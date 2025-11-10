Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. novembra 2025 o 9:59
Čas čítania 0:43
Sofia Angušová

Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %

Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
Zdroj: Pexels / Karolina Grabowska
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Nová austrálska štúdia ukázala, že seniori, ktorí sa hudbe venujú pravidelne, majú až o tretinu nižšie riziko vzniku demencie.

Počúvanie hudby môže byť pre mozog oveľa prospešnejšie, než by sa zdalo. Nová štúdia totiž ukázala, že u starších ľudí, ktorí pravidelne počúvali hudbu, je riziko rozvoja demencie takmer o 40 % nižšie.

Výskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 10-tisíc Austrálčanov starších ako 70 rokov, sledoval ich hudobné návyky aj kognitívne schopnosti počas niekoľkých rokov, píše portál Science Alert. Ukázalo sa, že tí, ktorí hudbu počúvali pravidelne, dosiahli lepšie výsledky v testoch epizodickej pamäti. Rovnako mali aj o 39 % nižšiu pravdepodobnosť vývoja demencie.

hudba, sluchátka, relax
Zdroj: Pexels/Andrea Piacquadio
Odporúčané
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed 10. novembra 2025 o 7:27

Prínos sa prejavil aj u ľudí, ktorí nielen počúvali hudbu, ale aj aktívne hrali na hudobný nástroj. U nich bolo riziko demencie o 33 % a o 22 % nižšie riziko iných kognitívnych problémov. Vedci sa domnievajú, že dôvodom je komplexná stimulácia mozgu, ktorú hudba prináša. Zaujímavé je aj to, že výsledky boli silnejšie u ľudí s vyšším vzdelaním.

Neuropsychiatrička Joanne Ryan vysvetlila, že počúvanie hudby aktivuje celú škálu oblastí v mozgu. Dodala, že aj keď zatiaľ nemožno hovoriť o priamom dôkaze, že hudba demencii zabraňuje, ide o jednoduchý a príjemný spôsob, ako udržiavať mozog v dobrej kondícii. 

Anketa:
Počúvaš hudbu každý deň?
Áno, neviem si bez toho predstaviť začať deň.
Občas.
Nie. 
Áno, neviem si bez toho predstaviť začať deň.
100 %
Občas.
0 %
Nie. 
0 %
Odporúčané
Najdlhšie ženatý pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov Najdlhšie ženatý pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov 10. novembra 2025 o 8:58
Odporúčané
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed 10. novembra 2025 o 7:27
Odporúčané
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo 9. novembra 2025 o 14:09
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DUŠEVNÉ ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE HUDBA ZDRAVIE
Odporúčame
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
včera o 09:30
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku? e
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
29. 10. 2025 14:00
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať e
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
30. 10. 2025 10:00
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness e
Sponzorovaný obsah
5 dôvodov, prečo v zime navštíviť rezort x-bionic® sphere. Blízko Bratislavy nájdeš špičkové športoviská aj dokonalý wellness
1. 11. 2025 9:00
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis e
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca e
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Storky
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku archi...
V spolupráci
Dara Rolins v Bratislave zahájila šou na vypredanom štadióne. Takto to tam vyzer...
Kde oslavovala narodeniny Kendall Jenner? Vilu na pár dní zaplavili celebrity
Kaviareň black. otvára ďalšiu prevádzku. Výberovú kávu nájdeš už aj v Dúbravke
Podfukári sa vrátili do kín vo veľkom štýle. Takto to vyzeralo na slávnostnej pr...
Mediálna spolupráca
Nara Smith je tvárou vianočnej kampane Skims. Na čo vsadila Kim Kardashian?
Hailey Bieber oslavuje narodeniny vo veľkom. Prináša nové lesky, tašku aj púzdra
Do Dunaja prichádza Martin Klinčúch. Herec sa po dlhšom čase vracia na obrazovky
V Bratislave otvorili nové Oli’s Italiano. Hlavné mesto má ďalší spot pre milovn...
Synergia luxusnej módy a elitného športu: FC Barcelona sa spojila s luxusnou zna...
Takto vyzeral druhý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Zimné bundy, ktoré ťa udržia v teple a suchu aj v mrazoch od značiek TNF, Columb...
V spolupráci
Takto vyzeral prvý deň Mercedes-Benz Fashion Live!
Partnerka Maxa Verstappena oznámila že ich dcérka Lily je „dúhové dieťa“
Charles Leclerc požiadal svoju priateľku o ruku
Sexuológ nám povedal, čo si myslí o erotickom ChatGPT. Z čoho má najväčšie obavy...
Toto sú najlepšie halloweenske kostýmy tento rok. Ako sa obliekli známe tváre?
Nové fotky Sydney Sweeney ohromili internet kvôli prehliadným šatám
WEN a Porsche Boy ohlásili nový album. Priprav sa na EAST SIDE SOUND 2
Lifestyle news
MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí pred 48 minútami
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia pred hodinou
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 % pred 2 hodinami
Najdlhšie ženatý pár na svete prezradil tajomstvo lásky. Sú spolu neuveriteľných 83 rokov pred 3 hodinami
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed dnes o 07:27
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo včera o 14:09
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur včera o 12:07
Tina s dcérou Aničkou avizujú veľký koncert v Tipos Aréne. Vydali aj spoločnú skladbu Nesquik včera o 09:05
Netflix zverejnil prvých päť minút poslednej série Stranger Things. Will znovu čelí hrôze z Upside Down pred 2 dňami
Spravodajstvo
Vlaky Doprava Príspevky od štátu Financie
Viac
Nové informácie k zrážke vlakov: Vyšetrovateľ začal trestné stíhanie
pred hodinou
AKTUÁLNE: Fico chce odvolať vedenie ZSSK
pred hodinou
Tragédia na Luníku IX: Pri požiari chatrče zahynuli dve deti
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
Duševné zdravie
dnes o 08:00
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
Internet zaplavuje ďalší nebezpečný trend. Ľudia robia backflipy s činkami, vyskúšal to aj iShowSpeed
dnes o 07:27
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
refresher+
Odporúčané
Alena o živote s ADHD v dospelosti: S diagnostikou mi pomohol TikTok, podľa psychiatričky som bola hneď jasná
pred 3 dňami
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
refresher+
Odporúčané
„S deťmi som päť rokov žila v garáži. Manžel nás nepúšťal do domu.“ Príbehy žien, ktoré unikli z násilných vzťahov
pred 3 dňami
Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných
Odporúčané
Prečo niektorí ľudia plačú po orgazme? Podľa odborníka môže byť sex silným spúšťačom emócií, nielen tých príjemných
5. 11. 2025 16:00
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt
30. 10. 2025 7:29
Viac z Refresher Všetko
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lucie robí striptíz: Muži sú v kluboch skôr hanbliví. Zo začiatku to bol pre mňa aj finančný šok (Rozhovor)
5. 10. 2025 9:30
Rebi z Ruže už nie je dentálna hygienička, naplno sa venuje Instagramu: Ľudia si myslia, že influenceri sa dajú ľahko kúpiť
5. 11. 2025 7:30
13K je nový Kontrafakt, dokazuje to aj ich nový album: „To, že som skoro skapal, je pravda“ (Rozhovor)
13. 10. 2025 20:00
Viac z Zaujímavosti Všetko
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
Zahraničné
včera o 17:00
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %
pred 2 hodinami
Pichla si predo mnou heroín. Zuzana žije v búde za Slovnaftom a živí sa krádežami či sexbiznisom (Reportáž)
včera o 09:30
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
Filmy a Seriály
pred hodinou
Najlepšia dráma roka? Nový seriál na Apple TV zbiera takmer dokonalé hodnotenia
pred hodinou
Sci-fi dráma Vincea Gilligana a Gordona Smitha bola predstavená na platforme Apple TV v piatok, 7. novembra.
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
Dlhé kabáty ako must have (nielen) tohtoročnej zimy v ženskom šatníku. Pozri si TOP kúsky za férové ceny
pred hodinou
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
refresher+
Odporúčané
Martin nevie ako kúpiť byt a Elena sa cíti pozadu vo vzťahoch: Mladých Slovákov trápi Quarter Life Crisis
dnes o 08:00
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
refresher+
Odporúčané
Farmári platili za sex s orangutankou: Opicu oholili, ozdobili šperkami a vycvičili k prostitúcii. Bola hviezdou nevestinca
včera o 17:00
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
V spolupráci
Na nábreží Dunaja vznikne nový rezidenčný projekt, ktorý ponúkne londýnsku architektúru. Vyzerá skvelo
včera o 14:09
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
OUTFIT CHECK z koncertu Dary Rolins: Kika Ďurišová, Darina dcéra a hviezdy Sľubu predviedli top looky večera
pred 2 dňami
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
Dara Rolins v Bratislave predvádza ohromnú šou. Takto vyzerá jej vypredaný štadión
pred 3 dňami
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur
V Bratislave vyrastú luxusné byty. Meter štvorcový bude stáť skoro 10-tisíc eur
včera o 12:07
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
pred 2 dňami
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
refresher+
Odporúčané
Duolingo sklamalo: Testovala som známe appky na učenie sa jazykov. Ktorá je najlepšia?
6. 11. 2025 11:00
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
Poľský megaprojekt dorazil na Netflix. Novinku prirovnávajú k hitu Černobyľ
pred 3 dňami
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
KVÍZ: Pamätáš si jedlá zo školskej jedálne? Otestuj sa, či vieš, čo k tradičným pokrmom nemohlo chýbať
4. 11. 2025 11:00
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
Odstránili Separove graffiti z base campu na Evereste. Nvotová tam poslala „svojich chlapcov“
5. 11. 2025 12:33
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
27. 10. 2025 13:07
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Späť
Zdieľať
Diskusia