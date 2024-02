Nové kinofilmy v marci: Toto je 7 filmov, na ktoré sa tešíme najviac

Aké najočakávanejšie filmy vyjdú v kinách v marci 2024?

Nálož očakávaných filmov v kinách sa nezastaví ani v marci. Diváci si budú môcť vybrať medzi oscarovými drámami, animákmi pre celú rodinu, komédiami či akčnými sci-fi.

Kung Fu Panda 4 – 7. 4.

Kung Fu Panda 4 bude o nových postavách a novej hrozbe. Novou hlavnou postavou je líška (Awkwafina), ktorá sa spojí s pandou Po (Jack Black), aby porazili nebezpečného mága – chameleóna (Viola Davis), ktorý sa dokáže prevteliť aj do Tai Lunga (Ian McShane), ale aj do samotného Poa. Prítomný bude už klasický humor a situačné vtipy.

Iron Claw – 7. 4.

Jeremy Allen White (The Bear) a Zac Efron (Baywatch) stvárnili hlavné postavy v emotívnej dráme podľa skutočného príbehu. Ten sa zameriava na nerozlučných bratov Von Erichovcov, ktorí sa začiatkom 80. rokov zapísali do histórie v silne konkurenčnom svete profesionálneho wrestlingu.

Prostredníctvom tragédie a triumfu, v tieni svojho panovačného otca a trénera hľadajú bratia nadživotnú nesmrteľnosť na najväčšej športovej scéne svojho času. Všetkých ich to však bude stáť oveľa viac, než čakali.

Fentasy – 14. 3.

Hlavné postavy stvárni dvojica hercov Noël Czuczor a Kristína Kanátová, ktorí sa predstavia v úlohe ambiciózneho páru so šialenou víziou – zarobiť poriadny balík peňazí a zdrhnúť. Na krk im však bude dýchať detektív Daniel (David Švehlík).

Akčná slovenská dráma ukáže, aké by to bolo, keby v nejakom slovenskom paneláku žili dvaja ľudia s cieľom stať sa drogovými dílermi s napojením na stovky ľudí a zahraničie.

Prišla v noci – 14. 3.

Chválená česká komédia je v skutočnosti tak trochu home invasion thrillerom. Názov Prišla v noci totiž odkazuje na príchod svokry jedného z manželov, ktorí žijú pokojným životom. Alebo si to len myslia, kým nepríde svokra a neobráti im život naruby.

Krotitelia duchov: Mrazivá pomsta – 21. 3.

Legendárni lovci duchov a iných príšer sa vracajú do New Yorku, ktorý tentoraz celý zmrzne. Záhadný duch spôsobí obrovskú zimu a je len na Krotiteľoch duchov v zložení viacerých generácií, aby mesto zachránili.

V aktuálnej snímke budú mať dôležitejšiu rolu aj Bill Murray, Ernie Hudson a Dan Aykroyd z pôvodných filmov. Tých doplnia nováčikovia z minulej časti – Paul Rudd (Ant-Man), Finn Wolfhard (Stranger Things) či Carrie Coon (Leftovers).

Baby na úteku – 21. 3.

Bratia Coenovci (No Country for Old Men) si dali pauzu od spoločného režírovania. Zatiaľ čo Joel nakrútil skvelý film The Tragedy of Macbeth, Ethan svoj vlastný film pripravoval oveľa dlhšie. Šesť rokov po Busterovi Scruggsovi príde do kín akčná komédia Baby na úteku.

Margaret Qualley (Once Upon a Time in Hollywood) a Geraldine Viswanathan (Blockers) sú dve baby, ktoré v živote túžia po zmene. Na svojej ceste sa dostanú k záhadnému kufríku, po ktorom idú gangstri. Dievčatám sa tak život zmení oveľa radikálnejšie, než kedy chceli. V snímke majú menšie roly aj Matt Damon a Pedro Pascal.

Godzilla a Kong: Nová ríša – 28. 3.

Túžbu vidieť poriadny, miestami hlúpy, no najmä akčný a epický blockbuster naplní nová časť zo série o Godzille a Kongovi. Aj tentoraz budú musieť dvaja titani spojiť sily, aby porazili ďalšiu príšeru ohrozujúcu celú planétu. Ako Godzilla, tak Kong pritom dostanú vylepšenia. Ľudské postavy stvárnili Brian Tyree Henry (Atlanta, Eternals) či Dan Stevens (seriál Legion).

Okrem toho budú v kinách v marci aj filmy ako chválená artová dráma Roztápanie či horor Počatie so Sydney Sweeny, ktorá si zahrala mníšku. V príbehu otehotnie, hoci nemala žiadny sex, a v kostole sa následne začnú diať hrozivé veci. V marci vyjde aj veľa európskych filmov, česko-slovenských drám, komédií a zahraničných animovaných filmov. Kompletný prehľad premiér je tu.