Toto je 10 najlepšie platených hercov v Hollywoode. Prekvapí ťa, kto je na 1. mieste

Týchto 10 hercov zarobilo v roku 2023 najviac peňazí.

Magazín Forbes zverejnil 10 najlepšie platených hercov za rok 2023 a mnoho mien v zozname ťa prekvapí. Rozhodne totiž prekvapili aj nás. Do rebríčka sa dostal napríklad Jason Statham, ktorý natáča prevažne priemerné akčné filmy, ale aj Jennifer Anniston, čo je vzhľadom na jej chudobnejšiu filmografiu trochu prekvapením.

10. Denzel Washington – 24 miliónov dolárov

Denzel získal peniaze prevažne za Equalizer 3 a zrejme sa do tejto výplaty ráta aj odmena za účasť v Gladiator 2.

9. Ben Affleck – 38 miliónov dolárov

Obľúbený herec sa objavil v snímke Hypnotic a chválenej športovej dráme Air, ktorú aj produkoval a režíroval. Navyše bol producentom viacerých snímok cez svoju vlastnú spoločnosť Artists Equity, v ktorej vystupuje ako CEO.

8. Jason Statham – 41 miliónov dolárov

Obľúbenec fanúšikov akčných filmov si zarobil veľmi pekné peniaze. Hrá prevažne v priemerných až podpriemerných akčných filmoch (unúval sa vôbec niekto s Expendables 4?), no je ich toľko, že mu to očividne vynáša. V roku 2023 sa objavil v Beekeper, Expendables 4, Meg 2, Operation Fortune a Rýchlo a zbesilo 10.

7. Leonardo DiCaprio – 41 miliónov dolárov

Jeho brilantný výkon v dráme Killers of the Flower Moon mu vyniesol slušný balík. Herec sa podieľal aj na tvorbe snímky a mal priamy vplyv na jej kvalitu, vďaka čomu si zrejme vydobyl lepšie bonusy.

6. Jennifer Aniston – 42 miliónov dolárov

O tejto herečke veľa divákov ani nepočulo. Objavila sa však v megaúspešnej komédii Murder Mystery 2 od Netflixu a je hlavnou herečkou v seriáli The Morning Show. Za produkciu a hranie v každej epizóde údajne dostáva 2 milióny dolárov. Propaguje aj viacero značiek a stále dostáva bonusy za seriál Priatelia.

5. Ryan Gosling – 43 miliónov dolárov

Účinkoval vo filme, ktorý len v kinách zarobil 1,4 miliardy dolárov. Treba dodať niečo viac ako Ken z Barbie?

4. Matt Damon – 43 miliónov dolárov

Herec zarobil niečo za svoju rolu a produkovanie snímky Air (je riaditeľom produkčnej spoločnosti Artists Equity Bena Afflecka). Najviac však zarobil vďaka tomu, že za Oppenheimer zobral nižšiu výplatu – 4 milióny dolárov. Namiesto väčšej výplaty si vopred vypýtal percentá z tržieb, a keďže Oppenheimer zarobil v kinách takmer miliardu, herec sa poriadne nabalil.

3. Tom Cruise – 45 miliónov dolárov

Cruise je jednou z posledných skutočných hollywoodskych hviezd, ktoré si dokážu v Hollywoode dupnúť. Ako jeden z mála dostáva podiel z tržieb filmov ešte predtým, než zaplatia svoje náklady. Dostáva výplatu aj ako producent a herec (Mission: Impossible – Dead Reckoning), no a stále dostával aj bonusy za megaúspešný Top Gun: Maverick.

2. Margot Robbie – 59 miliónov dolárov

Producentka a hlavná hviezda megahitu Barbie zarobila kráľovské peniaze.

1. Adam Sandler – 73 miliónov dolárov

Herec vystúpil na 40 stand-upoch po celom svete a k tomu mu na Netflixe vyšli rovno štyri filmy. Najúspešnejším bola komédia Muder Mystery 2, no natočil pre nich aj Spaceman (vyšiel až v marci 2024), animák Leo či komédiu You Are So Not Invited to My Bat Mitzvah. Navyše, viaceré z týchto snímok aj produkoval. Spolupráca s Netflixom mu prináša kráľovské peniaze.