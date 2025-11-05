Trap, jerk či emotívne podmazy pre slovenskú, českú, ale aj zahraničnú scénu navarili aj títo chalani.
Na scéne máme len niekoľko známych producentov, no to neznamená, že ostatní nie sú dobrí. Dnešný Artist Spotlight je o producentoch, ktorých by si mal poznať, ak si fanúšik underground scény či jedinečných beatov, na ktoré nahrávajú umelci ako Samey, Danisen, LevakBob, Calin či SIMILIVINLIFE.
@lvciferski
Lvcifer je producent, ktorý výrazne prispel k albumu BENIHANA od Shimmiho „Pamätám si ten prvý moment, keď som si povedal, že by som chcel produkovať – bolo to, keď som počul The Wilhelm Scream od Jamesa Blakea. Vtedy som ešte študoval basgitaru na VOS Jaroslava Ježka,“ spomína Lvcifer pre Refresher.
Tea Sofia - Pink Lady
Loudz1 feat. Saul - Vášeň
„Po týchto experimentoch prišlo obdobie covidu a začal som sa tomu venovať naplno. Najskôr som produkoval v Cubase, ale rýchlo som prešiel na Ableton, v ktorom pracujem dodnes.“ Pre Lvcifera je vysnívaný collab Brent Faiyaz alebo Drake.
Rád pracujem s ľuďmi v rozličných žánroch, baví ma nahrávať artistov a skúšať nové veci. Rád nahrávam živé nástroje a mám rád melodickosť.
@1lipi16
Lipi, člen kolektívu Nineteen, začal produkovať v roku 2019, keď ho inšpirovala pesnička Slow Burn Interlude od Sheck Wesa. „Strašne ma bavilo počúvať ju a zaujímalo ma, ako spravili ten beat,“ priznal pre Refresher Lipi.
Antonio Bari - FLY SHIT
Marko Damian - Ver Mi - Lipi Remix
Ak by mal opísať svoj sound, povedal by, že je „vesmírny“, no v poslednom čase ho najviac bavia D.Rich type beaty, ale aj Philly drill a Jerk. Na začiatku ho najviac zaujali subžánre ako supertrap a lovemusic.
Supertrap sa na Slovensku veľmi ťažko predáva, preto som sa snažil spraviť beaty tak, aby sa na ne dalo aj rapovať, ale aby v nich stále boli tie prvky, ktoré ma na tej hudbe bavia, hovorí Lipi.
Čo sa týka spoluprác, Lipi by sa rád spojil s americkým raperom Voda Fuji, Mexikodromom a Rio da Yung OGm. Z lokálnej scény vypichol Shimmiho a Raphaela.
@_alyks_
Producenta ktorý vystupuje pod menom Alyks môžeš poznať najmä z trackov od rychlích kluků.
SIMILIVINLIFE - Wild, freaky, mladý
Calin - ILOVEIT (feat. SIMILIVINLIFE)
STEIN27 - Nejde ti odolat (feat. SIMILIVINLIFE)
julikoli - Nemohl říct (feat. STEIN27)
Alyks, vlastným menom Joseph, začal produkovať v roku 2018 a k hudbe sa dostal cez svoju fascináciu drum and bass produkciami, pričom si chcel sám vyskúšať, ako na to. Pracuje v FL Studiu.
„Môj sound je veľmi rozmanitý, pretože sa nikdy nechcem škatuľkovať do jedného žánru či štýlu. Záleží mi hlavne na autenticite a emócii, ktorú dávam do hudby,“ povedal Alkys pre Refresher.
„Najviac v mojich beatoch používam synťáky, dlhé basy a tvrdé bicie. Častokrát ma baví aj choppovať sample a odvíjať sa od nich. Spolupracujem s rôznymi umelcami, a preto sa pohybujem v rôznych dimenziách zvuku – od trapu cez house až po afro a rôzne experimentálne soundy…“
V budúcnosti by chcel spolupracovať so Saulom či Dannymarrom. Čo sa týka svetových mien, Alyks spomenul mená ako Smokedope2016, The Hellp, Yung Lean, Fakemink, Drain Gang či Charli XCX.
@r1ckhardy
Producent známy pod menom rick hardy začal s produkciou v roku 2021, no hudba ho bavila od malička – bolo jedno, či to bolo country, metal alebo akýkoľvek iný žáner medzi tým.
Nikdy som nebol ten typ človeka, ktorý by sa hneď potreboval naučiť hrať na nástroje; skôr som hudbu analyzoval. Fascinovalo ma, keď nejaký nástroj alebo vokál znel ako v katedrále vďaka použitým efektom. Páčilo sa mi, keď bol kick poriadne „fat“ a cítil som dunenie v slúchadlách. Takéto detaily ma vždy viedli k otázke: „Ako to robia?‘“– a k túžbe vytvoriť vlastnú hudbu.
Richard sa na strednej škole spoznal so skupinou kamarátov, ktorí sa hudbe už venovali, no nemal im kto robiť beaty, takže sa toho chopil on. Sonicky by svoju tvorbu Rick popísal ako „melancholický, melodický shoegaze modern metal,“ pričom jeho tvorba sa často inšpiruje interpretmi ako Deftones, Nirvana či Quannnic.
Samey - Prázdno
Jiinzo - Your Curse
Amotti - collapse
Rick Hardy taktiež pracoval so Sameyom na tracku „Boh Vie“. „Je to nádherný, melodický kúsok, ktorý perfektne ladí s textom,“ hovorí. V budúcnosti by chcel okrem spomínaného umelca Quannnic spolupracovať aj so skupinou Thornhill.