenie
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 3 dňami
November sneakers alert: Pozri si limitovaný model od Travisa Scotta a návraty ikon, ktoré ovládnu ulice
pred 4 dňami
OUTFIT CHECK: Teri Pallová ako z Matrixu aj skvelé looky Mirky Dobiš a Ivany Gáborík
3. 11. 2025 11:00
Viac z Gastro Všetko
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
Ľudia
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovníkov talianskej kuchyne
5. 11. 2025 17:10
Viac z Tech Všetko
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
Software
1. 11. 2025 8:00
refresher+
Odporúčané
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Boj o bratislavské letisko: Ryanair pridáva nové lety, reaguje tak na expanziu Wizz Airu
31. 10. 2025 8:33
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
3. 11. 2025 13:25

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
Osobnosti
včera o 18:36
Kris Jenner oslávila 70-ku vo veľkom: Nechýbal James Bond theme ani hviezdni hostia
včera o 18:36
Kris Jenner oslávila okrúhle 70. narodeniny tak, ako sa na mamu piatich svetových celebrít patrí.
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
refresher+
Odporúčané
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu
včera o 18:00
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
refresher+
Odporúčané
Patrícia si gummy smile nechala upraviť botoxom, Teri si uvedomila, že práve to je jej charakteristická črta
včera o 17:00
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
PR správa
Košice sa na jeden deň premenia na centrum inovácií. GradeUp a Noc podnikavosti spájajú študentov s odborníkmi (PROGRAM)
včera o 16:00
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
Katy Perry v novom singli otvorene prehovorila o rozchode s Orlandom Bloomom
včera o 15:33
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
VIDEO: Vtip s hosteskou a šampanským kritizuje aj štátna agentúra: „Považujeme to za neprípustné“
včera o 14:27
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik
pred 2 dňami
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
V spolupráci
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
pred 2 dňami
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 3 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
7. 11. 2025 7:11
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia