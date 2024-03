Japonci natočili Godzillu za 15 miliónov a vyhrali Oscara za efekty. Ako dokázali poraziť 200-miliónové hollywoodske blockbustery?

V 70-ročnej histórii Godzilly je to prvý Oscar, ktorý tento jašter získal.

„Ako človek narodený v Japonsku vnímam Oscary a všetko, čo je spojené s Hollywoodom alebo so Západom, ako niečo nedosiahnuteľné a niečo, čo sa nikdy nestane realitou,“ povedal režisér snímky Godzilla Minus One Takaši Jamazaki pre magazín Vulture. O niekoľko mesiacov neskôr si za svoj film dojatý prevzal Oscara za vizuálne efekty.

Filmová Godzilla má viac ako 70 rokov. Po prvýkrát v histórii sa jej však podarilo získať nomináciu na Oscara až s vynikajúcim filmom Godzilla Minus One. Tento rok Oscara za vizuálne efekty nakoniec aj získala. Postaral sa o to ako supervízor režisér snímky Takaši Jamazaki. Ten film natočil za neuveriteľných 15 miliónov dolárov.



Japonci tak nakrútili a dokončili blockbuster, za ktorého rozpočet by v Hollywoode zaplatili možno výplatu jedného z top hercov. Ako dokázali japonskí tvorcovia konkurovať a nakoniec prekonať 200-miliónové hollywoodske produkcie?

O skvostné vizuálne efekty snímky sa postaralo 35 odborníkov na efekty, ktorí celkovo vytvorili 610 záberov. Jedna sedmina celého tímu pracovala výlučne na efektoch vody a jej simuláciách. Postava sa opakovane vynárala z vody, čo muselo vyzerať realisticky. Šestina celkových vizuálnych efektov tak obsahovala vodné scény. Tie boli podľa režiséra aj najkomplikovanejšie.

„Správanie a simulácia vody a to, ako interaguje s ostatnými predmetmi, ako napríklad s obrovskými vojnovými loďami, bolo veľmi náročné. Naše systémy to nezvládali spracovať,“ povedal režisér pre magazín Vulture.

Zaujímavé je, že režisér Jamazaki bol aktívnym supervízorom. Sám sa staral o niektoré efekty, ako napríklad dym a pozadia. Jamazaki je prvým režisérom od čias Stanleyho Kubricka, ktorému sa podarilo získať Oscara za vizuálne efekty, na ktorých priamo pracoval. Kubrickov Oscar za efekty pre film 2001: A Space Odyssey je zároveň jediným takýmto ocenením slávneho režiséra.

Jamazakiho tím pripravoval každú scénu so snahou maximalizovať ich prostriedky vrátane posledných viac ako desať minút, ktoré obsahujú väčšinu vizuálnych efektov. Je to práve v závere snímky, keď Japonci zvíťazia na Godzillou. Tá sa rozpadne a jej zvyšky padajú do oceánskych hlbín. Tvorcovia mali množstvo nápadov, ako to uchopiť, no nemali čas na experimentovanie.

Ako však dokázali natočiť a upraviť film za „smiešnych“ 15 miliónov dolárov? Režisér tvrdí, že je to preto, lebo bol režisérom a supervízorom efektov v jednej osobe.

Mal pevnú víziu, ktorú nemusel opakovane vysvetľovať. Nemusel ani opravovať či dolaďovať nepochopené požiadavky. Vďaka tomu, že mal menší tím tvorcov efektov, dokázal s nimi efektívnejšie komunikovať a pracovať.