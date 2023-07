RECENZIA: Rozlúčka so zaklínačom Henrym Cavillom je fiasko

Po 3. sérii si diváci dobre rozmyslia, či dajú Zaklínačovi ešte šancu.

Netflix dnes na svojej streamovacej platforme sprístupnil posledné tri časti tretej série Zaklínača. Mal tak možnosť aspoň čiastočne zmierniť sklamanie z prvých piatich epizód, ktoré boli preplnené vatou a zbytočnými odklonmi od knižnej série.

Očakávania od finále boli pritom veľké. Diváci sa treťou sériou lúčia s Henrym Cavillom, ktorého postavu Geralta bude hrať Liam Hemsworth. Samotného Cavilla sme si pritom v novej sérii užili skutočne pramálo. Miestami sme mali pocit, ako keby z neho tvorcovia spravili vedľajšiu postavu.

Možno sa ho snažili na scéne zobrazovať menej, aby sme si postupne zvykli na prechod k Hemsworthovi, no ich snaha vyjde nazmar. Diváci budú s náhradným predstaviteľom nespokojní, aj keby podal svoj životný výkon. Problém so Zaklínačom totiž spočíva v úplne niečom inom.

Zdroj: Netflix

Druhá časť novej série má skvelý rozbeh, potom príde sklamanie

Prvé štyri časti tejto série sme, úprimne, ledva dopozerali. Veľkú časť epizód tvoria omáčky a na silu tlačené dejové línie, ktoré nikoho nezaujímajú. Sledujeme tak irelevantný vzťah Jaskiera a Radovida, Geraltovo stretnutie so starými známymi či vyplakávanie nudných zbojníkov zo skupiny Scoia'tael s novou postavou, ktorá nemá žiadne opodstatnenie. Veľmi sa tiež ťahajú scény s cisárom Emhyrom a Fringillou Vigo.

Napínavá zápletka sa začne rozbiehať až v piatej časti, keď sa Geralt s Yennefer dostávajú na čarodejnícke stretnutie v Arethuse. Bohužiaľ, ani túto výraznú knižnú časť nevedeli scenáristi zaplniť dialógmi, ktoré by divákom neznalým predlohy pomotali myseľ. Miesto toho nám niekoľkokrát zopakovali viaceré veľmi podobné momenty z pohľadu iných postáv a skladbou s opakovaným refrénom „All is not as it seems“ zbytočne napovedali, že sa už čoskoro niečo udeje.

Šiesta časť, ktorou sme dnes odštartovali krátky seriálový maratón, bola v každom ohľade najlepšia. Ako mal Game of Thrones svoju Red Wedding, Zaklínač má veľkú zradu v Arethuse, pri ktorej vystupujú prakticky všetky dôležité postavy, vďaka čomu sa diváci môžu báť, kto by to tak asi mohol schytať. Súboje s poriadnou dávkou krvi v nás udržiavali adrenalín a vliali do nás nádej, že si predposlednú a poslednú epizódu poriadne užijeme.