Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Slovenská rozvojová a záručná banka.
dnes 30. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 4:21
Sponzorovaný obsah

6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Uvažuješ nad podnikaním? Prinášame ti niekoľko tipov a rád, ktoré ti ušetria čas, nervy aj peniaze.

Prvým krokom pri začiatku akéhokoľvek podnikania je vždy nápad. No ani ten najlepší nápad sám osebe nestačí, pretože v realite tvorí iba malé percento z celkového úspechu. Omnoho dôležitejšia je jeho realizácia, teda spôsob, akým ho uvedieš do praxe, ako si nastavíš procesy, predaj a marketing.

Ak chceš, aby tvoj biznis nielen prežil, ale aj rástol, musíš zvládnuť oveľa viac než len vymyslieť dobrý produkt či službu. Hoci ti neponúkneme žiaden zaručený recept na úspešné podnikanie, máme pre teba niekoľko rád a tipov, ktoré ti jeho štart rozhodne uľahčia.

Firemná identita nie je iba názov a logo

Jednou z prvých vecí, ktoré si musíš ujasniť hneď na začiatku, je firemná identita. Veľa podnikateľov si myslí, že na úspech stačí mať originálne logo a názov, no v skutočnosti ide o oveľa viac. Tvoja značka musí byť konzistentná – od vizuálnej stránky až po spôsob, akým komunikuješ so zákazníkmi.

Dobre definovaná firemná identita ti pomôže odlíšiť sa od konkurencie a vybudovať dôveryhodnosť. Ak to podceníš, ľudia si ťa nebudú pamätať a tvoj biznis sa môže veľmi ľahko stratiť medzi ostatnými. 

tabuľa, stretnutie
Zdroj: Unsplash / MING Labs
Ak začínaš podnikať, nemusíš sa učiť len na vlastných chybách – využi skúsenosti tých, ktorí si tým už prešli. Pomôcť ti môžu nielen knihy či videá, ale aj networkingové akcie, podnikateľské akcelerátory či stretnutia a školenia s mentormi.

Definuj si cieľového zákazníka

Určenie cieľovej skupiny tvojho produktu či služby je jedným zo základných predpokladov úspešného podnikania. Ideálny zákazník je ten, kto má skutočný záujem o tvoj produkt alebo službu a zároveň je ochotný zaň zaplatiť. Aby si ho dokázal presne identifikovať, musíš pochopiť jeho potreby, správanie a motivácie.

Čím lepšie poznáš svojho ideálneho zákazníka, tým efektívnejšie môžeš prispôsobiť svoju ponuku, marketing aj komunikáciu. Namiesto toho, aby si sa snažil osloviť všetkých, sústreď sa na tých, ktorí tvoju hodnotu skutočne ocenia. Správne zvolená cieľová skupina ti pomôže zvýšiť predaj, znížiť náklady na marketing a budovať dlhodobé vzťahy so zákazníkmi.

@latinapreneur How to make a buyer persona💡 #marketingtips #socialmediamarketingtips #buyerpersona #advertisingtips ♬ Quirky - Oleg Kirilkov
Pri vytváraní ideálneho klienta nezabudni na faktory ako je jeho vek, pohlavie, bydlisko, zamestnanie, finančná situácia, hodnoty, záujmy, potreby či obavy.

Živnosť alebo s.r.o.?

Akonáhle máš vymyslený názov, prichádza čas na založenie samotnej značky či firmy. V tomto momente si zrejme kladieš otázku, či sa ti viac oplatí podnikať formou s. r. o. alebo je vhodnejšie založiť si živnosť.

Živnosť je ideálna pre jednotlivcov, ktorí chcú začať podnikať rýchlo, s minimálnymi administratívnymi požiadavkami a nízkymi nákladmi. Zakladanie živnosti je jednoduché a rýchle, vybaviť si ju môžeš aj online. Rovnako jednoduchá je aj následná administratíva spojená so správou podnikania. Nevýhodou však je, že ty ako podnikateľ ručíš celým svojím majetkom.

Na druhej strane, s.r.o. ponúka lepšiu právnu ochranu, pretože firma sa stáva samostatným právnym subjektom, oddeleným od teba ako fyzickej osoby. To znamená, že tvoj osobný majetok je chránený pred záväzkami spoločnosti, čo výrazne znižuje tvoje osobné riziko. Pre podnikateľov, ktorí plánujú rozširovať svoj biznis, investovať alebo potrebujú vyššiu dôveryhodnosť, môže byť s.r.o. lepšou voľbou.

kolegovia
Zdroj: Unsplash / S O C I A L . C U T
👉 Ak podnikáš cez spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.), zisk firmy nepatrí automaticky tebe ako konateľovi alebo majiteľovi. Namiesto toho zostáva vo firme až do momentu, keď sa rozhodneš si ho vyplatiť. Na rozdiel od živnostníka si teda nemôžeš kedykoľvek previesť zarobené peniaze z firemného účtu na osobný.

👉 Účtovníctvo v prípade SZČO je jednoduchšie. Na výber máš tri možnosti: jednoduché účtovníctvo, daňovú evidenciu a uplatňovanie si paušálnych výdavkov, ktoré je zároveň najjednoduchšou cestou. V tomto prípade si totiž nemusíš viesť účtovníctvo ani evidenciu výdavkov, ale do nákladov si automaticky započítaš 60 % z tvojich príjmov (max. 20 000 € ročne).

Pozor na vstupný kapitál a cashflow

Mnoho podnikateľov robí chybu aj v správe financií. Často míňajú viac, než skutočne zarobia, a potom sa čudujú, prečo im chýbajú peniaze na rozvoj. Najdôležitejšia vec, ktorú si musíš osvojiť, je riadenie cashflow, teda  peňažných tokov. Jednoducho povedané, vždy musíš mať prehľad o tom, koľko peňazí do firmy prichádza a koľko z nej odchádza.

Zároveň sa odporúča mať finančnú rezervu aspoň na 3 až 6 mesiacov. Ak bude tvoje podnikanie závisieť od toho, kedy ti zákazníci zaplatia, môže sa stať, že nebudeš mať na nákup tovaru alebo na nové investície.

peniaze, grafy
Zdroj: Unsplash / Jakub Żerdzicki
💸 Začiatok podnikania je z pohľadu financií obvykle najnáročnejší. Okrem nákladov so založením firmy musíš počítať napríklad aj s nákladmi na nákup tovaru a rozbeh predaja. Začínajúcim podnikateľom sa teraz rozhodla pomôcť aj Slovenská záručná a rozvojová banka, ktorá v spolupráci s Európskym investičným fondom pripravila nový úverový produkt Mikro-INVESTaktiv.

Úver je určený pre živnostníkov, ktorí vykonávajú svoju činnosť aspoň jedno účtovné obdobie. Produkt je možné poskytnúť vo výške od 5 000 eur do 30 000 eur so splatnosťou 5 až 8 rokov pri prevádzkových úveroch a splatnosťou 5 až 10 rokov pri investičných úveroch. Čerpať ho môžeš jednorazovo alebo postupne. Výhodou je aj možnosť predčasného splatenia úveru bez poplatku.
zisti viac

Nepodceňuj silu marketingu a buduj komunitu

Ďalšia zásadná vec, ktorú musíš zvládnuť, je predaj. Nestačí mať dobrý produkt – musíš ho vedieť dostať k zákazníkom. Tu prichádza na rad marketing.

Oblasť marketingu mnohí nielen začínajúci podnikatelia podceňujú. Veľa ľudí si totiž myslí, že stačí zapnúť reklamu na Facebooku a zákazníci sa začnú hrnúť. Skutočnosť je však iná. Marketing totiž nie je len o reklame, ale predovšetkým o dlhodobom a konzistentnom procese budovania vzťahov so zákazníkmi.

Najsilnejší marketing je ten, ktorý ľuďom prináša hodnotu. To znamená, že by si mal investovať do relevantného obsahu, ktorý tvoju cieľovku zaujme – či už ide o blogy, videá, sociálne siete alebo e-mail marketing. Ak sa ti podarí vytvoriť komunitu okolo tvojej značky, zákazníci sa k tebe budú vracať.

@officialadamerhart 3 most powerful digital marketing strategies - backed by Google and Meta #digitalmarketing #marketingtips #marketing ♬ original sound - Adam Erhart

Čas je tvoj najcennejší zdroj

Nechceš po niekoľkých mesiacoch skončiť vyčerpaný či dokonca vyhorený však? Nauč sa delegovať a automatizovať. Niektoré činnosti, ako administratíva, účtovníctvo alebo zákaznícka podpora, môžeš delegovať na virtuálneho asistenta.

V dnešnej dobe tiež existuje množstvo AI nástrojov na automatizáciu fakturácie, marketingu a objednávok, ktoré ti ušetria čas. Čas je tvoj najcennejší zdroj – investuj ho do strategických rozhodnutí a rozvoja firmy, nie do rutinných úloh.

Slovenská rozvojová a záručná banka
Zdroj: Slovenská rozvojová a záručná banka
📌 Ak plánuješ podnikať, priprav sa na to, že najmä v začiatkoch budeš do svojho projektu musieť investovať množstvo času, ale aj peňazí. S časovým managementom ti pomôžu praktické online nástroje, s financiami spoľahlivý partner. 

Tým môže byť aj Slovenská záručná a rozvojová banka, ktorá ti ako začínajúcemu podnikateľovi môže poskytnúť úver Mikro-INVESTaktiv. Tento produkt ti umožní rozbehnúť alebo rozšíriť podnikanie bez potreby ručiť majetkom. Keďže úver je zabezpečený zárukou od EIF z fondu InvestEU, z tvojej strany sa už nevyžaduje žiadne ďalšie zabezpečenie.
spoznaj výhody produktu
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
NÁPADY NA PODNIKANIE PODNIKANIE
Odporúčame
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA) e
Sponzorovaný obsah
„Dúfam, že sa zmestím do 100 €.“ Pýtali sme sa Slovákov, koľko plánujú minúť na vianočné darčeky (ANKETA)
22. 10. 2025 9:00
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO) e
Sponzorovaný obsah
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne (FOTO)
pred 3 dňami
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý e
Sponzorovaný obsah
16-ročná Emma je obeťou šikany, ktorá ju dostala až do kómy. V kinách beží silný film, ktorý by si mal pozrieť každý
16. 10. 2025 18:00
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami e
refresher+
Odporúčané
Tabletka ‚po‘ nie je lentilka po nechránenom styku: Sofii rozhádzala cyklus na pol roka, gynekologička varuje pred rizikami
pred 3 dňami
Storky
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať seriál
Na svah aj na kávu v meste. Slovenská značka sa spojila s raperom SIMILIVINLIFE
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave
Hrozivý útok na víťazku Love Islandu: Majku mala napadnúť suseda priamo v bytovk...
IQOS a dizajnér Seletti spojili sily. Predviedli unikátnu svetelnú šou v Miláne ...
Sponzorovaný obsah
Je to oficiálne: Katy Perry a Justin Trudeau sa spolu ukázali na verejnosti
Pil C sa zasnúbil. Priateľku požiadal o ruku na ikonickom mieste v Arizone
Justin Bieber má novú kariéru. Je z neho streamer, vysielať plánuje každý deň
Babilon je nový magazín pre všetkých, ktorí milujú jedlo. Chce oslavovať tradičn...
Separ vyšiel na base camp Mount Everestu. Zvládol to po 9 dňoch
Johnny Depp sa vracia na filmové plátno. V akom filme ho uvidíme?
Nike predstavilo prvú obuv, ktorá má pri chôdzi upokojiť tvoju myseľ
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Okomentoval aj Slafkovského
Šajmo sa pobije s Bandurkom. FNC predstavil súboj o kráľa nočnej Bratislavy
Obľúbená bratislavská kaviareň bude opäť v centre. Otvorili nové priestory
Wu-Tang sa lúčia, oznámili posledné turné. Vystúpia aj blízko našich hraníc
Syrovka je späť! Oddnes začína obľúbená sezóna v McDonald's
Pozri či máš tento produkt doma a vyhraj výlet do Los Angeles v hodnote 4 900 €
Sponzorovaný obsah
Glen Martens x H&M. Nová kolekcia prináša aristokraciu do bežného nosenia
Prison Break sa vracia. Priprav sa na reboot s novým príbehom aj postavami
Lifestyle news
Jennifer Lawrence prehovorila o náročnom období po pôrode. Pomohol jej vraj až ChatGPT pred 58 minútami
Jason Statham sa predstaví v hlavnej úlohe nového akčného trileru Viva La Madness. O réžiu sa postará Guy Ritchie pred hodinou
Lízatká, ktoré podporujú zdravie vagíny? Kourtney Kardashian rozbieha nový produkt pred 2 hodinami
Kim Kardashian po tom, čo jej diagnostikovali vážne mozgové ochorenie: „Treba chodiť na preventívne prehliadky“ včera o 17:08
Spoluzakladateľ Ben & Jerry's uvádza zmrzlinu na podporu Palestíny včera o 16:15
Rosalía na novej skladbe spieva za sprievodu orchestra. Prvá vec z nového albumu sa vymyká jej doterajšej tvorbe včera o 15:31
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál včera o 14:38
Chris Evans sa stal otcom dva roky po tajnej svadbe. Jeho partnerka priviedla na svet dievčatko včera o 13:55
Ozempic znižuje chuť na alkohol, tvrdí nová štúdia. Takéto lieky by vraj mohli pomôcť so závislosťou včera o 13:07
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca včera o 12:21
Spravodajstvo
Rusko Polícia SR Správy počasie Dôchodky
Viac
Polícia vo Francúzsku zadržala hlavných podozrivých z krádeže šperkov v Louvri. Cennosti sú stále nezvestné
pred 11 minútami
Ak máš nainštalované tieto aplikácie, rýchlo ich vymaž. Podvodníci sa cez ne dostanú do tvojho bankového účtu
pred hodinou
Finančná správa spustila veľkú akciu. Podnikateľom hrozí pokuta vo výške 30-tisíc eur
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Slovensko
včera o 08:30
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
včera o 14:00
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tomáš študuje a športuje na univerzite v USA: Za alkohol ma môžu vyhodiť, ich stravovanie je veľmi nezdravé (Rozhovor)
pred 2 dňami
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
Aj jedno pivo denne môže mať vážne následky. Odborníčka varuje pred rizikami
pred 2 dňami
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
Internetovým expertom odzvonilo. Influenceri v Číne sa už nebudú môcť vyjadrovať k odborným témam bez príslušného vzdelania
včera o 09:40
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie
Známy internetový gigant ruší 14 000 pracovných miest. Radšej chce investovať do umelej inteligencie
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“
AKTUÁLNE: Zomrel známy herec s prezývkou „najkrajší chlapec na svete“
pred 3 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
včera o 12:21
Nvotová sa pustila do Separa za graffiti v base campe Mount Everestu. Raper jej poslal jasný odkaz
pred 3 dňami
Viac z Kultúra Všetko
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
refresher+
Odporúčané
25-ročná Tea prerobila byt, v ktorom vyrastala: Išla som na to low cost. Kúpila som si niečo, až keď som si naozaj našetrila
22. 10. 2025 17:00
Takto vyzerá interiér luxusného viladomu v minimalistickom štýle. Bývaniu v lukratívnej štvrti dominuje drevo a kameň
18. 10. 2025 11:00
FOTO: Minimalistický dom pri Baltskom mori. Takto vyzerá únik z veľkomesta do pokojnej dediny
25. 10. 2025 11:00
Viac z Šport Všetko
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
Odporúčané
Padel je nový športový fenomén. Po prvej hodine som pochopila, prečo ho všetci tak milujú
22. 10. 2025 16:00
Najlepší hokejista všetkých čias je v Bratislave. Gretzky okomentoval Cháru aj Slafkovského
23. 10. 2025 17:30
Pekelné KO lakťom z otočky a súboje gigantov. Oktagon 78 priniesol na záver obrovský šok a hala stíchla
19. 10. 2025 10:15

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
Zaujímavosti
pred 9 minútami
Sponzorovaný obsah
6 vecí, ktoré ťa nikto nenaučí, ale potrebuješ ich vedieť predtým, než začneš podnikať
pred 9 minútami
Uvažuješ nad podnikaním? Prinášame ti niekoľko tipov a rád, ktoré ti ušetria čas, nervy aj peniaze.
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako sa volal najväčší dinosaurus a kedy vyhynul posledný mamut? Zisti, čo všetko vieš o praveku
pred hodinou
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Silvia má kvetinárstvo: Ošiaľ dušičiek vytvorili ľudia, zarobím vtedy však päťnásobne viac (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál
Netflix pripravuje návrat hernej legendy. Crash Bandicoot bude mať vlastný seriál
včera o 14:38
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: V tomto ťažkom teste určite nedáš všetky odpovede správne. Alebo nás presvedčíš o opaku?
včera o 14:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
Kauza s graffiti na Mount Evereste pokračuje. Do Separa sa pustil známy zahraničný influencer a sprievodca
včera o 12:21
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
Prestížny európsky magazín zverejnil rebríček najlepších kaviarní na Slovensku. Nájdeš v ňom aj tú svoju?
pred 2 dňami
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
včera o 08:30
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
Predstaviteľka Samanthy zo Sex v meste prehovorila o svojej postave. Nemala s ňou vraj veľa spoločného
pred 2 dňami
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
refresher+
Odporúčané
Samuel žije s Visual snow syndrómom: Nemôžem ísť na nákup, pozrieť si film ani si nájsť prácu
23. 10. 2025 17:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
REBRÍČEK: Toto je 10 najneobľúbenejších hercov a herečiek v Hollywoode. Nájdeš tu svojho obľúbenca?
25. 10. 2025 7:27
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
Tieto slovenské jedlá sú podľa turistov najlepšie. Prvé miesto ťa prekvapí
pred 3 dňami
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
REBRÍČEK: Takto vyzerá minimálna mzda v Európe. Na koľkom mieste je Slovensko?
22. 10. 2025 14:58
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
8. 10. 2025 17:21
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
Dominika Cibulková predáva luxusný 3-podlažný byt v centre Bratislavy. Celé jedno poschodie je len šatník
23. 10. 2025 15:33
Domov
Zdieľať
Diskusia