Nové filmy v apríli: Kiná budú praskať vo švíkoch, keď vyjde každý týždeň nová akčná a sexuálna pecka

Toto je 10 najočakávanejších filmov, ktoré v apríli uvidíme v kinách.

V apríli budú môcť Slováci vidieť v kine ako úplné novinky, tak očakávané oscarovky, ktoré prídu s omeškaním. Už klasicky bude na výber medzi komédiami, horormi, akčnými filmami či sci-fi a, samozrejme, na rad prídu aj slovenské počiny.

Opičí muž – 4. 4.

Do kinosál mieri akčný thriller Monkey Man, ktorý je o pomste voči skorumpovaným vodcom. Tí zavraždili matku hlavného hrdinu a naďalej pokračujú v systematickom ubližovaní chudobným a bezmocným ľuďom. Pôjde o drsný, akčný film v štýle Johna Wicka.

Film režíroval Dev Patel (Milionár z chatrče či Lion), ktorý si zahral aj hlavnú rolu. Pre Patela ide o režijný debut. Očakávanú akčnú novinku produkuje Jordan Peele (Get Out, BlacKkKlansman).



Smršť – 4. 4.

Hlavným hrdinom filmového príbehu je forenzný psychológ Martin Lang (Tomáš Maštalír), ktorý prichádza spolu s manželkou Pawlou (Anna Geislerová) do kúpeľov v horách. Prechádzajú vážnou partnerskou krízou, ktorá pramení z hlboko ukrytej traumy, a tento pobyt je pre nich ultimátom – buď svoje problémy prekonajú, alebo sa každý vyberie vlastnou cestou.

Kolobeh rutinných dní však naruší príchod tajomnej zásielky – balíka s dôkazovým materiálom z vyšetrovania tragického prípadu so štyrmi mŕtvymi. Lang sa spočiatku zdráha, ale postupne podľahne neznámej sile, ktorá ho k prípadu priťahuje. Snímku režíroval Peter Bebjak podľa knihy od Jozefa Kariku, čo robí zo Smršte ďalšiu spoluprácu medzi týmito tromi autormi (Trhlina bola prvá).



Zóna záujmu – 4. 4.

Rodinná dráma o mužovi a žene, ktorí sa snažia vybudovať si vysnívaný život v dome so záhradou vedľa tábora. Ten tábor je Osvienčim a tým mužom je jeho veliteľ Rudolf Höss, zodpovedný za smrť miliónov židov v koncentračných táboroch. Snímka depresívne a sugestívne zobrazuje zlo, s ktorým sa nacisti rozhodli kráčať ruka v ruke a páchať genocídu.

Ide o pomalší film s originálnym nápadom a kvalitnými hereckými výkonmi zobrazujúci banálne problémy rodiny, ktorej za múrmi domova a čerstvo vypestovanými paradajkami umierajú nevinní ľudia. Zóna záujmu získala dva Oscary (najlepší zahraničný film a najlepší zvuk).



Nezlomní – 11. 4.

Po devätnástich rokoch vytrvalostného pretekania stojí Michael (Mark Wahlberg) naposledy na štartovej čiare. Počas nasledujúcich šiestich dní a nocí bude v Dominikánskej republike pretekať so svojím tímom v náročnom teréne naprieč divokou prírodou. Súčasťou tímu sa stane opustený pes a medzi ním a Michaelom počas 700-kilometrovej trate vznikne silné puto. Film natočili podľa skutočného príbehu o odvahe, vytrvalosti a priateľstve.



Prvé znamenie: Prichádza Satan – 11. 4.

Nový horor je prequelom legendárneho hororu z roku 1976. Mladá Američanka vycestuje slúžiť cirkvi do Ríma, kde sa stretne s temnotou, ktorá ju prinúti spochybniť vlastnú vieru a odhalí desivé sprisahanie. Divákov čakajú hororové výjavy v kostoloch a démoni šíriaci strach a smrť všade navôkol.

Civil War/Kolaps – 18. 4.

Civil War je akčný thriller od režiséra a scenáristu Alexa Garlanda (Men, Dredd, Annihilation, Ex Machina). Bude to priamočiarejší film než v prípade artového Men. Diváci sa môžu tešiť na akčné scény, brutálny prevrat moci v USA či kontroverzné príbehové dialógy.



Snímka zobrazuje situáciu v USA po tom, čo sa vojenské zložky oddelia od vlády a začnú vraždiť civilistov. Postupne sa chcú dostať až do Washingtonu DC a ovládnuť celé USA.

V hlavných rolách sa predstavia Kirsten Dunst (Spider-Man) a Wagner Moura (Narcos), ktorí ako novinári cestujú za vojnou a snažia sa zachytiť, čo sa v USA deje. Často sa však preto priblížia k smrti. Okrem nich si v snímke zahrá aj Jesse Plemons (Killers of the Flowers Moon, Breaking Bad)

Abigail – 18. 4.

Banda zločincov unesie mladé dievčatko, aby si finančne prilepšili. Keď ju dostanú na miesto určenia vo vile, zistia, že sa z nej nedá uniknúť. Následne sa z dievčatka stane nenažraný upír, ktorý je v skutočnosti Draculova dcéra. Mačka a myš si tak v priebehu sekundy premenia roly a zločincov čaká najdlhšia a najkrvavejšia noc v ich živote, keď sa pokúsia prežiť a uniknúť z vily smrti. Snímku natočili režiséri skvelého filmu Nevesta na zabitie či Vreskot 5.

Boy Kills World – 25. 4.

Andrew Koji zo seriálu The Warrior, Bill Skarsgard ako Pennywise z hororu It, Yayan Ruhian z akčných veľkofilmov Raid a Raid 2 (Prepadovka) a hlas Archera zo seriálu Archer majú spoločný film. Je ním bláznivá akčná komédia Boy Kills World, v ktorej si nehovoriaci a nepočujúci chlapec vypestuje telo poloboha, aby ho využil na pomstu.

V traileri filmu je vidieť nápadité akčné scény a množstvo krvavého zabíjania. Záporáčku si zahrala Famke Jenssen (Jean Grey z X-Men).



Súperi – 25. 4.

Zendaya v novej dráme od režiséra Luca Guadacnina (Call Me By Your Name) stvárni talentovanú tenistku. O sľubnú kariéru ju pripravilo vážne zranenie kolena, a tak sa jej postava Tashi Duncan nakoniec stane trénerkou svojho manžela Arta (Mike Faist).



Dvojica sa na turnaji Challengers stretáva s Tashiným ex a zároveň Artovým niekdajším dobrým kamarátom Patrickom (Josh O’Connor z The Crown). Trojica má medzi sebou stále neuzavretú kapitolu, ktorá u všetkých vyvoláva niekoľko otázok. Oživia sexuchtivý romantický trojuholník, alebo ich všetkých čakajú zlomené (nielen) srdcia?

V apríli vyjde aj sci-fi komédia Krotitelia duchov: Frozen Rmpire, ktorá mala pôvodne vyjsť už v marci. Najmenší sa budú tešiť na pekné rozprávky Ako zachrániť draka (nemýliť si s Ako si vycvičiť draka), Nina a tajomstvo malého ježka či Domáce príšerky. Okrem toho vyjdú aj rôzne dokumenty, európske drámy a menej nápadné snímky. Kompletný prehľad premiér nájdeš tu.