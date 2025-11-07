Spevákova dcéra Paris film označila za prisladený a vyčítala mu, že ukazuje len „peknú“ stránku otcovej reality.
Vyšiel trailer k očakávanému životopisnému filmu o Michaelovi Jacksonovi. Snímka nám má priblížiť život legendárneho „kráľa popu“. Producent Graham King uviedol, že jeho cieľom je ukázať Jacksona ako človeka – bez toho, aby ho glorifikoval. Samotná dcéra Michaela, Paris Jackson, však film označila za príliš prisladený.
Hlavnú úlohu si zahral Jaafar Jackson, skutočný synovec legendárneho speváka. V traileri vidíme zábery z Jacksonovho detstva, ikonických vystúpení aj hudobných klipov.
Podľa Paris však tvorcovia zjemňujú realitu a ukazujú len „peknú“ časť jeho života, no ako informuje The Guardian, ignorujú temnejšie momenty, osobné trápenia a obvinenia, ktoré Michaela sprevádzali.
Film sa mal pôvodne dostať do kín 3. októbra 2025, no premiéru presunuli až na 24. apríl 2026. Hoci sa natáčanie ukončilo už v máji 2024, projekt prešiel dotáčkami a špekuluje sa, že by mohol mať až dve časti – trailer však nič také nenaznačuje.