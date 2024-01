Slovenský výherca Emmy Dávid Štumpf: Po pol roku práce nám z Marvelu volali, že nám rušia všetky animácie (Rozhovor)

Dávid Štumpf vyhral prestížnu cenu Emmy a prezradil nám, ako sa k tomu dopracoval a čím ho Marvel prekvapil.

Dávid Štumpf (tu je jeho instagram) študoval na VŠMU aj FAMU. Jeho animované krátke filmy sa dostali na filmové festivaly po celom svete. Po škole začal robiť animácie na voľnej nohe a dnes má skúsenosti s veľkými hollywoodskymi štúdiami a od 7. januára je držiteľom ocenenia Emmy za vynikajúci dizajn v seriáli Ms. Marvel od Marvel Studios.

Patríš k tímu, ktorý za svoju prácu na dizajne a animáciách v seriáli Ms. Marvel získal prestížne ocenenie Emmy. Ako sa cítiš?

Ešte stále mám jetlag a trochu aj opicu :) Okrem toho sa cítim super.



Zmení táto cena niečo v tvojom osobnom či profesnom živote? Nerozprával si sa so skúsenejšími kolegami v priemysle o tom, či účasť na takomto ocenenom projekte neotvára ďalšie dvere do Hollywoodu?

Toto neviem, ale sám som zvedavý! Určite ti to poviem, keď sa to dozviem.

Niektoré scény, ktorých tempo/rytmus určovala animácia, som dokonca nahrubo strihal ja.

Jednou z vecí, ktoré sme v našej recenzii na Ms. Marvel pochválili, boli práve všelijaké vizuálne efekty a kreatívne vyzerajúce pohyblivé obrázky, ktoré skrášľovali pozadie. Koľko ľudí na nich celkovo pracovalo a ako dlho?

Pôvodne mali byť animované pasáže frekventovanejšie a aj sme ich viac vytvorili. Náš tým sa rozrastal a zmenšoval podľa potreby. Na začiatku nás bolo 5. Neskôr, keď sme sa posunuli do produkcie, tím sa rapídne rozrástol o efektárov, kompozitorov, 3D a 2D animátorov. Dostalo sa to na úroveň okolo 30 ľudí, z nich väčšina pracovala na úvodnej sekvencii.



Čo presne si vytvoril ty? Čo si mal na starosti?

V prvom kole som hlavne testoval rôzne animačné prístupy, a snažil som sa čo najlepšie preložiť tento animovaný svet do filmového jazyku. Robil som teda veľa storyboardov, animačných testov a výtvarných návrhov. Neskôr som pripravoval zábery pre ostatných animátorov, aby čo najlepšie pochopili, čo vlastne chceme (tzv. animatik a layouts). Sám som aj veci animoval, hlavne 2D kreslenou animáciou (tzv. cel. animation).

Museli sme si však dávať pozor na rôzne legálne veci a práva. V jednej scéne som napríklad mal Spider-Mana, ktorého vystrihli.



Bolo v zadaní niečo, čo si nevedel urobiť, alebo s čím si sa dlhšie trápil a musel sa to naučiť?

Na začiatku som sa cítil pod tlakom, lebo som bol v novom tíme, a nevedel som, čo presne klient chce. Keď sme sa ale skamarátili a klientovi sa moje nápady páčili, už to išlo hladko. Tým, že sme mali pomerne veľa slobody, tak sme si tento svet vytvorili podľa toho, ako sme to videli my, takže všetko, čo som potreboval, som už vedel.

Keď sme potrebovali podporu od iného oddelenia, štúdio nám objednalo umelca, ktorý nám s technickými vecami pomohol. Keďže sa veľakrát 2D animácia vkladala do hraného obrazu, väčšinou bola táto podpora v podobe kompozitora, alebo 3D umelca. V neskoršej fáze sme už mali celé tímy na náročné zábery.

Mal si od začiatku k dispozícii kompletné scény, ktoré si s kolegami upravoval, alebo Vám Marvel najprv poslal nejaké previzualizácie či koncepty?

Keďže naša produkcia sa odohrávala paralelne s hranou produkciou, mali sme hrubo natočené scény, samozrejme, bez postprodukcie, a veľakrát aj bez strihu. Niektoré scény, ktorých tempo/rytmus určovala animácia, som dokonca nahrubo strihal ja (smiech).



Aké sú najväčšie rozdiely medzi scénami, keď pridávate animácie s komiksovým vizuálom na pozadie a tými, keď sa napríklad nejaké postavy menia z reálnych scén natočených na kameru na animované, ako napríklad v prípade Kamalinho brata?

V podstate je to iba technický rozdiel. Dôležité je dodržať nastolené princípy. Mimochodom, scéna, kde sa Kamalin brat mení na animovaného, bola moja úplne prvá úloha na projekte. Vytváral som princíp prechodov založených na ručne vystrihovaných papieroch, ktorý by sa dal použiť počas celého seriálu.

Spomínaná scéna je druhá v poradí v príspevku nižšie

S kým z Marvelu ste v tíme komunikovali priamo? Ako často kontrolovali výsledky vašej práce a spôsobil ich feedback nejaké napätie v tíme či kreatívne nezhody?

Ja s nikým. Producenti komunikovali s VFX supervízormi (supervízor tvorby vizuálnych efektov, pozn. red.) a s režisérmi jednotlivých epizód.