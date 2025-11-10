Počúvanie hudby môže chrániť mozog. Vedci zistili, že obľúbená činnosť znižuje riziko demencie až o 40 %

Nová austrálska štúdia ukázala, že seniori, ktorí sa hudbe venujú pravidelne, majú až o tretinu nižšie riziko vzniku demencie.
Počúvanie hudby môže byť pre mozog oveľa prospešnejšie, než by sa zdalo. Nová štúdia totiž ukázala, že u starších ľudí, ktorí pravidelne počúvali hudbu, je riziko rozvoja demencie takmer o 40 % nižšie.
Výskum, do ktorého sa zapojilo viac ako 10-tisíc Austrálčanov starších ako 70 rokov, sledoval ich hudobné návyky aj kognitívne schopnosti počas niekoľkých rokov, píše portál Science Alert. Ukázalo sa, že tí, ktorí hudbu počúvali pravidelne, dosiahli lepšie výsledky v testoch epizodickej pamäti. Rovnako mali aj o 39 % nižšiu pravdepodobnosť vývoja demencie.
Prínos sa prejavil aj u ľudí, ktorí nielen počúvali hudbu, ale aj aktívne hrali na hudobný nástroj. U nich bolo riziko demencie o 33 % a o 22 % nižšie riziko iných kognitívnych problémov. Vedci sa domnievajú, že dôvodom je komplexná stimulácia mozgu, ktorú hudba prináša. Zaujímavé je aj to, že výsledky boli silnejšie u ľudí s vyšším vzdelaním.
Neuropsychiatrička Joanne Ryan vysvetlila, že počúvanie hudby aktivuje celú škálu oblastí v mozgu. Dodala, že aj keď zatiaľ nemožno hovoriť o priamom dôkaze, že hudba demencii zabraňuje, ide o jednoduchý a príjemný spôsob, ako udržiavať mozog v dobrej kondícii.