KOMENTÁR: Zaklínač je fantasy z teleshoppingu. Zbohom, Geralt, zbohom, Henry Cavill, zbohom, Witcher od Netflixu

Henry Cavill skončil s rolou Zaklínača Geralta... diváci zase skončili so Zaklínačom ako takým.

Keď Netflix oznámil, že Geralta v očakávanom seriáli Zaklínač stvárni Henry Cavill, odľahlo mi. Cavill je známy svojou láskou k Zaklínačovi, a to ako ku hrám, tak aj ku knihám. Navyše je to charizmatický herec a po prvej sérii bolo jasné, že Geralta stvárnil dokonale. Hneď sa stal najlepšou časťou inak len jemne nadpriemerného fantasy seriálu.

Zaklínač od Netflixu nikdy nedokázal využiť potenciál z kníh či hier a oproti ich kvalite pôsobil len ako slabší, béčkovejší odvar v azda každom smere. Až na choreografiu akčných scén a herecké výkony seriál zlyháva v mnohých aspektoch a vidieť, že na ňom nerobia špičkové kreatívne tímy, ako napríklad na fantasy seriáli House of the Dragon od HBO.

Zaklínač nemal najlepšie kostýmy, masky ani vizuálne efekty príšer. Nehrajú v ňom špičkoví herci a nemajú k dispozícii skvelý scenár s pamätihodnými dialógmi. Režiséri poväčšine odviedli nevýraznú prácu a tvorcovia sa rozhodli, že si z knižného materiálu urobia zdrap papiera a budú ignorovať mnohé veci, ktoré Zaklínača učinili takou skvelou fantasy ságou.

Zdroj: Netflix

Neprestali s tým ani v tretej sérii, v ktorej je pre čitateľov kníh občas náročné orientovať sa. Väčšina z nich bola samoúčelná a kvalite príbehu vôbec neprispela.

Posledným klincom do rakvy je fakt, že Henry Cavill v role Geralta končí. Nikto s určitosťou nepovie, čo je za tým. Možno sa to dozvieme niekedy neskôr. Teórií je veľa, ale Cavill už v minulosti viackrát vyjadril nespokojnosť s tvorcami seriálu, so scenárom, s dialógmi a celkovým smerovaním, ktoré si nectilo knižnú predlohu. Odísť chcel údajne už po druhej sérii, pretože sa na adresu scenáristov a príbehu vyjadroval negatívne celé roky.

Počas promo tour k tretej sérii sa sťažoval, že bolo náročné balansovať medzi víziou tvorcov a knižným príbehom. Seriál sa od kníh poriadne odkláňa už od samotného začiatku a Cavill neraz povedal, že sa mu to nepáči (ja osobne nepoznám fanúšika Zaklínača, ktorému by sa zmeny páčili).

Zaklínač Zdroj: Netflix

Cavillovi podľa všetkého došla trpezlivosť. V peniazoch zrejme problém nebude, keďže za každú epizódu tretej série dostával milión dolárov (predtým „len“ 400-tisíc dolárov). S Cavillom seriál opúšťa aj jeho expertíza v príbehu a snaha spracovať príbeh hodnoverne. Cavill dokázal byť v role Geralta vtipný, sympatický, ale vzbudzoval aj rešpekt, keďže pôsobil ako brutálny zabijak.

Herec žiaril vo väčšine svojich scén, keď sa naladil na vlnu so všetkými ostatnými kolegami. V mojich očiach držal seriál nad vodou a nemám motiváciu pozerať ho bez neho. Úprimne, len veľmi ťažko som hľadal motiváciu sledovať už tretiu sériu. Tú tvorcovia uzavreli poslednými tromi epizódami pred niekoľkými dňami a skončilo sa to katastrofálne.

Zbohom, Henry, zbohom, Geralt, a s veľkou pravdepodobnosťou aj zbohom, Zaklínač od Netflixu. Netvrdím, že si štvrtú sériu nepozriem, ale v súčasnosti neverím, že to bude stáť za to.

Po troch sériách si tak hovorím úplne to isté, čo som napísal v roku 2017 pri ozname, že sa produkcie ujme Netflix – škoda, že to nerobí HBO...