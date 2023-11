Počkať, to je ten herec? Neuveríš, že v týchto filmoch začínali milované hollywoodske hviezdy

Niektorí herci hrali v prekvapivých rolách, iné slávne hollywoodske hviezdy zase začínali v známych seriáloch, ako Smallville či Zákon a poriadok.

Každý niekde začínal. Niektorí hollywoodski herci boli vo veľkých filmoch už od začiatku, a to s poriadnymi rolami, iní sa len tak mihli na scéne, alebo predniesli rýchlu repliku. Občas sa tak stane, že niekto pozerá veľmi starý film či seriál a zrazu v nich uvidí tvár známeho herca či herečky, ktorú tam vôbec nečakal a vyzerá nejako takto.

Zdroj: Twitter/Warner Bros.

Christophera Lloyda všetci poznajú ako Doca Browna z Back to the Future, ale málokto vie, že hral ikonického Festera Addamsa

Väčšina divákov pozná Christophera Lloyda len ako Doktora Browna z trilógie Back to the Future. Stvárnil však viacero ikonických rol, aj keď v niektorých z nich bol nerozpoznateľný.

Christopher Lloyd has played some iconic roles. What a career🔥🔥🔥 pic.twitter.com/IrGwzUKWlx — Juanito E. B1anco Sr. (@JuanB1anco) October 22, 2019

Michael B. Jordan hviezdil v jednom z najlepších seriálov histórie už ako malý chlapec

Michael B. Jordan je v súčasnosti už uznávaným, kvalitným a známym hercom. Veľa divákov si pritom ani neuvedomuje, že jeho herecké kvality videli už pred vyše 20 rokmi. Jordan totiž stvárnil jednu z najobľúbenejších vedľajších postáv v krimi seriáli The Wire na HBO. Mimochodom, objavil sa aj v jednej scéne ďalšej klasiky od HBO – Sopranos či v seriáli Dr. House.

Occasionally I'm reminded that Wallace from The Wire and Killmonger from Black Panther are literally the same person and I just accept that I'll have to be reminded of this again in the future because my brain simply can't retain this information pic.twitter.com/5DLC2MLVa4 — Dean Burnett (@[email protected]) (@garwboy) May 14, 2021

Začiatky Jakea Gyllenhaala s Robinom Williamsom

Toto je zasa jedna z prvých rol Jakea Gyllenhaala – hral syna postavy, ktorú stvárnil Robin Williams v snímke Homicide: Life on the Street z roku 1994. Mimochodom, túto časť seriálu napísal vtedy ešte mladý scenárista David Simon, ktorý neskôr napísal aj vyššie spomínaný seriál The Wire.

Zdroj: CBS Films

Sherlockov sidekick Martin Freeman beatboxoval s Alim G

Ali G bol len tretím filmom Martina Freemana (Sherlock Holmes, Black Panther, Hobit), ktorý neskôr presedlal k celkom iným rolám. Vidieť ho beatboxovať so Sacha Baron Cohenom je tak na nezaplatenie.

Charles Dance (Game of Thrones) v Ali G rozhodne svoju kariéru nezačínal, práve naopak. Aj preto je fascinujúce, že ho prehovorili práve na takúto rolu.

Zdroj: Universal Pictures

Holt McCallany zo seriálu Mindhunter bol na tvojich očiach oveľa dávnejšie

Kde si videl herca Holta McCallanyho zo seriálu Mindhunter? Hral vo viacerých známych filmoch a seriáloch, akurát v menších rolách. Do očí mohol udrieť v Alien 3, a naopak, je neuveriteľné, že sa niekto pozrie na najpoužívanejší obrázok z legendárneho filmu Fight Club asi po tisíctykrát v živote a aj tak si ho nevšimne stojac hneď vedľa Brada Pitta.

Zdroj: Netflix/Disney/Warner Bros/20th century fox

Zdroj: Netflix/Disney/Warner Bros/20th century fox

Hviezda House of the Dragon vyrobila skvelé memečko dávno pred seriálom od HBO

Kdeže si len predtým videl Paddyho Considinea alias Kráľa Viserysa z House of the Dragon? No predsa vo vynikajúce komédii Hot Fuzz.

Zdroj: Twitter/Warner Bros.

Mike Ehrenhreut, hviezda Breaking Bad a Better Call Saul sa objavil v známych filmoch

Mako z Highlandera či zákerák z Policajta z Beverly Hills je ten istý herec, ktorý o niekoľko desaťročí neskôr stvárnil Mikea Ehrenhreuta z Breaking Bad a Better Call Saul. Tiež si ho až doteraz nespoznal?

Zdroj: Warner Bros/Netflix/AMC/Universal/20th century fox

Oscarová Amy Adams pokukovala po Supermanovi už pred 20 rokmi

Amy Adams stvárnila Lois Lane v Man of Steel, Batman v Superman a aj Justice League. Zhodou okolností bola jednou z jej prvých rol aj malá rola v seriáli Smallville o Clarkovi Kentovi.

Hviezdu seriálu Succession poznajú diváci skôr ako chlapca, čo sa pomočieval

Rodina Culkinovcov je slávna a sú medzi nimi aj viacerí herci. Tým najlepším je asi Kieran Culkin, ktorý hviezdil v seriáli Succession. Len málokto pritom vie, že si zahral už po boku svojho brata Macaulaya Culkina v Sám doma, kde hral večne pomočeného Fullera McCallistera.

Zdroj: HBO/20th Century Fox

Lee Pace je muž mnohých tvárí v najväčších filmových ságach histórie

Čo majú spoločné Garrett z Twilightu, cisár z Nadácie, Ronan z Marvelu či Thranduil z Hobita? Všetkých ich hral skvelý herec Lee Pace.

Zdroj: Warner bros. Apple TV/Marvel Studios/Legendary

Superman a Daredevil v jednom filme od režiséra X-Men

Ešte predtým, ako sa stali Supermanom a Daredevilom, sa Henry Cavill a Charlie Cox objavili bok po boku v sci-fi Stardust od Matthewa Vaughna (X-Men: First Class, Kingsman). Cavilla však množstvo divákov spoznalo najskôr v nie príliš podarenom filme Gróf Monte Cristo z roku 2002 (na obrázku vľavo), kde má Cavill ešte „baby face“.

Zdroj: Universal/20th Century FOx

Len tak si pozeráš bondovku Tomorrow Never Dies z 97. roku a zrazu sa na scéne objaví mladý Gerard Butler.

Baby Gerard Butler as “Leading Seaman” in TOMORROW NEVER DIES pic.twitter.com/uNOxrpk6mS — Richard Lawson (@rilaws) February 2, 2023

Joe Manganiello (Deathstroke, Magic Mike) si zahral Flasha Thompsona, miestneho školského tyrana v Spider-Manovi.

Zdroj: Warner Bros./Marvel Studios/Netflix/SOny Pictures/Universal/Legendary/Miramax/AMC

Jack Black vo filmoch našej mladosti

Agenti Jacka Blacka akoby nevedeli, čo s ním robiť a na aké roly sa hodí, a tak sa náhodne objavoval v akčných a slávnych filmov v malých rolách. Všimnúť si ho diváci mohli v Nekonečnom príbehu 3, v Šakalovi, v Demolition Man či vo Waterworld.

Zdroj: Warner Bros./Marvel Studios/Netflix/SOny Pictures/Universal/Legendary/Miramax/AMC

Brat Saula z Better Call Saul hral v kultových filmoch

Michaela McKeena súčasný divák pozná najmä vďaka jeho brilantnému výkonu v seriáli Better Call Saul, kde stvárnil Chucka McGilla. Pri pozeraní starších filmov zistia, že hviezdil už ako David v Spinal Tap či Mr. Green v Clue. Možno ho však ani nespoznajú.

Zdroj: Warner Bros./Marvel Studios/Netflix/SOny Pictures/Universal/Legendary/Miramax/AMC

Herec Andreas Wisniewski si zahral gangstrov v dvoch legendárnych akčných filmoch 80. a 90. rokov – Mission: Impossible a Die Hard.

Zdroj: Warner Bros./Marvel Studios/Netflix/SOny Pictures/Universal/Legendary/Miramax/AMC

Vincent D’Onofrio hral vo filmoch, kde si ho asi vôbec nespoznal

Bombónik na záver: tiež si celé roky premýšľal nad tým, prečo sme nevideli viac filmov s tým úžasným hercom, ktorý stvárnil „Chrobáka“ z Men in Black? V skutočnosti sme s ním videli celú plejádu filmov a seriálov, akurát ho asi nikto nespoznal. Vincent D’Onofrio totiž v civile vyzerá úplne inak. Predpokladáme, že vo Full Metal Jacket ho tiež veľa ľudí nespoznalo.

Zdroj: Warner Bros./Marvel Studios/Netflix/SOny Pictures/Universal/Legendary/Miramax/AMC

Bonusy na záver: Mladá Scarlett Johannson v Sám doma 3 a Ryan Gosling v jednej z jeho prvých rol.

Zdroj: Universal/20th century fox/Marvel studios