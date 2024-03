RECENZIA: Godzilla x Kong – Nová ríša

Oplatí sa vidieť nový súboj Godzilly a Konga v kine?

Ak niekto chcel vidieť regulérne kvalitný katastrofický film s Godzillou, išiel do kina na Godzilla: Minus One. Zvyšok divákov, ktorí sa chcú pobaviť na tom, ako dáva King Kong do držky inému monštru s rozmermi najvyšších mrakodrapov, zájdu zase na snímku Godzilla x Kong: New Empire.

V poradí piaty film zo sveta Monsterverse opäť spája Konga a Godzillu v boji proti príšerám, ktoré ohrozujú ľudstvo. Hlavnou postavou je teraz Kong, ktorý žije vo vnútri Zeme (Hollow Earth), zatiaľ čo Godzilla vládne planéte na povrchu. Sem-tam porazí nejakú veľkú beštiu a zničí pri tom niekoľko pamiatok, ale inak ju ľudia tolerujú (aj tak proti nej nič nezmôžu).

Zdroj: Warner Bros. Legendary

Zaujímavejšie je na tom Kong, ktorý v Hollow Earth hľadá niekoho ako je on. Keď sa mu to podarí, zistí, že ostatné veľké opice žijú v strachu a počúvajú tyranizujúceho Skar Kinga, veľkého bojovníka, ktorého kedysi Godzilla vyhnala do stredu planéty. Skar King si však opäť brúsi zuby na dobytie Zeme, čo mu ale Kong a Godzilla nedovolia.

Skar King má spočiatku nad Kongom navrch, avšak akonáhle sa spojí s Godzillou, divákovi je jasné, že film v podstate skončil. Godzilla je tu tak trochu navyše a nemá absolútne čo robiť. Do istej miery figuruje ako macguffin, ktorý rozhodne o osude celého filmu a je len otázkou času, kedy dorazí na scénu.

Z filmu sa tak vytráca napätie, aj keď je pravda, že nikto seriózne nečakal, že Godzilla či Kong prehrajú. Tvorcovia však aspoň mohli zamiešať kartami, ako keď King Chidorah opakovane vytieral s Godzillou podlahu v druhom filme série a ich súboje boli osudovejšie.

Zdroj: Warner Bros. Legendary

V novom filme je však od začiatku jasné, ako to dopadne a aj keď si tvorcovia pre fanúšikov príšer pripravili niekoľko prekvapení, väčšinou ide o lacný fan service. Dostane ich obzvlášť v scéna, v ktorej dievčatko z vymretého kmeňa Iwi zo snímky Skull Island strčí ruku do akéhosi svetla a oživí tým gigantickú príšeru, ktorá sa asi zhmotní z okolitej lásky.

Film by sa teda obišiel aj bez Godzilly. Hoci sa postará o niekoľko pekných akčných scén a úderov, vo všeobecnosti tu nemá čo robiť. Našťastie, zachraňuje to Kong, okolo ktorého dokázali tvorcovia vybudovať funkčný príbeh len na základe CGI, a to bez akýchkoľvek slov či emotívnych výlevov, keďže Kong nerozpráva.

Je to milé prekvapenie, ktoré azda nikto z hľadiska rozprávačského štýlu týchto filmov nečakal. Rovnako je milým prekvapením „mini Kong“ z trailerov, ktorý v snímke neslúži len ako nejaká hra na city. Naopak, je strojcom viacerých veľmi vtipných a podarených momentov, keď väčšinu času lieta vzduchom ako obeť bitiek oveľa väčších monštier.

Zdroj: Warner Bros. Legendary

Tvorcovia nechceli recyklovať nápadité bitky z minulých častí, a tak občas v snahe priniesť niečo originálne varia z vody. Niektoré bitky sa teda podarili, na iné divák zabudne do niekoľkých sekúnd, čo je vzhľadom na to, že ide o súboje, pri ktorých príšery zdevastujú celé metropoly, jasným nedostatkom. V konečnom dôsledku to ale patrí k najsilnejším stránkam filmu, a to aj z dôvodu, že sa tvorcovia už úplne prestali brať vážne.

Godzilla tu skáče šipky a šprintuje, Kong robí wrestlingové chmaty a po tom, čo vyrazí zub nepriateľovi, sa potmehúdsky uškrnie. Presne toto v týchto filmoch chcú diváci vidieť a bolo by dobré, keby to tvorcovia v ďalšej časti ešte viac vyhrotili a využili komediálny potenciál tohto sebaparodizujúceho konceptu.

Podľa očakávaní sú ľudské postavy zbytočné a v najlepšom prípade slúžia ako vysvetľovači deja a motivácií príšer, keďže tie nevedia rozprávať. Napríklad taký Bernie v podaní Briana Tyree Henryho (Atlanta, Eternals) je vo filme ale úplne zbytočný. Jeho existenciu režisér podmienil humornými vsuvkami, ktoré ale vôbec nie sú vtipné, a tak má postava nulový význam v celom filme.

Zdroj: Warner Bros. Legendary

Našťastie, ľudia tentoraz hrajú druhé husle a režisér Adam Wingard sa nebojí venovať sa príšerám aj v niekoľko minútových sekvenciách bez prestávky, čo ocení väčšina divákov. Godzilla x Kong: New Empire je jedným z najlepších Monsterverse filmov, pretože sa vôbec neberie vážne.

Ide o plytký blockbusterový výplach s podarenou akciou, niekoľkými vtipnými momentami a príšerami demolujúcimi veľkomestá. Film sa však v závere rozpadá a z hľadiska príbehu sa posúva len po malom kúsku, čo pripomína serializovanú štruktúru deja, nie filmovú.

Sklame aj spracovanie Godzilly, ktorá neustále cíti nejakú hrozbu, pretože to chce scenár a na základe toho sa nabíja a ničí všetko navôkol, čo pôsobí už jemne obohrane. Aj preto nemôžeme ísť vyššie ako na šesť a pol bodu z desiatich. Ak niekto túži po kvalitnej blockbusterovej, popcornovej zábave, pri ktorej treba nechať doma mozog, bude veľmi spokojný, takže kino určite odporúčame.