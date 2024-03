Romantický seriál One Day od Netflixu ti zlomí srdce (Recenzia)

Romantická dráma pobaví, rozosmúti a donúti diváka premýšľať o svojom živote a vzťahoch.

Mnohí diváci poznajú One Day ako filmový príbeh o láske, smútku, komplikovaných rodinách a nedosiahnuteľnom šťastí. Netflix sa rozhodol premeniť film do seriálovej podoby. Anne Hathaway a Jima Sturgessa nahradili vychádzajúce hviezdy Ambika Mod (hrala v skvelom seriáli This Is Going to Hurt) a Leo Woodall (2. séria The White Lotus).

Stvárnili Emmu a Dextera, čerstvých absolventov univerzity, ktorých vzťah na jednu noc nabral oveľa komplexnejšie kontúry. Ani jeden z nich nečakal, že sa stanú celoživotnými priateľmi. Seriál zobrazuje, ako sa ich vzťah menil a prehlboval naprieč 20 rokmi.

Seriál je príbehovo bohatší a lepšie spracoval postavy

Tomuto príbehu viac sedí seriálový formát. Tvorcovia natočili 14 epizód, pričom každá sa odohráva v inom časovom období a v takmer každej diváci sledujú len jeden deň v ich životoch. Už tak však tvorcovia vynechajú viaceré dôležité udalosti, čo vo filme cítiť ešte negatívnejšie. Seriál je tak príbehovo komplexnejší a ide aj viac do hĺbky z hľadiska emócií a charakterov postáv.

Zdroj: Netflix

V rámci 14 epizód tvorcovia ukázali osobnostný prerod oboch hlavných postáv, aj keď bolo problematické vnímať ich v rámci časového rozpätia 20 rokov. Herci totiž stále vyzerajú takmer rovnako.

Diváci si s Emmou a Dexterom užijú ich spoločnú dovolenku, sledujú, ako spolu preberajú nové vzťahy a dôjde aj na svadby či úmrtia. V prípade Dextera sa dočkajú aj veľkej zmeny v jeho správaní, ktoré takmer zničí kamarátstvo s Emmou.