Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 5. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 4:53

Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)

Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
Zdroj: Lipi, Lvcifer, Slavyyy, Erbyzz
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Trap, jerk či emotívne podmazy pre slovenskú, českú, ale aj zahraničnú scénu navarili aj títo chalani.

Na scéne máme len niekoľko známych producentov, no to neznamená, že ostatní nie sú dobrí. Dnešný Artist Spotlight je o producentoch, ktorých by si mal poznať, ak si fanúšik underground scény či jedinečných beatov, na ktoré nahrávajú umelci ako Samey, Danisen, LevakBob, Calin či SIMILIVINLIFE.

Zaujíma ťa scéna mladých slovenských a českých umelcov? Sleduj našu tému ARTIST SPOTLIGHT a objav talenty, o ktorých bude čoskoro hovoriť každý!

@lvciferski

Lvcifer je producent, ktorý výrazne prispel k albumu BENIHANA od Shimmiho „Pamätám si ten prvý moment, keď som si povedal, že by som chcel produkovať – bolo to, keď som počul The Wilhelm Scream od Jamesa Blakea. Vtedy som ešte študoval basgitaru na VOS Jaroslava Ježka,“ spomína Lvcifer pre Refresher. 

Nik Tendo - SENEZLOB
Tea Sofia - Pink Lady
Loudz1 feat. Saul - Vášeň

„Po týchto experimentoch prišlo obdobie covidu a začal som sa tomu venovať naplno. Najskôr som produkoval v Cubase, ale rýchlo som prešiel na Ableton, v ktorom pracujem dodnes.“ Pre Lvcifera je vysnívaný collab Brent Faiyaz alebo Drake.

Lvcifer
Zdroj: Lvcifer

Rád pracujem s ľuďmi v rozličných žánroch, baví ma nahrávať artistov a skúšať nové veci. Rád nahrávam živé nástroje a mám rád melodickosť.

@1lipi16

Lipi, člen kolektívu Nineteen, začal produkovať v roku 2019, keď ho inšpirovala pesnička Slow Burn Interlude od Sheck Wesa. „Strašne ma bavilo počúvať ju a zaujímalo ma, ako spravili ten beat,“ priznal pre Refresher Lipi.

Kulo - Medzi nami
Antonio Bari - FLY SHIT
Marko Damian - Ver Mi - Lipi Remix
lipi
Zdroj: instagram / @1lipi16

Ak by mal opísať svoj sound, povedal by, že je „vesmírny“, no v poslednom čase ho najviac bavia D.Rich type beaty, ale aj Philly drill a Jerk. Na začiatku ho najviac zaujali subžánre ako supertrap a lovemusic. 

Supertrap sa na Slovensku veľmi ťažko predáva, preto som sa snažil spraviť beaty tak, aby sa na ne dalo aj rapovať, ale aby v nich stále boli tie prvky, ktoré ma na tej hudbe bavia, hovorí Lipi.

 Čo sa týka spoluprác, Lipi by sa rád spojil s americkým raperom Voda Fuji, Mexikodromom a Rio da Yung OGm. Z lokálnej scény vypichol Shimmiho a Raphaela.

Odporúčané
Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) Unikátne sety, ktoré sú soundtrackom mestských ulíc. Týchto mladých DJ-ov zo Slovenska a Česka by si mal poznať (ARTIST SPOTLIGHT) 22. októbra 2025 o 11:00

@_alyks_

Producenta ktorý vystupuje pod menom Alyks môžeš poznať najmä z trackov od rychlích kluků.

SIMILIVINLIFE - Sexxxy  
SIMILIVINLIFE - Wild, freaky, mladý
Calin - ILOVEIT (feat. SIMILIVINLIFE)
STEIN27 - Nejde ti odolat (feat. SIMILIVINLIFE)
julikoli - Nemohl říct (feat. STEIN27)

Alyks, vlastným menom Joseph, začal produkovať v roku 2018 a k hudbe sa dostal cez svoju fascináciu drum and bass produkciami, pričom si chcel sám vyskúšať, ako na to. Pracuje v FL Studiu.

„Môj sound je veľmi rozmanitý, pretože sa nikdy nechcem škatuľkovať do jedného žánru či štýlu. Záleží mi hlavne na autenticite a emócii, ktorú dávam do hudby,“ povedal Alkys pre Refresher.

alyks
Zdroj: Alyks

„Najviac v mojich beatoch používam synťáky, dlhé basy a tvrdé bicie. Častokrát ma baví aj choppovať sample a odvíjať sa od nich. Spolupracujem s rôznymi umelcami, a preto sa pohybujem v rôznych dimenziách zvuku – od trapu cez house až po afro a rôzne experimentálne soundy…“

V budúcnosti by chcel spolupracovať so Saulom či Dannymarrom. Čo sa týka svetových mien, Alyks spomenul mená ako Smokedope2016, The Hellp, Yung Lean, Fakemink, Drain Gang či Charli XCX.

@r1ckhardy

Producent známy pod menom rick hardy začal s produkciou v roku 2021, no hudba ho bavila od malička – bolo jedno, či to bolo country, metal alebo akýkoľvek iný žáner medzi tým.

Nikdy som nebol ten typ človeka, ktorý by sa hneď potreboval naučiť hrať na nástroje; skôr som hudbu analyzoval. Fascinovalo ma, keď nejaký nástroj alebo vokál znel ako v katedrále vďaka použitým efektom. Páčilo sa mi, keď bol kick poriadne „fat“ a cítil som dunenie v slúchadlách. Takéto detaily ma vždy viedli k otázke: „Ako to robia?‘“– a k túžbe vytvoriť vlastnú hudbu.

Richard sa na strednej škole spoznal so skupinou kamarátov, ktorí sa hudbe už venovali, no nemal im kto robiť beaty, takže sa toho chopil on. Sonicky by svoju tvorbu Rick popísal ako „melancholický, melodický shoegaze modern metal,“ pričom jeho tvorba sa často inšpiruje interpretmi ako Deftones, Nirvana či Quannnic.

rick hardy
Zdroj: instagram / @r1ckhardy
Samey - X
Samey - Prázdno
Jiinzo - Your Curse
Amotti - collapse

Rick Hardy taktiež pracoval so Sameyom na tracku „Boh Vie“. „Je to nádherný, melodický kúsok, ktorý perfektne ladí s textom,“ hovorí. V budúcnosti by chcel okrem spomínaného umelca Quannnic spolupracovať aj so skupinou Thornhill.

 
Odporúčané
Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) Vieš, kto točí videoklipy pre SIMILIVINLIFE-a či Annet X? Títo umelci dávajú rapu jeho ikonickú vizuálnu podobu (ARTIST SPOTLIGHT) 8. októbra 2025 o 11:00
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 2
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ARTIST SPOTLIGHT HUDBA PRODUCENTI RAPOVÁ SCÉNA
Odporúčame
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka e
refresher+
Odporúčané
Miška organizuje rozlúčky so slobodou: Briti chceli, aby sme im zohnali liliputa prezlečeného za Šmolka
včera o 10:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť e
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
dnes o 07:30
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“ e
Sponzorovaný obsah
V novom bratislavskom podniku PaB Donau ožíva rakúsko-uhorská kuchyňa: „Varíme jedlá, ktoré miloval cisár František Jozef I.“
23. 10. 2025 10:00
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom e
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 2 dňami
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Storky
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Annet X ohlásila nový album. Prvú skladbu si môžeš vypočuť už teraz
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Lifestyle news
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“ pred 47 minútami
Je to oficiálne – virálny seriál Nobody Wants This bude mať 3. sezónu pred hodinou
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent pred 2 hodinami
Gleb teasuje novú hudbu. V tracku vraví, že album so Sameyom bol flop a nemá čas na nahrávanie dnes o 09:04
Toto je najsexi muž roku 2025. Stal sa ním Jonathan Bailey, známy zo seriálu Bridgerton dnes o 08:10
Žaloba Justina Baldoniho proti Blake Lively je oficiálne ukončená. 400 miliónov dolárov nedostane včera o 16:55
David Beckham bol pasovaný na rytiera. Vďačí za to svojim športovým a charitatívnym aktivitám včera o 16:00
Článok Vogue rozprúdil diskusiu na sociálnych sieťach. Pýta sa, či je dnes pre ženy naozaj trápne mať priateľa včera o 15:14
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti včera o 14:01
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO) včera o 13:14
Spravodajstvo
Správy počasie Počasie Sociálna poisťovňa Parkovanie
Viac
Lekárne hlásia výpadky inzulínu. Pacienti musia siahnuť po drahších alternatívach
pred 25 minútami
Krajské mesto od januára zvýši ceny parkovania v centre. Priplatíš si až dvojnásobok
pred hodinou
PREHĽAD: Rodičia by si mohli materskú aj otcovskú rozdeliť na viac častí. Pozri si novinku, ktorá má priniesť oveľa viac voľnosti
pred hodinou

Viac z Hudba

Všetko
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti
Zahraničné
včera o 14:01
Sziget sa konať bude. Po mesiacoch neistoty sa hudba a sloboda vráti na ostrov v Budapešti
včera o 14:01
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
Zoznam TOP 10 najpočúvanejších raperov na Spotify. Ktorí interpreti zachraňujú žáner?
včera o 14:00
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
Slovenský raper Martin Matys oznámil koniec kariéry. „Hrozilo, že si dobrovoľne skrátim život,“ tvrdí
pred 2 dňami
The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné
The Neighbourhood v Prahe: Kapela sa po rokoch odmlky vydáva na svetové turné
včera o 07:30
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
Organizátor sľúbil vrátiť peniaze, teraz posiela firmu do konkurzu. Návštevníci Rubiconu svoje peniaze už zrejme neuvidia
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti
REBRÍČEK: Toto je 10 najviac zarábajúcich zosnulých celebrít. Generujú desiatky miliónov aj po smrti
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
Software
pred 2 dňami
ChatGPT už nemá poskytovať rady v medicínskych a právnych otázkach. Mal by tým chrániť používateľov
pred 2 dňami
Zaplatil som 10 dolárov za rozhovor so zosnulou prababkou: ako fungujú „spomienkové chatboty“ a sú etické?
1. 11. 2025 8:00
Hráči Counter-Strike sú rozhorčení z nového updatu. Hodnota ich skinov padla o vyše miliardu dolárov
24. 10. 2025 14:33
Viac z Filmy a Seriály Všetko
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia
včera o 09:00
Nový film s Jennifer Lawrence a Robertom Pattinsonom prináša lásku a šialenstvo v jednom (VIDEO)
včera o 13:14
Viac z Gastro Všetko
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
včera o 11:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
Henrieta ovládla s firmou Lyocheese z Kysúc šou Jama levova: O Separovi som mala predsudky (Rozhovor)
24. 10. 2025 17:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
Hudba
pred 2 hodinami
Odporúčané
Nudia ťa mainstream beaty? Títo mladí producenti z Česka a Slovenska prinášajú fresh zvuk priamo do tvojich uší (ARTIST SPOTLIGHT)
pred 2 hodinami
Trap, jerk či emotívne podmazy pre slovenskú, českú, ale aj zahraničnú scénu navarili aj títo chalani.
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live! Odovzdali sme cenu Refresher Fashion Talent
pred 2 hodinami
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
dnes o 07:30
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
refresher+
Odporúčané
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD)
včera o 18:00
Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov
PR správa
Bezkonkurenčná rýchlosť dodávok originálnych dielov prináša zákazníkom značky Škoda servis bez zbytočných prestojov
včera o 15:38
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
pred 44 minútami
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
refresher+
Odporúčané
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
dnes o 07:30
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
Millie Bobby Brown obvinila herca zo seriálu Stranger Things zo šikany a obťažovania
pred 2 dňami
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 2 dňami
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia
REBRÍČEK: Toto sú najstrašidelnejšie horory podľa vedcov. Rozhodovala srdcová frekvencia
včera o 09:00
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Našiel som najlacnejšie obedové menu v Košiciach: Na tomto mieste sa výborne naješ len za pár eur (Reportáž)
31. 10. 2025 18:00
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
Toto je TOP 10 najlepších hororov všetkých čias. Zaži vďaka nim poriadnu halloweensku atmosféru
31. 10. 2025 19:22
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
refresher+
Odporúčané
Zvrhlá nevesta: Unášala dievčatá s „úzkou vagínou“, s manželom ich znásilňovali. Obeti pichla injekcie s čistidlom
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
Domov
Zdieľať
Diskusia