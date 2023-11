Na konci The Marvels sa stali 2 veci, ktoré navždy zmenia svet Marvelu a Avengerov

Čo sa stalo na konci snímky The Marvels a o čom bola prekvapivá potitulková scéna?

Konce marvelovských filmov bývajú už tradične plné prekvapení a menších odhalení o budúcich filmoch a projektoch. Inak tomu nebolo ani v prípade The Marvels.

V nasledujúcich odsekoch budú spoilery k filmu a aj k budúcnosti sveta Marvelu.

Ešte pred prekvapivou potitulkovou scénou, ktorá leakla na internete už pred niekoľkými dňami, sa diváci dočkali zrodu Young Avengers. V komiksoch ide o tím mladých hrdinov či deti pôvodných hrdinov. Dajú sa dokopy ako tím mladých Avengerov a riešia síce veľké problémy, ale nie až také ako hlavní Avengers (nebudú bojovať proti Kangovi a iným superzáporákom).

Na konci The Marvel sa Kamala Khan alias Ms. Marvel rozhodne, že sa jej veľmi páčilo pracovať v tíme superhrdinov. Osloví teda Kate Bishop alias Hawkeye zo seriálu Hawkeye. Ona je jej prvou voľbou pre nový, mladý tím Avengers. Spomenie však aj dcéru Ant-Mana zo snímky Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Vo svete Marvelu je viacero mladých, detských hrdinov.

Zdroj: Marvel Studios

Do tímu sa môže dostať aj Hulkov syn Skaar (objavil sa na konci seriálu She-Hulk), America Chavez z Doctor Strange 2 či Ironheart, ktorá bola v Black Panther 2 a v roku 2024 dostane vlastný seriál.

Ešte väčšie prekvapenie však divákov čakalo v potitulkovej scéne. V nej sa objavila Monica Rambeau, ktorá po udalostiach filmu ostala uviaznutá v inej dimenzii, odkiaľ musela uzatvoriť trhlinu v čase a priestore. Následne vo vesmíre zrejme omdlela a našla ju variantka jej mamy (alternatívna verzia rovnakej postavy z iného univerza). V tomto svete nie je pilotkou, ale hrdinkou menom Binary (hrá ju tá istá herečka – Lashana Lynch).

Monica sa prebúdza v divákmi známom prostredí. Ide o liečebňu v X-Mansion v sídle X-Men. Nie je však na 100 % potvrdené, že ide o rovnaký svet X-Men, aký diváci poznajú z filmov od štúdia 20th Century Fox. Hrdinka Binary v tom svete nebola. Nápoveďou by mohla byť prítomnosť hrdinu Hanka McCoya alias Beasta.

SPOILER WARNING 🚨



In the leaked Post Credit scene of #TheMarvels Monica Rambeau ends up in X2 Universe where Maria Rambeau (Captain Marvel in Binary form) & Kalsey Grammer's Beast treats her at X-Mansion.



Maria don't know Monica. pic.twitter.com/8NIEVamZdP — Aminul Hoque (@RoccoAminul) November 8, 2023

Toho hrá v The Marvels Kelsey Grammer, ktorý túto postavu stvárnil aj vo filme X-Men 3: The Last Stand. Avšak, tento Beast je digitálny. Má skvelý dizajn, ale jeho digitálny vzhľad vytvorený pomocou počítačov a nie kostýmov to celé kazí.

Je to teda svet X-Men z viacerých filmov, alebo celkom nová dimenzia, v ktorej sú podobní X-Men? Odpoveď na túto otázku zrejme nepríde tak skoro. Možno až v treťom Deadpoolovi na budúci rok, v ktorom majú mať pôvodní X-Meni dôležitú rolu. V každom prípade, X-Meni konečne vstúpili do sveta Marvelu a je tak zrejme potvrdené, že budú dôležitou súčasťou Avengers: Secret Wars. Tu sa dozvieš prečo.

Film The Marvels je aktuálne v kinách. V recenzii sme mu dali 6/10.