TOP outfity zo SAG Awards 2025: Millie Bobby Brown v jemných šatách či Timothée Chalamet v koženom obleku Chrome Hearts

Celebrity opäť ukázali svoj cit pre módu, tentoraz na odovzdávaní prestížnych filmových cien, ktoré sú predzvesťou Oscarov.

V noci prebehol už 31. ročník odovzdávania SAG (Screen Actors Guild Awards, pozn. redakcie) Awards 2025, na ktorom nechýbali veľké herecké hviezdy vrátane Millie Bobby Brown, Timothéeho Chalameta, Demi Moore, Jeffa Goldbluma, Seleny Gomez alebo Daniela Craiga.

Predzvesť Oscarov bola skvelá a nižšie nájdeš TOP outfity z červeného koberca, ktorý bol v tomto prípade tmavomodrý.

Timothée Chalamet

Stále len 29-ročný herec Timothée Chalamet patrí medzi najvýraznejšie tváre v Hollywoode a jeho outfity často búrajú stereotypy. Zo SAG Awards 2025 si domov odniesol ocenenie za výnimočný mužský herecký výkon v biografickom filme A Complete Unknown o Bobovi Dylanovi v perfektnom outfite.

Stylista Taylor McNeill obliekol rodáka z New Yorku do čierneho koženého obleku vyrobeného na mieru od značky Chrome Hearts. Pod sakom mal hodvábnu zelenú košeľu s kovbojským detailom a vzhľad dokončili čierne kožené čižmy, taktiež z dielní Chrome Hearts, ktoré ešte zvýraznili estetiku divokého západu.

Timothée Chalamet zahviezdil v koženom obleku vyrobenom na mieru od Chrome Hearts. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Selena Gomez

Selena Gomez včera v noci žiarila v nádhernej jemnej siluete, v ktorej nám pripomenula zlatú glamour éru Hollywoodu. Snúbenica umelca Bennyho Blanca prišla do Los Angeles v custom modeli šiat v tmavomodrom odtieni z ateliéru módneho domu Celine.

Elegantný kúsok z jemnej látky mal pomerne vysoký predný rozparok a spadnuté ramená, pričom perfektne obopínal postavu herečky a speváčky. Ako obuv zvolila Gomez minimalistické sandále na podpätkoch s podpisom Jimmy Choo. Samozrejmosťou boli diamantové šperky a perfektná glamour vizáž.

Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Cynthia Erivo

Kráľovský vzhľad predviedla v priestoroch Shrine Auditorium and Expo Hall v Los Angeles Cynthia Erivo.

Herečka s množstvom skúseností sa postavila pred prítomných zástupcov médií a fotografov v striebornej róbe Givenchy Haute Couture. Dlhá róba v úzkom strihu s bohatým zdobením okolo krku a rukávov bola neprehliadnuteľná a rodáčka z Londýna, ktorá hrala po boku Ariany Grande vo filme Čarodejka, vyzerala v extravagantnom modeli skvelo. Chválime tiež vizáž.

Cynthia Erivo vyzerala kráľovsky v róbe Givenchy Haute Couture. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Jeremy Allen White

Na 31. ročníku SAG Awards nechýbal ani herec Jeremy Allen White, ktorý hviezdi v seriáli The Bear.

34-ročný rodák z Brooklynu, ktorý získal ocenenie SAG Awards v posledných dvoch rokoch, stavil na jednoduchý čierno-biely oblek s vestou a so zvonovými nohavicami a urobil dobre. Nadčasový vzhľad doplnil len o výraznú brošňu, ktorú mal pripevnenú na chlopni saka.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Pamela Anderson

Jedna z najväčších hviezd deväťdesiatych rokov Pamela Anderson už dávno nie je playmate z titulnej strany magazínu Playboy, ale s pribúdajúcimi rokmi vyzerá šarmantne, a to aj bez výrazného líčenia, o čom nás znovu presvedčila včera v noci na SAG Awards.

Na „červený“ koberec v Los Angeles prišla v éterickom bielom modeli šiat na jedno rameno z dielní módneho domu Dior. Anderson skombinovala splývavý kúsok so šperkami z laboratórnych diamantov od značky Pandora vrátane náhrdelníka s príveskom v tvare kvapky, náušnice a náramku.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Joey King

Svojím vzhľadom nás potešila tiež herečka Joey King, ktorá prišla na odovzdávanie prestížnych cien v originálnom modeli šiat od módneho domu Miu Miu.

Svetlomodrý košeľový golier dopĺňalo bohaté zdobenie na priehľadnej látke, čierny riasený vrchný diel s kamienkami a čierna sukňa po zem. Elegantná a veľmi atraktívna silueta.

Herečka Joey King v modeli Miu Miu. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Daniel Craig

Jeden z našich obľúbených hercov Daniel Craig odišiel z priestorov Shrine Auditorium and Expo Hall v Los Angeles bez ocenenia, keď nomináciu na najlepší mužský herecký výkon vo filme Queer nepremenil na víťazstvo.

Nič to však nemení na tom, že bývalý agent 007 spôsobil rozruch pri svojom príchode. 56-ročný rodák z mesta Chester v Spojenom kráľovstve zapózoval prítomným fotografom v dokonalom obleku v tmavomodrých tónoch ušitom na mieru z dielní módneho domu Armani. Vzhľad doplnil o čiernu košeľu s rozopnutými vrchnými gombíkmi a slnečné okuliare so žltými sklami.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Colman Domingo

Spomedzi mužov, ktorí prišli na odovzdávanie Screen Actors Guild Awards, nás svojím outfitom zaujal tiež 55-ročný Colman Domingo.

Skúsený herec predstúpil pred fotografov v svetlokrémovom saku s dlhším lemom a čiernych nohaviciach z dielní módneho domu Valentino. Bielu košeľu doplnil čiernym motýlikom a vzorovaným šálom s rozstrapkanými koncami. Šarmantný vzhľad podčiarkol párom náušníc, výrazným náramkom a elegantnými hodinkami.

Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Zoe Saldaña

Noblesnú siluetu predviedla v noci aj herečka Zoe Saldaña, keď zvolila čierny model šiat od návrhára Anthonyho Vaccarella, respektíve módneho domu Saint Laurent.

Úzky čierny kúsok s jedným rukávom mal na ramene luxusný detail volánika s kryštálmi, pričom Saldaña zvýraznila pôvab šiat diamantovými šperkami vrátane náušníc a náramku.

Zoe Saldaña v čiernom modeli šiat so spadnutými ramenami Saint Laurent. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Demi Moore

Netušíme, ako to Demi Moore robí, ale keď príde na červený koberec, vždy vyzerá božsky a inak tomu nebolo ani na 31. ročníku SAG Awards v Los Angeles.

Moore si domov odniesla ocenenie za výnimočný ženský herecký výkon vo filme The Substance, pričom oblečené mala korzetové šaty s rukopisom módneho domu Bottega Veneta. Stylista Brad Goreski obliekol slávnu herečku do čierneho koženého modelu bez ramienok s plisovanou sukňou vyrobeného na mieru. Luxusný vzhľad dopĺňali šperky zo žltého zlata a diamanty od značky Tiffany & Co. a obuv na podpätkoch spod rúk Christiana Louboutina.

Demi Moore na 31. ročníku SAG Awards v modeli šiat Bottega Veneta. Zdroj: Richard Shotwell/Invision/AP

Millie Bobby Brown

Z detskej hviezdy zo seriálu Stranger Things Millie Bobby Brown je v súčasnosti jedna z najatraktívnejších žien v Hollywoode.

Stále len 21-ročná herečka, ktorá nás neustále presviedča o svojom talente, si získala naše srdcia aj na odovzdávaní Screen Actors Guild Awards 2025, a to vďaka jemnému vzhľadu. Brown, ako jedna z ambasádoriek módneho domu Louis Vuitton, stavila na romantický ružový model s tenkými ramienkami z parížskeho ateliéru, ktorý obopínal jej štíhlu postavu. Elegantný kúsok z luxusnej látky doplnila o sériu zlatých a diamantových šperkov a dokonalý make-up.

Millie Bobby Brown v šatách Louis Vuitton na SAG Awards 2025. Zdroj: Jordan Strauss/Invision/AP

Emilie Livingston & Jeff Goldblum

Kanadská tanečnica a bývalá olympijská gymnastka Emilie Livingston a herec Jeff Goldblum pôsobili včera v noci ako dokonalý manželský pár.

Zatiaľ čo Livingston stavila na dlhé metalické strieborné šaty s bohatým zdobením vo vrchnej časti a veľkou sukňou, tak Goldblum potvrdil, že patrí medzi najštýlovejších mužov v Hollywoode v čiernom obleku ušitom na mieru z dielní módneho domu Prada, pod ktorým mal svetlozelený šál a bielu košeľu s motýlikom. Skúsený herec sa vyhral aj s doplnkami – chválime výber slnečných okuliarov so zelenými sklami, brošňu upevnenú na saku, hodinky aj sivú obuv. Takto sa to robí.