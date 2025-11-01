Kategórie
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti x-bionic® sphere.
dnes 1. novembra 2025 o 9:00
Čas čítania 3:49
Sponzorovaný obsah

5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness

5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
Zdroj: x-bionic® sphere
Dopraj si únik z reality a vychutnaj si špičkový wellness, gastro aj zábavu na jednom mieste.

Ak hľadáš miesto, kde si môžeš oddýchnuť, na chvíľu vypnúť od každodenného zhonu a načerpať novú energiu, x-bionic® sphere v Šamoríne je presne to, čo potrebuješ.

Tento rezort je aj počas zimy plný života, oddychu a aktivít, ktoré z neho robia dokonalý únik od bežných dní. Namiesto klasického zimného „hibernovania“ pod dekou ťa čaká kombinácia luxusu, športu, zábavy a skvelého jedla – všetko pod jednou strechou, necelých 30 minút od Bratislavy.

Hneď po príchode do x-bionic® sphere zistíš, že tu sa nehrá na kompromisy. Hotelový komplex ponúka moderné izby aj priestranné apartmány, v ktorých sa cítiš ako doma – len o niečo lepšie. Večer si naleješ pohár vína, vyložíš nohy na terase a sleduješ, ako sa v diaľke leskne Dunaj.

Aj keď je vonku zima, atmosféra vo vnútri má svoje čaro. Príjemné teplo, vôňa dreva, jemné svetlá a pokoj – presne to, čo potrebuješ, keď chceš vypnúť po náročnom týždni.

Hľadáš niečo naozaj jedinečné? Ubytuj sa v jednom z 12 strešných apartmánov so súkromným komorníkom, privátnym barom priamo na terase či romantickým krbom v priestrannej obývačke.

Wellness, ktoré ťa postaví na nohy

Ak sa má zima na niečo využiť, tak na regeneráciu. V x-bionic® aquatic sphere ťa čaká svet sáun, masáží, víriviek a bazénov, kde okamžite stratíš pojem o čase. Novinkou je termálny bazén s teplotou až 40 °C. Medzi našich favoritov rozhodne patria saunové rituály, po ktorých nesmú chýbať relaxačné masáže od profesionálnych terapeutov.

A ak patríš k tým, ktorí radi relax kombinujú s pohybom, rovno si dopraj aj pár dĺžok v plaveckom bazéne – veď len málokde si môžeš dopriať wellness aj šport v takej kvalite na jednom mieste.

Chceš sa vo vode poriadne zabaviť? Určite si nenechaj ujsť prieplavový bazén s atrakciami – vodné chrliče, divoká rieka a vodné trysky sa postarajú o zážitok, ktorý z teba dostane aj posledné zvyšky napätia.

x-bionic® sphere
Zdroj: x-bionic® sphere

Pre najmenších je tu detský interiérový bazén (33 °C) a detský exteriérový bazén (33 °C), ktoré sú ideálne na bezpečné plávanie a zábavu. Pre tých odvážnejších je tu aj Aquatic Ninja, kde sa môžeš vyblázniť na vodnom parkúre.

Počas celého dňa si môžeš vychutnať občerstvenie v Bistre, drink pri vode v Beach bare, alebo si vychutnať niečo rýchle a chutné v Street bufete. Ak si chceš dopriať trochu luxusu, vyber sa do Cocktail baru, kde si môžeš dať špeciálne miešané nápoje priamo pri bazéne.

objav všetky možnosti

Aktívny oddych na profesionálnych športoviskách

x-bionic® sphere je ideálnym miestom pre každého, kto chce zostať v zime aktívny. Tento rezort ponúka športové zariadenia, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy a sú prispôsobené pre profesionálnych športovcov, ale aj pre tých, ktorí si chcú len užiť aktívny oddych.

Či už si fanúšikom behu, cyklistiky, plávania alebo iného športu, v tomto modernom rezorte nájdeš ideálne podmienky na tréning a zlepšovanie svojich schopností. Využiť môžeš moderné športové haly, atletický štadión, veslársky kanál, jazdecký areál, multifunkčné ihriská aj priľahlé cyklistické trasy.

Rezort sa môže pochváliť olympijským tréningovým centrom, ktoré pokrýva viac ako 1 000 000 m². Na tomto obrovskom priestore nájdeš špičkové zariadenia, ktoré spĺňajú najvyššie štandardy pre profesionálne tréningy. Môžeš si tu vychutnať rôzne športy – od behu na atletickej dráhe s 8 dráhami, cez futbalové štadióny, až po olympijský plavecký bazén s 50 m dráhami.

x-bionic® sphere x-bionic® sphere x-bionic® sphere x-bionic® sphere
Zobraziť galériu
(4)
V x-bionic® sphere sa celoročne konajú rôzne zaujímavé verejné podujatia od medzinárodných športových súťaží po kultúrne a spoločenské eventy.

Tuli kino, bowling a večerná pohoda

Zimné večery v x-bionic® sphere majú vlastné tempo. Sú uvoľnené, zábavné a presne také, aké chceš, aby boli – či už ideš s partnerom, priateľmi alebo kolegami po celodennom meetingu. Po dni plnom aktivít môžeš prepnúť do slow relaxačného módu.

Čo by to bol za pohodový večer bez dobrého filmu? Priamo v areáli sa nachádza Tuli Cinema, jedinečné kino, kde sa zababušíš do mäkkej deky a necháš sa unášať filmom v príjemnej atmosfére. Ak máš chuť na niečo aktívnejšie, zájdi na bowling, kde si môžeš zmerať sily s priateľmi, alebo si choď zahrať biliard pri dobrom drinku.

x-bionic® sphere
Zdroj: x-bionic® sphere

Večer si doladíš podľa nálady – či už sa rozhodneš pre elegantnú večeru v reštaurácii, alebo si dopraješ niečo rýchlejšie ako pizza alebo burgre.

Fantastické gastro, z ktorého si vždy vyberieš

Patríš k ľuďom, ktorí si nikdy nevedia vybrať z jedálneho lístka a po príchode do reštaurácie hneď zvažujú, či nemali zvoliť inú? V x-bionic® sphere sa ti to nestane. Miesto v sebe totiž ukrýva nie jednu, ale hneď 4 reštaurácie a 2 bary, každý s iným zameraním a kvalitným výberom jedál a nápojov pripravených s láskou.

V reštaurácii APANI® nájdeš tradičnú japonskú a ázijskú kuchyňu pripravenú z čerstvých surovín priamo pred tebou. Ak preferuješ poriadne mäso a atmosféru s nádychom elegancie, Farrier’s Restaurant je miesto pre teba. Objav kúzlo veľkej terasy prepojenej s jazdeckou časťou rezortu.

Reštaurácia Golden Garden ponúka zážitkovú gastronómiu pre najnáročnejších hostí, a v reštaurácii Olym-Pick nájdeš bohatú ponuku jedál vo forme bufetových stolov na raňajky, obed aj večeru.

Firemný večierok či teambuilding na mieru

So zimou prichádza aj obdobie vianočných večierkov a firemných teambuildingov. Zabudni na nudný večer, ktorý musíš pretrpieť. Spoločný čas v x-bionic® sphere si totiž naozaj užiješ – či už ide o zábavnú párty, športový teambuilding, alebo elegantný večer s kolegami.

Tento multifunkčný rezort prináša kombináciu profesionálneho zázemia, výbornej gastronómie a kvalitného oddychu, a to všetko v štýlovom prostredí, ktoré zaručuje nezabudnuteľný zážitok.

x-bionic® sphere
Zdroj: x-bionic® sphere

X-Bionic® Sphere ponúka špeciálne benefity pre firemné skupiny, ako napríklad flexibilný early check-in a late check-out, vďaka ktorým si môžeš s kolegami užiť rezort o niečo dlhšie. Ponuka s názvom Jednodňový budget, dvojdňový zážitok je platná od novembra 2025 do marca 2026, tak neváhaj a rezervuj si svoj čas s kolegami.

Využijete voľný čas na wellness, bazény, fitness alebo prechádzky a zároveň budete pracovať v príjemnom prostredí. Bez ohľadu na to, či plánuješ dvojdňový zážitok alebo jednodňový event, v x-bionic® sphere si vytvoríš program na mieru.

zisti viac o rezorte
