Influencer sa opäť dostal do problémov so zákonom.
Influencer Miroslav Vlček sa zviditeľnil najmä v reality šou Bez servítky a na sociálnych sieťach. Ako píšu Noviny.sk, Vlček si aktuálne vyslúžil nepodmienečný trest odňatia slobody. Súd rozhodol, že sa počas skúšobnej doby neosvedčil, a to napriek tomu, že už v minulosti dostal šancu po odsúdení za drogovú trestnú činnosť.
Vlčka v roku 2021 zadržala polícia po tom, čo mu v aute našla batoh s drogami. Súd mu následne vymeral trojročný trest s trojročným podmienečným odkladom. Počas skúšobnej doby však spáchal jedenásť dopravných priestupkov, vrátane prekročenia rýchlosti či jazdy cez plnú čiaru. Podľa rozhodnutia súdu tým preukázal, že „neviedol riadny život“, a preto mu podmienku zrušili. Sudca rozhodol o trojročnom väzení s minimálnym stupňom stráženia.
Na pojednávanie Vlček neprišiel, poštu si neprebral. Prokurátor sa voči rozsudku neodvolal, odsúdený má však ešte možnosť podať odvolanie.
Miri Vlček sa nedávno objavil aj na zozname hľadaných osôb Ministerstva vnútra SR pre podozrenie zo zanedbania povinnej výživy, čo potvrdila aj polícia. Pátranie neskôr zrušili. Vlček nedávno poskytol rozhovor influencerke Lenočke, v ktorom tvrdil, že „je čistý“ a že všetky veci má vyriešené.
Počas posledných rokov sa Vlček opakovane dostával do centra pozornosti pre svoje správanie na sociálnych sieťach, osobné problémy aj konflikty so zákonom. Po poslednom verdikte súdu je však zrejmé, že mu to tentoraz neprejde.