Kiná v novembri zachráni nová marvelovka, Napoleon a sexy česká pornoherečka. Ktoré novinky budú najlepšie?

Toto sú najočakávanejšie kinofilmy, ktoré vyjdú v novembri. Je medzi nimi aj film od Ridleyho Scotta či nová marvelovka.

V novembri sme mali ísť do kina na Dune: Part II od Dennisa Villeneuvea. Bohužiaľ, hollywoodske štúdiá a streamingové spoločnosti odmietajú dať hercom férové podmienky, a tak aj naďalej pokračuje ich štrajk, pre ktorý štúdiá odložili viaceré filmy.

Dunu 2 tak uvidíme až na jar 2024. Našťastie v novembri vyjde stále veľké množstvo zaujímavých filmov na čele s marvelovkou The Marvels či jedným z najlepších slovenských animovaných filmov histórie.

Víkendoví rebeli – 2. 11.

Dojemný príbeh podľa skutočnej udalosti, ktorá okúzlila Nemecko. Hlavnou postavou je chlapec Jason, ktorý k svojim rovesníkom nezapadá. Má poruchu autistického spektra a škola rodine navrhuje preložiť ho do špeciálnej školy.

Nechcú sa však vzdať, a tak otec urobí s Jasonom dohodu – Jason sa v škole bude viac snažiť, ak s ním otec navštívi zápasy každého zo 63 futbalových klubov z prvých troch nemeckých líg, aby si Jason mohol nájsť svoj obľúbený klub a rozprávať sa o ňom so svojimi spolužiakmi.

The Marvels – 9. 11.

The Marvels je pokračovanie snímky Captain Marvel. Tentoraz nebude hlavnou hrdinkou iba Carol Danvers alias Captain Marvel, ale aj Kamala Khan alias Ms. Marvel a Monica Rambeau alias Proton. Monica je dcéra Marie Rambeau, najlepšej kamošky Carol Danvers z filmu Captain Marvel. Svoje schopnosti získala na konci seriálu WandaVision.



Všetky tri hrdinky ovládajú superschopnosti spojené so svetlom, vďaka čomu sú prepojené. Vždy keď jedna z nich použije svoje schopnosti, prehodí si miesto s tou druhou. Hrdinky sa teda dajú dokopy, aby túto záhadu vyriešili a popritom ochránili vesmír pred ďalšou hrozbou v podobe záporáčky Dar-Benn z rasy Kree. Pomáhať im bude aj Nick Fury v podaní Samuela L. Jacksona. Na konci snímky vraj fanúšikov čaká obrovské prekvapenie.

Tonko, Slávka a kúzelné svetlo – 9. 11.

Slovenský animák disponuje nádhernou stop-motion animáciou a príbehom, ktorý očarí nielen deti, ale aj dospelých. Film získal cenu Contrechamp na najväčšom filmovom festivale animovaných filmov v Annecy.

Jedenásťročný Tonko má jedinečnú vlastnosť – od narodenia svieti. Jeho príliš starostliví rodičia sa ho snažia držať doma, aby ho ochránili pred vonkajším svetom.

Keď sa do ich domu pred vianočnými prázdninami nasťahuje tajuplná Slávka, Tonkov svet sa obráti naruby. Získava prvú naozajstnú kamarátku a vydáva sa s ňou na dobrodružné pátranie po pôvode záhadných chumáčikov tmy, ktoré vysávajú z ich domu slnečný svit.

Karaoke Blues – 16. 11. (réžia: Aki Kaurismäki)

Ide o skvelú fínsku komédiu s dramatickými prvkami, ktorej režisér prepína medzi žánrovým zasadením príbehu a scén, čo diváka donúti zamýšľať sa nad aktuálnym dianím na plátne. Film má pritom len 80 minút, takže veľmi rýchlo odsýpa.



Funguje aj ako nostalgický trip (filmové Helsinki sa skôr podobajú na východné Nemecko či československé bary minulého storočia) vyžívajúci sa vo svojom minimalistickom príbehu a štýle rozprávania. Film divákov niekoľkokrát rozosmeje vďaka originálnemu pohľadu na stereotypy o ľuďoch z robotníckej triedy.

Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách – 16. 11.

Jednou z hlavných postáv prequelového filmu pre Hunger Games bude mladý Coriolanus Snow. Príbeh sa bude odohrávať 65 rokov pred pôvodnými filmami a Snowa bude tentoraz hrať Tom Blyth (predtým Donald Sutherland).

V príbehu bude počas desiatich Hunger Games mentorom Lucy (Rachel Zegler z West Side Story) z dvanásteho kraja. Tá bude v neľútostných hrách bojovať o svoj život. Medzi dvojicou vznikne puto, no otázkou zostáva, či bude silnejšie než Snowova túžba po moci.



Film režíruje Francis Lawrence (nakrútil všetky predošlé časti a nedávno povedal, že ľutuje rozhodnutie rozdeliť poslednú na dva filmy) a scenár k nemu napísali Michael Arndt (Oblivion) a Michael Lesslie (Assassin’s Creed). V snímke si zahrajú aj Peter Dinklage, Viola Davis, Hunter Schafer. Slovenská premiéra je plánovaná na 16. novembra 2023.

Napoleon – 23. 11.

Režisér Ridley Scott (Gladiator, Alien) natočil vyše dvaapolhodinový historický film o Napoleonovi, ktorého stvárnil oscarový Joaquin Phoenix. Snímka sa zameria na jeho súkromný život, ambície, vojnové ciele a ťaženia, ale aj vzťah s manželkou Josephine (Vanessa Kirby z Mission: Impossible). Pre divákov, ktorým sa bude film páčiť, režisér neskôr vydá rozšírenú, režisérsku verziu snímky, ktorá bude mať okolo štyroch hodín.

Jej telo – 23. 11.

Česká dráma je o Andrei Absolonovej, úspešnej českej skokanky do vody. Po vážnom zranení chrbtice musela so športom skončiť a nájsť si zamestnanie. Nakoniec sa rozhodla vstúpiť do sveta pornografie a stala sa z nej slávna pornoherečka pod pseudonymom Lea De Mae. Andrea zomrela na následky rakoviny mozgu v roku 2004 vo veku 27 rokov.



Hlavnú rolu stvárnila slovenská herečka Natalia Germani (Svetlonoc), ktorá v traileri trochu bojuje s českým prízvukom. Okrem nej si v snímke zahrali aj Zuzana Mauréry či Denisa Barešová (Oběť, Prišla v noci).

Prianie – 30. 11.

Disney tento animák vydáva v období 100. osláv štúdia. Príbeh Wish/Prianie sa zameriava na magické kráľovstvo Rosas. Žije v ňom bystré a idealistické dievča Asha, ktorá vysloví také silné želanie, že ho vypočuje vesmírna sila – malá guľa neobmedzenej energie zvaná Hviezda.

Asha a Hviezda sa spoločne postavia hrozivému nepriateľovi vládcovi Rosasu, kráľovi Magnificovi, aby zachránili svoj ľud a dokázali, že keď sa vôľa jedného odvážneho človeka spojí s kúzlom hviezd, môžu sa diať zázračné veci.

Okrem toho vyjde oveľa viac animákov a európskych filmov. Menších divákov potešia rozprávky, ako Trollovia 3, Čarovná lienka a Čierny kocúr vo filme. Československé komédie zastúpi film Ako prežiť svojho muža a z hororov zase Deň vďakyvzdania a Schovaní, neschovaní. Okrem toho zaujmú aj filmy, ako napríklad Ako mať sex, Nemé tajomstvá od režiséra Tomáša Mašína (Bratia), dráma Alma a Oskar a akčný film Dogman od režiséra Luca Bessona.