Komentár: Mali by sme ocenenia Emmy brať vážne? Better Call Saul za 6 sérií nevyhral jedinú cenu

Prečo netreba brať ceny Emmy až tak vážne?

O relevantnosti ocenení ako Emmy či Oscary sa už dlhé roky vedú diskusie. Článkov o „snubs“ a „surprises“, teda ignorované ceny a prekvapenia, je plný celý google. Na ich čele je tentoraz seriál Better Call Saul, ktorý aj v našich recenziách dostával často hodnotenia 9 až 10/10.

Kritici aj diváci sa každý rok rozplývali nad hereckými výkonmi, kamerou, scenárom, príbehom, réžiou a celkovou kvalitou seriálu. Emmy na to reagovalo celkovo 53 nomináciami. Saulovi sa však nepodarilo vyhrať ani jednu.

Žiadny iný seriál v histórii nezískal toľko nominácií bez toho, aby premenil čo i len jednu. Prekvapivé je aj to, že Better Call Saul nikdy nezískal nomináciu za najlepšiu kameru. Zábery nižšie ukazujú, prečo je to viac než divné.

Získať nomináciu na Emmy a následne ju aj vyhrať je obrovským úspechom a poteší to každého tvorcu. Ak sa to však nestane, neznamená to, že daný seriál nemá miesto popri ostatných najlepších.

Rozhodne sa netreba pozerať na Emm, keď sa divák rozhoduje, akým seriálom dať šancu a ktoré ignorovať. Veľa ľudí by potom ignorovalo aj skvelý krimiseriál The Wire, ktorý za svoje štyri série získal len dve nominácie na Emmy (a ani tie nepremenil), či The Leftovers, ktorý rovnako žiadnu Emmy nevyhral.

Emmy nikdy nezískali ani Steve Carrell za The Office, Hugh Laurie za doktora Housa či Martin Sheen za rolu v The West Wing. Niekedy je tých výkonov a seriálov počas jedného roka tak veľa, že nemôžu vyhrať všetci. Tento rok ovládli ocenenia seriály Beef, Succession a The Bear. V recenziách sme im udelili 9/10, 10/10 a 10/10. Rozhodne sa tak nedá hovoriť o nezaslúžených výhrach.

Obyčajná cena útechy v podobe aspoň jednej výhry Emmy by určite nestačila, ale aspoň by odmenila niekoho z talentovaného tímu tvorcov a hercov z Better Call Saul. Seriál posadil divákov na zadky v každej sérii a je neuveriteľné, že nikdy nevyhral Emmy. Obzvlášť v prípade ocenení za najlepšiu drámu či za herecké výkony Boba Odenkirka v role Saula či pre Rheu Seehorn v role Kim Wexler. O kompletnej ignorácii tohto seriálu už píšu aj svetové médiá.

Podobné veci sa dejú aj pri Oscaroch, keď Akadémia často nevyberie filmy, ktoré si to podľa divákov a kritikov zaslúžia najviac. Emmy je na tom rovnako. Aj preto sa pri pohľade na najlepšie seriály roka oplatí skôr pozerať na výbery a rebríčky kritikov a médií než na Emmy.