Outfit check z Oscarov: Miley Cyrus bez obočia, krásna Halle Berry a Demi Moore aj Timothée Chalamet v žltom obleku

Siluety, ktoré ovládli červený koberec.

Jedna z najsledovanejších spoločenských udalostí v roku – odovzdávanie cien Akadémie (Oscarov, pozn. redakcie) priniesla nezabudnuteľnú šou plnú hviezdnych mien na pódiu aj v hľadisku, v priestoroch Dolby Theatre v Los Angeles.

97. ročník prestížnych filmových cien bol skvelý, a to nielen pokiaľ ide o nominované snímky a herecké výkony, ale aj po stránke módy, ktorú sme videli na červenom koberci. Známe osobnosti si v spolupráci so svojimi stylistami pripravili luxusné siluety spod rúk renomovaných návrhárov a módnych domov, v ktorých zažiarili pred fotografmi.

Pozri si TOP 10 outfitov z červeného koberca počas odovzdávania Oscarov. Nechýbajú hviezdy ako Ariana Grande, Miley Cyrus, Timothée Chalamet alebo Halle Berry, ktorá vyzerá rovnako božsky ako v čase, keď hrala v bondovke Dnes neumieraj.

REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe. Ak ťa bavia články o módnych trendoch, outfitoch, obuvi alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, umení, športe a kultúre, staň sa členom klubua získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.

Ariana Grande

Úvod zoznamu TOP vzhľadov z červeného koberca z 97. ročníka odovzdávania cien Akadémie patrí Ariane Grande, ktorá hrala v jednom z nominovaných filmov Wicked. Do priestorov Dolby Theatre prišla v nádhernom modeli šiat Schiaparelli, ktoré návrhár Daniel Roseberry predstavil v rámci kolekcie Haute Couture jar/leto 2025.

Umelkyňa vyzerala v jemnom, svetloružovom kúsku s korzetovou vrchnou časťou, dramatickými líniami v okolí pása a sukňou, ktorá obsahovala približne 190 000 krištáľových flitrov, kamienkov a korálikov, naozaj úžasne.

Ariana Grande prišla na 97. ročník odovzdávania cien Akadémie v modeli šiat Schiaparelli. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Lily-Rose Depp

Sexepíl na všetky strany rozdávala na červenom koberci dcéra slávnych rodičov Lily-Rose Depp, ktorá stavila na dlhé šaty Chanel.

25-ročná herečka a modelka mala na sebe oblečený pútavý čierny model s viazaním okolo krku, ktorý zdobila romantická kvetinová čipka. Atraktívny kúsok obsahoval skoro 200 000 vyšívaných prvkov vrátane flitrov či perál a Depp doplnila výsledný vzhľad o diamantové šperky, tiež z dielní francúzskeho módneho domu.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Colman Domingo

Colman Domingo patrí medzi najštýlovejších mužov v Hollywoode a o svojom skvelom módnom vkuse nás presvedčil aj včera v noci, keď prišiel na odovzdávanie Oscarov v neprehliadnuteľnom červeno-čiernom obleku Valentino.

Svoju nomináciu na najlepší mužský herecký výkon za účinkovanie vo filme Sing Sing síce nepremenil na víťazstvo, ale v na mieru ušitom saku so širokými čiernymi chlopňami a dlhým červeným opaskom, ktorý doplnil o široké čierne nohavice, vyhral naše srdcia. Domingo sa navyše perfektne vyhral s doplnkami – od hodiniek, cez náramok od značky Boucheron a prsteň, až po slnečné okuliare.

Herec Colman Domingo v na mieru ušitom obleku Valentino. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Miley Cyrus

Na Oscarov prišla tiež Miley Cyrus, ktorá zvolila netradičný vzhľad bez obočia, vďaka čomu si získala množstvo pozornosti od médií.

Pochváliť však musíme šaty, ktoré úspešná umelkyňa zvolila – čierny priliehavý model s bohatým zdobením z dielní módneho domu Alexander McQueen, ktorý doplnila o výrazné diamantové náušnice, náramok a čipkované rukavice.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Selena Gomez

Uviedli sme to pri zozname najlepších outfitov z odovzdávaní SAG Awards 2025, a s radosťou to zopakujeme, ale Selena Gomez aktuálne žiari ako nikdy predtým.

Snúbenica speváka Bennyho Blanca tentoraz vyzerala fantasticky v sofistikovanom vzhľade, ktorý zvýraznil jej ženské krivky, od značky Ralph Lauren. Na mieru ušité šaty ručne zdobené prišívanými kryštálmi Rosemont v zložitom mriežkovom vzore zladila s noblesným diamantovým náhrdelníkom Bulgari v cene bytu a veľmi jemnou vizážou.

Selena Gomez v custom modeli šiat Ralph Lauren. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Cynthia Erivo

Veľkolepý a dramatický look predviedla v Dolby Theatre počas uplynulej noci herečka Cynthia Erivo, ktorá bola nominovaná na najlepší ženský herecký výkon vo filme Wicked.

Herečka prišla na červený koberec v tmavozelenom modeli šiat s vysokým golierom, obrovskou mašľou vo vrchnej časti a nafúknutou sukňou od módneho domu Louis Vuitton. Erivo doplnila siluetu o sériu výrazných šperkov a neprehliadnuteľnú manikúru.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Jeff Goldblum

Nič dlžný svojej povesti muža s vycibreným módnym vkusom nezostal ani skúsený herec Jeff Goldblum, ktorý účinkoval rovnako ako Ariana Grande a Cynthia Erivo vo filme Wicked.

72-ročný rodák z mestečka West Homestead, ktorý predviedol skvostný outfit aj na minulotýždňovom SAG Awards 2025, v tomto prípade stavil na švihácky look od módneho domu Prada. Vkusný bielo-čierny oblek veľmi umne doplnil o čierneho motýlika, vzorovanú košeľu, fialový šál a orchideu, ktorú mal pripevnenú na chlopni saka. Páni, takto sa to robí.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Timothée Chalamet

Na SAG Awards 2025 prišiel v koženom obleku Chrome Hearts a odniesol si domov ocenenie za výnimočný mužský herecký výkon v biografickom filme A Complete Unknown o Bobovi Dylanovi.

Z 97. ročníka odovzdávania cien Akadémie však odišiel Timothée Chalamet s prázdnymi rukami, keďže vzácnu sošku získal herecký kolega Adrien Brody. Nič to však nemení na tom, že rodák z New Yorku prišiel do Hollywoodu v outfite, ktorý nám vyrazil dych. Chalamet si obliekol na mieru ušitý, žltý oblek z ateliéru Givenchy doplnený o čiernu obuv.

Timothée Chalamet na odovdávaní Oscarov v žltom obleku z dielní módneho domu Givenchy. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Halle Berry

Na tohtoročnú oscarovú noc nezabudneme aj vďaka Halle Berry, pri ktorej sme absolútne stratili slová. 58-ročná herečka vyzerala božsky v na mieru ušitom modeli šiat od návrhára Christiana Siriana.

Extravagantný metalický kúsok, ktorý pripomínal diskoguľu, tvorila vrchná časť bez ramienok a dlhá sukňa, pričom Berry sadol dokonale, aj keď máme trochu pochybnosti o tom, či bol pohodlný na nosenie.

Halle Berry vyzerala božsky v modeli od Christiana Siriana. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

LISA

Thajská speváčka LISA, ktorú môžeš poznať z dievčenskej skupiny Blackpink, má za sebou skvelý víkend, keď v piatok vydala svoj debutový sólový album s názvom Alter Ego a v nedeľu zahviezdila na červenom koberci počas odovzdávania najprestížnejších filmových cien – Oscarov.

27-ročná interpretka zvolila netradičný vzhľad, keď predviedla kombináciu obleku a šiat s predĺženým čiernym sakom, bielou košeľou a červenou ozdobou. Čierno-biela silueta inšpirovaná postavou Jamesa Bonda je dielom talentovaného návrhára Marka Gonga zo štúdia Markgong. Čo hovoríš na tento look?

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Demi Moore

Netušíme, ako to Demi Moore robí, ale na červenom koberci vyzerá vždy fantasticky a inak tomu nebolo ani včera v noci v priestoroch Dolby Theatre.

Moore síce prekvapivo nezískala sošku za najlepší ženský herecký výkon vo filme The Substance, ale na červenom koberci bodovala naplno. Hviezda filmového plátna oslnila všetkých prítomných zástupcov médií a fotografov v šatách z ateliéru Giorgio Armani Privé, ktoré boli zdobené striebornými kryštálmi a mali jedinečnú štruktúru vďaka mašle v páse. Elegantný a luxusný vzhľad podčiarkli výrazné diamantové šperky a vizáž.

Na odovzdávaní Oscarov vyzerala fantasticky tiež herečka Demi Moore v šatách z ateliéru Giorgio Armani Privé Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Penelope Cruz

Slovami chvály a obdivu nebudeme šetriť ani pri ďalšej hviezde filmového plátna, ktorá má sexepílu na rozdávanie aj po päťdesiatke.

Penelope Cruz prišla na odovzdávanie Oscarov v nádhernom bielom modeli šiat Chanel Haute Couture, v ktorých vyzerala ako antická bohyňa. Úzka silueta s jemnými prvkami nepotrebovala takmer žiadne doplnky a my nemáme viac čo dodať.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Michelle Yeoh

Pozornosť zástupcov médií a fotografov si užila tiež ďalšia herecká hviezda Michelle Yeoh, ktorá hrala vo viackrát spomínanom filme Wicked.

62-ročná rodáčka z Malajzie prišla na slávnostný červený koberec v priestoroch Dolby Theatre v Los Angeles v modrom modeli šiat z dielní módneho domu Balenciaga. Unikátny kúsok v kráľovskom odtieni dokonale kopíroval jej postavu a chválime aj výber šperkov od značky Boucheron vrátane masívneho náramku.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Adrien Brody & Georgina Chapman

Úspešnú noc má za sebou Adrien Brody, ktorý si domov odniesol ocenenie za najlepší mužský herecký výkon vo filme Brutalista.

Herec prišiel na 97. ročník odovzdávania cien Akadémie v sprievode svojej partnerky Georginy Chapman a na červenom koberci vyzerali skvelo. Zatiaľ čo Brody stavil na elegantnú čierno-bielu klasiku od značky Giorgio Armani s brošňou, tak Chapman predviedla čierny model šiat so zdobením na mieru od ateliéru Marchesa. Hviezdny pár bol na jednotku s hviezdičkou, čo povieš?

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Raffey Cassidy

Bodku za TOP outfitmi z tohtoročného odovzdávania cien Akadémie, respektíve Oscarov, dávame pohľadom na minimalistickú siluetu, ktorá ukázala Raffey Cassidy.

23-ročná britská herečka nás potešila svojou voľbou dlhých svetlých šiat s odhaleným ramenom a veľkou zaviazanou mašľou, ktoré sú dielom návrhárskeho tímu módneho domu Loewe. V jednoduchosti je krása.