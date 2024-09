Takto skvelo vyzerali Brad Pitt, George Clooney či Sydney Sweeney na červenom koberci počas filmového festivalu v Benátkach

81. ročník prestížnej kinematografickej udalosti priniesol nielen množstvo zaujímavých diel, ale aj plejádu štýlových outfitov. Pozri si ich.

Filmový festival v Benátkach (známy ako Venice Film Festival, pozn. redakcie) patrí medzi najstaršie a zároveň najsledovanejšie, vďaka čomu každý rok pritiahne množstvo známych osobností z rôznych odvetví.

Inak tomu nebolo ani od 28. augusta do 7. septembra, keď obľúbenú turistickú destináciu navštívili hviezdy ako George Clooney, Brad Pitt, Daniel Craig, Lady Gaga, Rachel Weisz a ďalší. Vychutnali si tak atmosféru festivalu, nové filmové snímky či večierky a zároveň predviedli štýlové outfity na červenom koberci.

V článku nájdeš TOP outfity z červeného koberca 81. ročníka prestížnej spoločenskej udalosti, v ktorých nájdeš množstvo inšpirácie.

Amal Clooney & George Clooney

George Clooney zreje po boku svojej manželky Amal ako kvalitné víno. Na slávnostnú premiéru filmu Wolfs prišli vo veľmi dobrej nálade a zladení na výbornú.

Zatiaľ čo slávny herec stavil na klasiku v podobe čierneho smokingu s motýlikom, bielej košele a elegantnej čiernej obuvi v štýle Oxford, tak Amal Clooney mala oblečené svetložlté čipkované šaty s volánovou sukňou z dielní módneho domu Atelier Versace. Výsledný vzhľad doplnila jemnými šperkami a trblietavou kabelkou od návrhárky Judith Leiber. V jednoduchosti je krása, čo v prípade tohto hviezdného páru platí na sto percent.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Brad Pitt

George Clooney je známy svojim humorom, čo potvrdil aj v Benátkach, keď vošiel do záberu Bradovi Pittovi na premiére akčnej komédie Wolfs, v ktorej si zahrali spoločne.

Okrem toho, že Pitt ukázal prvý raz v spoločnosti novú partnerku Ines de Ramon, tak na červenom koberci predviedol jeden z najlepších outfitov. 60 ročný herec mal oblečený elegantný oblek ušitý na mieru od módneho domu Louis Vuitton, pričom tradičnú bielu košeľu s kravatou vymenil za mierne priehľadné bavlnené tričko v čiernej farbe, ktoré si dal pod sako s jedným gombíkom. Svoj prehľad v móde potvrdil aj výberom zvonových nohavíc a hranatou obuvou.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision/AP

Lady Gaga

Lady Gaga nie je len úžasná speváčka, ale tiež kvalitná herečka, o čom nás presvedčila najmä vo filme A Star Is Born a nepochybujeme o tom, že svojim výkonom zaujme aj v novom psychologickom thrilleri Joker: Folie a Deux, ktorý mal premiéru práve na filmovom festivale v Benátkach.

Rodáčka z New Yorku s talianskými koreňmi prišla na červený koberec v neuveriteľnej čiernej róbe z dielní Dior, pričom najvýraznejším prvkom bola čipkovaná čelenka, ktorá pripomínala rohy, od Philipa Treacyho. Takto si predstavujeme siluetu na spoločenskú udalosť. Je to čistá operná elegancia v luxusnom vyhotovení.

Zdroj: TASR/ANSA

Isabelle Huppert

O tom, že vek je len číslo nás v Benátkach presvedčila okrem Georga Clooneyho a Brada Pitta aj francúzska herečka Isabelle Huppert.

71 ročná rodáčka z Paríža zapózovala pred fotografmi na premiére filmu The Room Next Door v luxusnej siluete z dielní Balenciaga. Ambasádorka obľúbeného módneho domu zvolila výrazný štýl so zvieracím motívom, ktorý obopínal jej štíhlu postavu, pričom ako doplnky zvolila zlaté šperky Cartier a elegantnú čiernu obuv na výsokých podpätkoch. Huppert nosila outfit tak honosne a chladne, že nám vyrazila dych.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision, AP

Sydney Sweeney

81. ročník filmového festivalu v Benátkach ponúka okrem premietania nových snímkov tiež galavečery, ktoré pripravujú veľké spoločnosti. Na podujatie pod hlavičkou Armani Beauty prišla napríklad Sydney Sweeney a svojou krásou nám vyrazila dych.

Atraktívna herečka, ktorá žiari najmä v televíznom seriáli Euphoria, mala na sebe oblečenú elegantnú čiernu róbu so zdobeným čipkovaným vrchným dielom z dielní módneho domu Giorgio Armani a vyzerala božsky. Baví nás aj sofistikovaný prehoz cez šaty a jemný rozpustený účes s vlasmi cez rameno.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision, AP

Pedro Almodóvar

Spomedzi prítomných mužov predviedol jeden z najlepších outfitov španielsky filmový režisér Pedro Almodóvar. Skúsený tvorca nás ohúril počas premiéry vlastného diela The Room Next Door, za ktorý si domov odniesol aj dve ocenenia.

Almodóvar ukázal, že má aktuálne veľkú radosť zo života, keď predviedol ružový oblek Loewe, ktorý tvorilo sako s dvojradovým zapínaním a nohavice v širšom strihu. Neprehliadnuteľný vzhľad podčiarkol zlatým perom na chlopni saka a masívnymi slnečnými okuliarmi, vďaka čomu držal krok s módnymi odborníčkami Julianne Moore a Tildou Swinton, ktoré hrali v jeho novom diele.

Veríme, že pri pohľade na Almodóvara nájdeš odvahu a pri najbližšej príležitosti vyskúšaš niečo podobné.

Zdroj: Joel C. Ryan/Invision, AP

Taylor Russell

Slovami chvály nebudeme šetriť ani v prípade sexy vzhľadu, ktorý na filmovom festivale ukázala herečka Taylor Russell známa z filmov ako Escape Room alebo Bones and All.

Atraktívna Kanaďanka prišla na premiéru snímky s názvom Queer v týchto luxusných čiernych šatách z čipky s vysokým rozparkom od módneho domu Loewe. Odvážny model s kapucňou z marockého hodvábneho krepu je inšpirovaný svadobnými šatami, avšak priniesol temnú, elegantnú atmosféru. Obuv je značky Amina Muaddi.

Russel je sviežim vánkom na každom červenom koberci, na ktorom sa objaví, a výnimku neurobila ani v Benátkach, kde naozaj žiarila. Okrem tohto vzhľadu predviedla aj na mieru vyrobený biely model šiat od módneho domu Alaïa.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision, AP

Cate Blanchett

Dych všetkým prítomným fotografom vyrazila svojim outfitom na červenom koberci pred premiérou filmu Wolfs s Georgom Clooneym a Bradom Pittom sympatická herečka Cate Blanchett, ktorá sa predstavila v sofistikovanom modeli šiat Louis Vuitton.

Už na prvý pohľad nás zaujala dramatickosť týchto klasických čiernych šiat s dlhou siluetou, ktorú návrhár francúzskej módnej ikony Nicolas Ghesquière dosiahol pomocou volánov na línii poprsia, čím odkázal na voľnosť a zvlnené tvary oceánu. Oceňujeme aj veľmi jemnú vizáž, účes a výber decentných šperkov. Blanchett vyzerá na červenom koberci s vyšším vekom čoraz lepšie a veríme, že v nastolenom trende bude pokračovať.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Sophie Wilde

Atmosféru festivalu si užila aj austrálska herečka Sophie Wilde známa zo snímkov ako Talk to Me alebo Trophée Chopard. Najnovšie ju uvidíš v diele Babygirl, ktoré malo premiéru práve v Benátkach a Wilde prišla na premietanie thrilleru v tomto tajomnom modeli šiat Loewe.

Na každom červenom koberci vidíme veľa čiernych šiat, ale dramatickosť, ktorú priniesli doplnky talentovanej herečky, boli dokonalým akcentom s vintage nádychom. Wilde sa pomaly stáva módnou ikonou, a všetko nasvedčuje tomu, že postupne nahradí Nicole Kidman ako výraznú tvár šoubiznisu z Austrálie.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Nicole Kidman

Keď už spomíname Nicole Kidman, bolo by hriechom vynechať ju zo zoznamu, keď na premiéru rovnakého filmu (Babygril, pozn. redakcie) prišla v tejto rozprávkovej siluete od ateliéru Schiaparelli.

Jedna z najväčších filmových hviezd 90. rokov minulého storočia sa drží v skvelej kondícií a svoju štíhlu postavu predviedla v úzkom modeli šiat, ktoré vytvoril na mieru návrhár Daniel Roseberry. Čierná spodná časť vytvára kontrast s ľahkým vrchným dielom s potlačou hviezd a metalickými prvkami.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Rachel Weisz & Daniel Craig

Jeden z najkrajších a najštýlovejších párov na tohtoročnom filmovom festivale v Benátkach. Takto by sme v stručnosti opísali prítomnosť hviezd Rachel Weisz a Daniela Craiga na premiére filmu Queer, v ktorom hrá homosexuálnu postavu práve bývalý agent 007.

Zatiaľ čo Weisz prišla na červený koberec v elegantnej fialovej róbe s trblietkami z dielní Atelier Versace, ktorú zladila s luxusnými šperkami od spoločnosti Boucheron, tak jej manžel predviedol svoju charizmu vo fresh bielom obleku Loewe v kombinácii s hnedou obuvou a slnečnými okuliarmi s vintage nádychom.

Zaujal ťa viac manželský pár Weisz-Craig alebo dokonale zladení Clooneyvci?

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Emily Ratajkowski

Emily Ratajkowski vletela na scénu ako kométa pred jedenástimi rokmi, keď sa objavila vo videoklipe k tracku Blurred Lines, a odvtedy patrí medzi najsledovanejšie modelky vďaka neuveriteľnému sexepílu.

Svoj šarm ukázala 33 ročná rodáčka z Londýna aj počas vyhľadávaného filmového festivalu, na ktorom si vychutnala premiéru filmu Battlefield. Ratajkowski si obliekla odvážny zelený model šiat s riasením z kolekcie jeseň/zima 2024 módneho domu Gucci, ktorý obopínal jej krivky. Ako doplnky zvolila sériu jemných šperkov od ateliéru Pasquale Bruni.

Zdroj: Vianney Le Caer/Invision/AP

Sienna Miller

Bodku za zoznamom najlepších outfitov z červeného koberca na 81. ročníku filmového festivalu v Benátkach dáva herečka Sienna Miller, ktorá prišla na záverečný ceremoniál v ľahkom priehľadnom modeli šiat od francúzskej odevnej značky Chloé v kombinácii s vysokými koženými čižmami. Mala by si odvahu obliecť si niečo podobné?