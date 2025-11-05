Kategórie
dnes 5. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 3:55

RECENZIA: Predator Badlands revitalizuje sériu spôsobom, aký sme vo filmoch nevideli 40 rokov
Zdroj: 20th Century Fox/Disney
Dominik Vetrák
Predátor sa po 7 rokoch vracia na plátna kín. Je to úplne iný film, než aký sa doposiaľ v sérii objavil. Prečo by si si ho mal pozrieť?

Séria Predator je na tom po snímke od režiséra Shanea Blacka podstatne lepšie. Sám Black povedal súčasnému režisérovi snímok Danovi Trachtenbergovi (10 Cloverfield Lane, Prey, The Boys), ktorý natočil aj najnovšiu časť s podtitulom Badlands, že sa novému režisérovi podarilo sériu zachrániť. Trachtenberg ju skutočne celú zrevitalizoval.

Začal snímkou Prey z roku 2021, v ktorej indiáni bojovali s predátorom v 17. storočí. Po štyroch rokoch priniesol v lete tohto roka animovanú snímku Killers of Killers, no a tento rok ešte stihol priniesť film menom Badlands. Všetky tri filmy sa mu podarili vytvoriť úplne odlišne.

Trachtenberg poňal prístup k tomuto svetu svojsky – využíva ho na vyrozprávanie rôznorodých príbehov, a to na pozadí sveta predátorov. V podstate kopíruje ideológiu Jamesa Camerona, ktorý sa povedal, že môže nakrúcať Avatarov do konca života, pretože mu ten svet povoľuje vytvoriť v ňom akýkoľvek filmový príbeh.

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Predator Badlands (Nebezpečná zóna) je presne takým projektom, keďže divákom ponúka pohľad za oponu života a planéty predátorov, ktorí sa oficiálne volajú Yautja, a to po takmer 40 rokoch od prvej časti s Arnoldom Schwarzeneggerom.

 

Hlavnou postavou po prvýkrát v sérii nie je človek, ale predátor. Volá sa Dek, je to v podstate tínedžer a bojuje o svoje miesto v klane. Je menšieho vzrastu, vďaka čomu ho v rodine považujú za slabocha a ponižujú ho.

Jeho otcovi s ním dôjde trpezlivosť a rozhodne sa ho zabiť, pretože predátori slabosť netolerujú. Jeho brat Kwei však odmieta bratovu smrť, čo ho stojí život. Dek je po tomto čine odhodlaný získať trofej najhrozivejšieho tvora, ktorého doposiaľ nedokázal uloviť žiadny Predátor. Verí, že ak ho získa, stane sa plnohodnotným členom klanu a uctí si bratovu obetu.

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Dostane sa tak na planétu Genna a hneď po pristátí príde o všetko vybavenie (Dek pritom nemá ani svoje maskovanie/neviditeľnosť, čo sa v sérii ešte nestalo), takže musí začať improvizovať. Krátko na to stretne syntetika/robota od spoločnosti Weyland-Yutani menom Thia (Elle Fanning). Spoločne sa vydávajú na cestu za Kaliskom, obávaným tvorom, ktorého musí Dek uloviť.

 

Tvorcovia prepojili svety Predátora a Votrelca, keď spojili Deka so syntetikom od spoločnosti Weyland-Yutani, ktorá zohráva kľúčovú rulu práve v univerze Votrelca. Dej snímky sa odohráva v ďalekej budúcnosti, takže priamo nezasahuje do príbehu Alien: Romulus či Alien: Earth. Iné odkazy na Votrelca (okrem podarenej akčnej scény) či predošlé Predator snímky ale nečakaj. V budúcnosti sa však možno diváci dočkajú ďalšieho crossoveru ala Alien vs Predator (snáď však už v lepšej kvalite).

Od momentu, keď sa Dek spojí s Thiou, sa snímka stáva nesmierne predvídateľnou a až na jeden menší zvrat ničím neprekvapí. Spoľahlivo uhádneš, ako sa skončí, čo ťa však neukráti o skvelý pôžitok zo sledovania toho, ako k tomu film dospeje. Väčšina snímky sa odohráva na nebezpečnej planéte Genna, na ktorej Dek a vlastne všetko živé, čo tam stretne, denno-denne bojuje o prežitie proti väčším dravcom a predátorom. Predátor sa tak pred očami divákov vôbec po prvýkrát stane korisťou.

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Zaujímavá zmena dynamiky dovoľuje režisérovi ukázať motiváciu tínedžerského predátora, ktorý bojuje o prijatie v klane a zároveň o prežitie v situácii, akú ešte nezažil. Tvorcovia si vybrali za hlavnú postavu tínedžerského lovca zrejme aj z dôvodu, aby v rámci príbehu dokázali ohýbať jeho ideológiu a presvedčenie. Ak by bol dospelý predátor, zrejme by sa 100 % riadil kódexom, no Dek si ohýba pravidlá, aké ho učili od malička. Potrebuje totiž  prežiť.

 

Nielen z nutnosti, ale aj z vlastného presvedčenia. Je totiž vo veku, keď si aj ľudia začnú klásť otázky, či veria správnym veciam a formujú sa ich osobnosti. Dek si uvedomuje, že nie všetko, čo ho predátori naučili, je dokonalé a že sa podľa toho nechce riadiť. Zároveň sa však netreba obávať, že by tvorcovia spravili z Predátora precitlivené decko.

Dek je surový, smrteľný a bezcitný voči svojej koristi a nepriateľom. Je jedno, či je to príšera alebo jeho rodina. Naokolo neho lietajú končatiny, hlavy a krv. Klasickú červenú krv ľudí však neuvidíš, keďže vo filme nie je jediný predstaviteľ nášho druhu. Nachádzajú sa tu len predátori, syntetickí roboti a príšery. Nič to však neubralo na brutalite a akcii, ktorá je veľmi podarená.

Moderné blockbustery trpia stereotypnou, neoriginálnou akciou, v ktorej sa opakujú rovnaké štýly stretov, súboje a aj ich vyvrcholenia. Predátor: Badlands vyniká akčnými pasážami, ktoré dokážu potešiť z vizuálneho hľadiska, ale aj z toho kreatívneho. Trachtenberg a spol. vymysleli niekoľko sekvencií, v ktorých sa hlavné postavy a príšery vysporiadajú so svojimi nepriateľmi veľmi pôsobivo a nekonvenčne (ako napríklad Thia s jej odtrhnutými nohami).

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Sem-tam sa zamyslíš nad logickou súvislosťou scén, ako keď sa niektoré príšery bežne neschopné komunikácie navzájom dokonale chápu, akoby sa rozprávali telepatiou, ale nad tým sa dá privrieť oko.

 

Nečakaným plusom je aj hudba. „Mimozemský“ zvukový sprievod vizuálneho zážitku pripomínajúci soundtracky k Dune upúta od samotného začiatku. Herec, ktorý hrá Deka, to robí veľmi dobre, a to najmä vďaka úžasnej maske a protetickým častiam, ktoré sa hýbu spoločne s mimikou herca. Jedinou klasickou herečkou je Elle Fanning v dvojrole syntetických robotov, ktorí sú veľmi odlišní. Ako robot nemá veľa priestoru herecky zažiariť, ale spĺňa nadštandard, vďaka ktorému si jej postavu obľúbiš.

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney

Vzhľadom na to, že je v snímke veľa príšer, robotov, odrezaných končatín, a dej sa odohráva na mimozemskej planéte, je vo filme veľmi veľa počítačovo upravených záberov. Vizuálne efekty sa tu síce podarili na jednotku, ale film má pre to tak trochu „počítačový vizuál“.

 

Občas pôsobí ako vysoko kvalitne renderovaná cutscéna z hier, ale Trachtenberg si to nakoniec postrážil tak, aby to nepôsobilo veľmi rušivo. Rušivé však boli humorné scény. Väčšinou síce fungujú a zasmeješ sa, ale do filmu ich tvorcovia pridali akoby nasilu. 

Predator: Badlands je veľmi zábavnou, skvelo natočenou popcornovou akciou a jedným z najlepších filmov v sérii. Divákov po 40 rokov konečne bližšie zoznamuje s kultúrou predátorov, prepája ich so svetom Votrelcov, predstavuje sympatické nové postavy a neštíti sa skvelých akčných scén. Predátor je tu iný, s väčším rozsahom emócií, no stále drsný, neúprosný a brutálny. 8/10.

PS: Žiadna potitulková scéna tu nie je.

Predator Badlands
Zdroj: 20th Century Fox/Disney
