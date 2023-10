ZOZNAM: Všetky nové seriály a filmy na Netflixe v novembri

Čo všetko vyjde na Netflixe v novembri? Pribudnú dokumenty, filmy aj animované seriály.

Môžeme nadávať, že Netflix ruší veľa obľúbených seriálov, že produkuje strašne veľa podpriemerných filmov a seriálov, prípadne že sú drahí. Nemožno im však uprieť, že každý mesiac pridávajú viac zaujímavého a kvalitného obsahu ako ktorákoľvek iná streamingová služba. Často vydávajú viac takýchto noviniek ako všetky streamingové služby dohromady.

1. november

13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (2016) – John Krasinski účinkuje vo vojnovom filme od režiséra Michaela Baya.



60 Days In (séria 5) – reality show o väzeniach v USA

Black Christmas (2019) – mysteriózny horor s Imogen Poots

Cold Pursuit (2019) – Liam Neeson v akčnom thrilleri

Drag Me to Hell (2009) – horor od Sama Raimiho o človeku s nadprirodzenými schopnosťami

Downsizing (2017) – Matt Damon sa v sci-fi komédii zmenší na niekoľko centimetrov.

Godzilla: King of the Monsters (2019) – pokračovanie snímky Godzilla

Godzilla vs. Kong (2021)



Hurricane Season (2023) Netflix Original – mexická dráma o tínedžeroch, ktorí nájdu mŕtvolu

Locked In (2023) Netflix Original – britský psychologický thriller s Famke Janssen

Mysteries of the Faith (séria 1) Netflix Original – dokumentárny seriál o pokladoch kresťanov

Nuovo Olimpo (2023) Netflix Original – taliansky LGBTQ dramatický film

Paul Blart Mall Cop 2 (2015) – Kevin James je policajt z obchodného domu v pokračovaní komediálneho filmu.

Saitama Host Club/Saitama no Host (séria 1) – japonská dráma o človeku, ktorý má za úlohu prerábať reštaurácie

Sherlock Gnomes (2018) – animovaný film

Six Feet Under (série 1 – 5) – slávny seriál od HBO o rodine pracujúcej v pohrebnom biznise

Strawberry Shortcake: Perfect Holiday (2023) – detský animák

Ted 2 (2015) – pokračovanie komédie o nadávajúcom, žijúcom plyšovom medveďovi

The Change-Up (2011) – Jason Bateman a Ryan Reynolds si v komédii vymenia telá.

The Mummy (2017) – dobrodružný film s Tomom Cruisom

The Transporter: Refuelled (2015) – Kuriér s Edom Skreinom

Think Like a Dog (2020) – rodinná komédia s Megan Fox a Joshom Duhamelom

Tyler Perry’s Madea’s Family Reunion: The Movie (2006) – komédia od Tylera Perryho

Whiplash (2014) – oscarová hudobná dráma od režiséra Damiena Chazelleho o mladom bubeníkovi

Wingwomen/Voleuses (2023) Netflix Original – francúzska akčná komédia

2. november

All The Light We Cannot See (miniséria) Netflix Original – Shawn Levy (Stranger Things, Noc v múzeu) nakrútil vojnovú minisériu podľa knihy, ktorá získala Pulitzerovu cenu.





Cigarette Girl (séria 1) Netflix Original – romantická dráma

Higuita: The Way of the Scorpion (2023) Netflix Original – športový dokument o Reném Higuitovi

Onimusha (séria 1) Netflix Original – anime so skvelým vizuálom o samurajovi bojujúcom proti príšerám

Unicorn Academy (séria 1) Netflix Original – animák pre deti

3. november

Sly – dokumentárny seriál o Sylvesterovi Stallonovi

Daily Dose of Sunshine (séria 1) Netflix Original – dramatický seriál z Južnej Kórey

Erin & Aaron (séria 1) – seriál pre deti

Ferry: The Series (séria 1) Netflix Original – seriálové pokračovanie holandských akčných filmov

NYAD (2023) Netflix Original – biografia o plavkyni Diane Nyad, ktorá chcela v 60. rokoch preplávať z Kuby na Floridu



Selling Sunset (séria 7) Netflix Original – reality show o nehnuteľnostiach

The Tailor (séria 3) Netflix Original – turecká mysteriózna dráma

Blue Eye Samurai (séria 1) Netflix Original – 8-dielny seriál od scenáristu Logana a Blade Runner 2049 o samurajovi, ktorý sa túži pomstiť

4. november

Insidious: The Red Door (2023) – horor

Lopez vs Lopez (séria 1) Netflix Original – sitkom

7. november

Face Off (Multiple sérias) – súťaž pre make-up umelcov tvoriacich masky, mimozemšťanov a príšery pre Hollywood

8. november

Escaping Twin Flames (séria 1) Netflix Original – dokument o ľuďoch, ktorí tvrdili, že dokážu, aby sa ľudia do seba zaľúbili

Robbie Williams (miniséria) Netflix Original – dokument o slávnom spevákovi

9. november

Akuma Kun (séria 1) Netflix Original – anime

Bros (séria 1) Netflix Original – dráma

Resident Evil: Death Island (2023) – najnovší CGI film o Resident Evil so všetkými hlavnými postavami



Temple of Film: 100 Years of the Egyptian Theatre (2023) Netflix Original – Dokument o egyptskom divadle a kine, ktoré Netflix zrekonštruoval. Objavia sa v ňom aj Guillermo del Toro a Rian Johnson.

Untameable/Cristo y Rey (2023) – biografia o Ángelovi Cristovi a Bárbare Rey, ktorí sa vzali a zarobili miliardy

10. november

At the Moment (séria 1) Netflix Original – 10 rozdielnych príbehov o láske počas pandémie

Oregon (2023) – turecká komédia

The Killer (2023) Netflix Original – Najnovší film Davida Finchera (Gone Girl, Fight Club) o vrahovi (Michael Fassbender), v ktorom sa prebudia výčitky.





14. november

Criminal Code (séria 1) Netflix Original – brazílska kriminálna dráma o lupičoch

Dubai Bling (séria 2) Netflix Original – reality show

How to Become a Mob Boss (séria 1) Netflix Original – satirický dokument o vzostupe a páde mafiánskych bossov

Suburræterna (séria 1) Netflix Original – talianske krimi

15. november

Feedback (séria 1) Netflix Original – poľský krimi thriller o mužovi, ktorý stráca pamäť a hľadá svoju dcéru

Stamped from the Beginning (2023) Netflix Original – dokument o Dr. Ibram X

16. november

A Nice Girl Like You (2020) – romantická komédia

Best. Christmas. Ever! (2023) Netflix Original – vianočná komédia

Downton Abbey: The Motion Picture (2019) – sprievodný film k slávnemu seriálu

Harriet (2019) – western o tom, ako Harriet Tubman unikol z otroctva

In Love and Deep Water (2023) Netflix Original – japonská romantická komédia

Lone Survivor (2013) – akčný, biografický film s Markom Wahlbergom o love na talibanského lídra

Mutt (2023) – Transrodový muž sa zamýšľa nad svojím minulým životom po tom, čo stretne svojho bývalého.

The Crown (séria 6 – prvá časť) Netflix Original – prvá polovica finálnej série zdramatizovaného biografického seriálu o živote a rodine kráľovnej Alžbety II.

17. november

All-Time High (2023) Netflix Original – francúzska romantická komédia

Believer 2 (2023) Netflix Original – juhokórejský akčný film

CoComelon Lane (séria 1) Netflix Original – animák pre deti

Holy Family (séria 2) Netflix Original – finálna séria španielskej drámy

Rustin (2023) Netflix Original – biografia o aktivistovi Bayardovi Rustinovi

Scott Pilgrim Takes Off (séria 1) Netflix Original – animovaný seriál s hlasmi pôvodných hercov z filmovej adaptácie



See You On Venus (2023) – romantická dráma

The Dads (2023) Netflix Original – LGBTQ dokument

21. november

Leo (2023) Netflix Original – Adam Sandler a Bill Burr hrajú zvieratá na dôchodku, ktoré chcú na sklonku života zažiť život mimo akvária.

22. november

Squid Game: The Challenge (séria 1) Netflix Original – reality show na motív seriálu Squid Game s najväčšou výhrou v histórii reality show (4,56 milióna dolárov)

23. november

My Daemon (séria 1) Netflix Original – anime

24. november

A Nearly Normal Family (miniséria) Netflix Original – švédsky thriller podľa knihy od Mattiasa Edvardssona

I Don’t Expect Anyone To Believe Me (2023) Netflix Original – mexický krimi thriller

Last Call for Istanbul (2024) Netflix Original – turecká romantická dráma

28. november

Love Like a K-Drama (séria 1) Netflix Original – japonská show o randení

Onmyōji (séria 1) Netflix Original – anime podľa milovanej mangy

29. november

American Symphony (2023) Netflix Original – dokument o hudobníkovi Jonovi Batistovi

30. november

Obliterated (séria 1) Netflix Original – Tvorcovia Cobra Kai natočili seriál o špeciálnych agentoch, ktorí sa po úspešnej misii opijú a nadrogujú. Ráno zistia, že musia nájsť a zničiť obrovskú bombu v Las Vegas, a to všetko po opici.

Family Switch (2023) Netflix Original – komédia o 4-člennej rodine, ktorej členovia si navzájom prehodia telá

The Bad Guys: A Very Bad Holiday (2023) Netflix Original – vianočný, animovaný špeciál a prequel k animáku The Bad Guys (Smradi)

Virgin River (séria 5 – druhá časť) Netflix Original – dve vianočné epizódy pre seriál Virgin River