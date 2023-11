RECENZIA: 2. séria Loki od Marvelu

Aká je 2. séria Lokiho a v čom sa ešte mohla zlepšiť?

Druhá séria Lokiho sa začína presne tam, kde sa skončila tá prvá. Tvorcovia divákov zostra hodili do stresujúcich situácií postáv a nastavili vysoké stávky. V ohrození je nielen Loki a jeho noví priatelia, ale celý vesmír. Podarí sa im zachrániť všetko a všetkých, alebo všetko pohltí čas či prichádzajúci Kangovia?

Šesť nových epizód utečie ako voda. Loki je jedným z mála, pravdepodobne jediným seriálom od Marvelu, ktorý by si zaslúžil viac epizód. Tvorcovia mohli ísť s niektorými postavami a ich charaktermi do väčšej hĺbky a mohli sa viac zamerať na vzťahy medzi nimi. Týmto sa zaoberajú najmä v posledných dvoch epizódach, kde to funguje na jednotku. Spomalili tempo, ukázali postavy v ich prirodzenom prostredí, nechali ich žiť a byť úprimnými.

Zdroj: Marvel Studios

Loki vyrástol ako postava a je úžasné sledovať jeho osobnostný vývoj naprieč toľkými rokmi vo svete Marvelu. Je čím ďalej, tým lepšou postavou, na ktorej divákovi skutočne záleží. Veľmi mu pomáha, že nie je obmedzený širším univerzom Marvelu a nemusí sa stretávať s ostatnými hrdinami. Môže ísť svojou vlastnou cestou mimo času a priestoru, ktorý definuje rozšírený svet Marvelu (ironicky napriek tomu, že ho celý zachraňuje z úzadia).

Seriál mal zo začiatku skvelé tempo, no prostredné epizódy mohli byť kratšie. Po niekoľkých týždňoch si už nespomíname, čo sa v nich presne dialo. Loki sa v nich naháňa za Sylvie a neskôr za Victorom Timelym, čo je ďalší variant (alternatívna verzia postavy z inej dimenzie) nebezpečného záporáka Kanga.