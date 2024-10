Rozmlátený penis striekajúci krv, či necenzurovaný sex s monštrom: toto je 5 hororov hraničiacich s pornom

Horory s nádychom erotiky sú pomerne bežné. My sme sa však bližšie pozreli na filmy, ktoré divákovi toho ukážu omnoho viac, než len obnažené prsia obetí.

Horory a erotika k sebe odjakživa patria. Ak si myslíš, že nie, skús sa rozpamätať, koľko z tých, ktoré si videl, stavali okrem strachu aj na pikantných záberoch nahých tiel herečiek. Už len tie najväčšie klasiky ako Dracula či Nude for Satan sa od základu točili okolo ľudskej sexuality.

My sa však dnes pozrieme bližšie na horory, ktoré divákovi toho ukážu omnoho viac než len obnažené prsia obetí. Kvôli necenzurovanému sexu by ich niektorí ľudia mohli dokonca označiť aj za pornografické.

Na rozdiel od nich, však pikantné scény v týchto filmoch nemajú diváka dráždiť, ale pohoršiť a znechutiť. Teda, bolo by pri najmenšom trochu zvláštne, keby niekoho vzrušoval rozmlátený penis, ktorý ejakuluje krv.

V tomto článku si prečítaš: V ktorom z filmov si hlavná hrdinka odstrihne klitoris nožničkami.

Ktorý film obsahuje marko zábery orálneho sexu.

V akom filme sa nachádzajú scény detailne ukazujúce sex ženy s chlpatým monštrom, ktoré má konský penis.

Ktorý z filmov ukazuje erotické hrátky ženy s mŕtvolou.

Antikrist

Hodina aj pol temna, úzkosti a depresie. Asi tak nejako by sme mohli v skratke opísať snímok Antikrist od majstra postmoderny Lars Von Tiera. Kontroverzný režisér, ktorý sa netají tým, že mnohé zo svojich veľdiel natočil pod vplyvom alkoholu, sa preslávil najmä kvôli explicitným a vulgárnym scénam vo svojich filmoch. Napríklad duológia Nymphomaniac Volume I & Volume II bola práve z tohto dôvodu zakázaná vo viacerých krajinách vrátane Turecka či Rumunska.

Antikrist. Zdroj: Nordisk Film Distribution

Snímok Antikrist opisuje príbeh manželského páru, ktorý sa snaží na odľahlej chate v lesoch vyrovnať so stratou ich malého syna. Temné prostredie a vizuálne podmanivé zábery filmu dodávajú atmosféru pripomínajúcu Shinning od Kubricka. Okrem nich však vo filme nájdeš aj mnohé necenzurované drastické scény a množstvo sexu.

V prvých minútach stopáže uvidíš vášnivé milovanie hlavných postáv filmu. Čiernobiele, ale za to veľmi detailné zábery odhaľujú úplne všetko. O nič miernejšie nie sú ani ďalšie sexuálne scény.