RECENZIA: The Marvels – Girl Power víťazí

Podarila sa najnovšia marvelovka alebo ide o ďalšie sklamanie?

Marvelu sa vôbec nedarí. S výnimkou Strážcov galaxie a Lokiho tento rok nevydali nič kvalitné a väčšine divákov už dochádza trpezlivosť (tržby The Marvels toho budú dôkazom). Veľmi to nezvrátil ani film The Marvels. Ide o pokračovanie Captain Marvel s nešťastným názvom. V pokračovaní už nie je jedinou hlavnou postavou Carol Danvers v podaní skvelej Brie Larson.

Sekundujú jej Imran Vellani ako Kamala Khan alias Ms. Marvel a Teyonah Parris ako Monica Rambeau. Posledná menovaná však vo filme nemá veľa priestoru. Funguje skôr ako mozog tímu vysvetľujúci rôzne fyzikálne javy. Má cool schopnosti a fajn akčné scény, ale v príbehu veľa vody nenamúti a nie je výrazná. Pravým opakom je milučká Imran Vellani v role Ms. Marvel.

Zdroj: Marvel Studios

Tá dokazuje, že je miláčikom publika, a znova sa naplno vžila do roly najväčšej fanúšičky Captain Marvel a hrdinky New Jersey v jednom. Schopnosti všetkých troch sa na začiatku snímky prepoja, takže vždy, keď ich použijú, vymenia si miesto v priestore.

Režisérke Nia DaCosta (Candyman) to dalo dostatok možností a potenciálu na kreatívne akčné scény. Občas pôsobia mierne chaoticky a mohlo by ich byť viac, väčšinou však potešia. Problémy akčných scén čiastočne vyplývajú až zo strihu. Toho je miestami veľa a pôsobí rušivo, keďže akčné scény nie sú plynulé.

The Marvels má len hodinu a pol, počas ktorých ide režisérka neustále naplno a nezastavuje. Ide o vôbec najkratšiu marvelovku, no viackrát počas sledovania sa zdalo, že to nebolo úmyslom pri samotnom nakrúcaní. Zdá sa, že štúdio Marvel film oklieštilo a vystrihlo z neho viaceré scény.

Zdroj: Screenshot/Youtube/Marvel Entertainment

Niektoré sekvencie tak vyzerajú ako neúplné, ako napríklad veľmi vkusná, štýlová a originálna prezentácia istej hudobnej planéty. To je asi jediný moment v celom filme, keď bolo cítiť, že nejde len o ďalšiu marvelovku urobenú podľa nudných a predvídateľných pravidiel.

Zdá sa, že tvorcovia vyrezali aj niektoré scény so záporáčkou Dar-Benn z rasy Kree. Tá má pre svoje zlé činy opodstatnenú motiváciu, ale postave chýba hĺbka a akákoľvek (čo i len jediný) osobnostná črta, ktorá by ju robil sympatickou. Ide tak o ďalšiu nevýraznú, miestami vyslovene zlú marvelovskú záporáčku, ktorá v konečnom dôsledku ani nemusela byť vo filme.

V centre nezaujímavého príbehu je snaha Dar-Benn oživiť domovskú planétu rasy civilizácie Kree spôsobom, ktorý ubližuje iným planétam. Trio hrdiniek ju, ako inak, zastaví, no predchádza tomu zbytočné klišé rozuzlenie, ktoré agresívne kazí zážitok z filmu.

Zdroj: Marvel Studios

Samotný film je však prekvapivo zábavný a vďaka krátkej stopáži nikdy nenudí. Naopak, akčné scény striedajú zaujímavé dialógy a je vynikajúca chémia medzi hlavnými hrdinkami, ktoré nesú celý film na svojich ramenách.

Najsilnejšia je Brie Larson z Captain Marvel, ktorá má na to byť v centre nového tímu Avengers. Vo filme je aj Nick Fury, ale tvorcovia filmu akoby zabudli, čo zažil len pred niekoľkými týždňami v seriáli Secret Invasion. Jeho udalosti tu úplne ignorujú, čo je divné, keďže mali priamo ovplyvňovať udalosti The Marvels, ale vzhľadom na (ne)kvalitu menovaného seriálu je to možno aj dobré. Je však smutné, že marvelovky už úplne zlyhávajú aj v tom, vďaka čomu si ich diváci obľúbili – vzájomná prepojenosť príbehov.

Zdroj: Marvel Studios

The Marvels ako celok veľmi nezaujme. Má však v sebe zábavné elementy, niekoľko podarených až skvelých scén, sympatické hrdinky a množstvo-množstvo mačiek. Film však vôbec v ničom nevychádza z „marvelovských“ či celkovo blockbusterových mantinelov a ponúka vcelku sterilnú, nevýraznú a zabudnuteľne popcornovú zábavu.

Diváci sa môžu tešiť na nadpriemernú akciu, fajn hercov a hrdinky, no sklame ich nudný príbeh a zase raz nulový záporák. The Marvels je lepšie ako Thor: Love & Thunder, ale podstatne slabšie ako poslední Strážcovia galaxie. A nezachráni to ani významná potitulková scéna. S prižmúrenými očami je to slabších šesť bodov z desiatich.

P. S. Môže už rodina Kamaly Khan prestať s tým nekonečným vyznávaním lásky a objímaním? Je to otravné a začína to vyzerať tak, že ich definuje iba ich láska ku Kamale a nič viac.