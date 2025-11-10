MrBeast otvorí vlastný zábavný park. Fanúšikovia si môžu zahrať hry z jeho videí

Jimmy Donaldson, známejší pod svojím online menom MrBeast, otvára svoj prvý dočasný zábavný park v Rijáde.
Celosvetovo známy YouTuber MrBeast pripravuje unikátny zážitok pre fanúšikov na Blízkom východe. Otvára zábavný park Beast Land, kde si návštevníci budú môcť zahrať originálne hry inšpirované jeho videami. Park bude však otvorený len na mesiac a pol, píše The Economic Times.
Next week Beast Land our brand new theme park opens!!!! We built custom games modeled after our videos that don’t exist ANYWHERE else and will have the world’s largest prize wall :D pic.twitter.com/CdNvme2xG2— MrBeast (@MrBeast) November 6, 2025
„Budúci týždeň otvárame náš úplne nový zábavný park Beast Land! Vytvorili sme vlastné hry inšpirované našimi videami, ktoré nikde inde nenájdete,“ napísal MrBeast. Donaldson tak chcel fanúšikom priniesť exkluzívnu príležitosť zahrať niektoré z hier, ktoré sa objavili v jeho videách. V príspevku prezradil, že všetko je podľa jeho predstáv a hier, ktoré by sám rád vyskúšal.
Zábavný park bude rozdelený na dve časti. V časti Beast Land nájdeš tematický priestor s jedlom, suveníry či rôzne atrakcie, zatiaľ čo Beast Arena ponúkne interaktívne hry, napríklad Tower Siege či lanovkovú hru Airmail.
MrBeast v poslednej dobe rozširuje svoje podnikateľské aktivity. Nedávno sme ťa informovali, že plánuje spustiť vlastnú banku. MrBeast Financial má ponúkať mobilnú aplikáciu, online bankovníctvo, finančné poradenstvo, obchodovanie s kryptomenami a ďalšie moderné finančné produkty.