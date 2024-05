Netflix odhalil trailer k novej sérii Zaklináča. Fanúšikom sa však nový Geralt nepáči, tvrdia, že seriál „je dávno mŕtvy“

Netflix zverejnil trailer na štvrtú sériu Zaklínača (The Witcher) s Liamom Hemsworthom v hlavnej úlohe. Hviezda Hunger Games sa zhostila roly Geralta, ktorú v predošlých troch sériách stvárňoval Henry Cavill. O novinke informoval streamovací gigant na svojom X profile.

„Cesta pokračuje. Tu je prvý pohľad na Liama ​​Hemswortha ako Geralta z Rivie vo Witcherovi,“ napísal Netflix ku príspevku. Zverejnené video má síce menej ako minútu, no aj to fanúšikov stačilo rozhorčiť. Niektorí diváci sa totiž sťažujú na to, že nový Geralt im nesedí.

„Nebudem klamať, nevyzerá zle ako Geralt, ale nebudem to pozerať lol. Henry Cavill to zvládol lepšie,“ vyhlásil užívateľ v komentároch. Iní Liama prirovnali k jeho staršiemu bratovi Chrisovi a nazvali ho „lacnou verziou Thora“.

Seriál podľa divákov nezachráni ani to, že sa v seriáli opäť objavia Anya Chalotra a Freya Allan ako Yennefer a Ciri. „Seriál je sú už dávno stratený, zničený strašným dejom a neschopnými scenáristami,“ priznal fanúšik na sociálnej sieti. Netflix zatiaľ neoznámil presný dátum premiéry série, no podľa portálu Gamingbible.com sa jej dočkáš až budúci rok.

The journey continues. Here's your first look at Liam Hemsworth as Geralt of Rivia in The Witcher. pic.twitter.com/KK5veTMmN0