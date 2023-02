Režisér komédie Invalid Jonáš Karásek: V rómskej osade na nás už chceli vyťahovať nožíky a sekery, potom tancovali (Rozhovor)

Jonáš Karásek je slovenský režisér, ktorý pred celovečernými filmami pracoval na reklamách a grafickom dizajne. Natočil aj Kandidáta či Amnestie.

Veľký záujem divákov o jeho film teda pre neho nie je žiadnou novinkou. Invalid plní slovenské kinosály a teší sa aj veľmi pozitívnej odozve kritikov. Nás zaujímalo, ako sa mu skvelú čiernu komédiu podarilo nakrútiť, ako si vyberal hercov, kto vymýšľal všetky hlášky a aké bolo nakrúcanie v rómskej osade.

Išlo celý o čas o komédiu alebo sa film menil v procese tvorby?

Ja som to dostal na stôl ako komédiu. Tá nekorektná čierna komédia z toho vznikla postupným vývojom. Každý projekt, ktorý riešim, je čiastočná evolúcia, keďže filmy si postupne „vypýtajú“ formu samy. Aj vulgarizmy tam prišli prirodzene, keď sme si uvedomili, že ak Laco nebude nadávať, nebude to vierohodné, keďže ten film je z veľkej časti o vnútornom hneve.

Zdroj: CinemArt

Nachádzajú sa teda vulgarizmy aj v poslednej verzii scenára alebo boli výsledkom improvizácie a úprav počas nakrúcania?

Vulgarizmy v scenári nie sú vôbec. Povedali sme hercovi Gregorovi Hološkovi, ktorý hrá cholerika Laca, aby sa do toho naozaj zažral. Vtedy tam začali padať samovoľne vulgarizmy a pôsobilo to veľmi uveriteľne.

Viackrát som mal počas sledovania pocit, že film by aj chcel povedať niečo vážne a dôležité o Rómoch a o tom, čomu v živote čelia, ale akoby z toho na poslednú chvíľu vycúval. Strastiam invalidov ste sa venovali viac, ale mal som dojem, že ich problémy rýchlo vyšumia, keď sú na komediálnom pozadí. Boli tieto témy v niektorej fáze scenára silnejšie alebo ste na ne celý čas chceli odkázať len okrajovo?

Cením si, keď aj komédie poukazujú na skutočné problémy a nie je to len samoúčelná zábava, no na ploche komediálneho filmu sme sa takej komplexnej téme, ako je napríklad rómska otázka, hlbšie venovať nedokázali.



V Invalidovi však tých sociálnych problémov riešime viac a rozprávať o problémoch invalidov je možno trochu jednoduchšie ako rozprávať o problémoch Rómov. Základným posolstvom filmu v rámci rasovej problematiky je, že sme všetci rovnakí. Ľudia sa boja a odmietajú vo všeobecnosti najviac to, čo vôbec nepoznajú. Ukázali sme, že keď sa takíto ľudia spoznajú, zistia, že nie sú až takí odlišní a majú podobné starosti.

Režisér Jonáš Karásek pri nakrúcaní Invalida. Zdroj: Tomáš Juríček

Čo sa Rómov týka, mali ste už aj nejaký negatívny feedback od rómskej menšiny či jednotlivých Rómov?

Nič také sme zatiaľ nemali. Videl som akurát Rómov na predpremiérach, ktorým sa film páčil a tlieskali mu.

Báli ste sa v procese výroby či nakrúcania, že niekoho nechtiac urazíte alebo že niečo nevhodne podchytíte?

Ten strach tam bol, keďže dosť pracujeme so stereotypmi, a to hneď od začiatku, keď Rómovia kradnú poklop. Pomohlo nám to, že sme sa k tomu snažili pristúpiť čo možno najautentickejšie a Rómov z osady hrajú ľudia, ktorí toto prostredie poznajú. Veľmi dôležitý moment v tomto konkrétnom prípade je, že mama chlapcov ich ako autorita vyhrešila a poslala poklop vrátiť.

Ako dlho film vznikal? Prišiel s ním scenárista Tomáš Dušička a vy ste sa k tomu pripojili neskôr?

Styčný bod tohto projektu bol producent Maroš Hečko, ktorý mi posunul Dušičkov scenár. Námet sa mi páčil, ale cítil som, že na tom musíme popracovať. Trištvrte roka sme ho potom vylepšovali, za čo si scenárista zaslúži poklonu, keďže to bol dlhý proces.

Zdroj: CinemArt

Nakoľko sa scenár zmenil oproti svojej prvej verzii?

Myslím, že dosť výrazne. Zdá sa mi, že tých verzií bolo asi 12. Nechávam sa inšpirovať aj na pľaci, takže sme menili rôzne veci aj spontánne počas nakrúcania.

Kedy ste začali nakrúcať a ako dlho to trvalo?

Celkovo sme na filme pracovali viac než tri roky, no samotné nakrúcanie bolo krátke, len niečo vyše troch týždňov, približne 23 dní medzi septembrom a októbrom 2021.

Vulgarizmy v scenári nie sú vôbec. Vznikli najmä improvizáciou hercov.

Invalida videlo cez premiérový víkend 24-tisíc ľudí. V aké čísla ste dúfali vy osobne a aké máte očakávania do budúcich týždňov?

Vôbec som si netrúfal odhadnúť to. Prekvapilo ma však, ako to zarezonovalo a ako sa ľudia navzájom posielajú do kina. Mňa by veľmi potešilo, keby to prekonalo 100-tisíc divákov.

Aký bol rozpočet filmu?

Toto nie je otázka pre mňa, keďže tieto financie neriešim. Myslím, že rozpočet bol nad 1,5 milióna eur. Veľkú časť rozpočtu zabezpečil Audiovizuálny fond a Slovenská televízia.

Zdroj: CinemArt

Bolo náročné získať financie alebo vám film odklepli bez problémov?

Financie zháňajú producenti, takže sa k tomu neviem dobre vyjadriť. Mám pocit, že tí, čo nás podporili, cítia satisfakciu, keďže ľudia na to chodia do kina a navyše máme aj veľmi pozitívne recenzie, čo je splnený sen každého tvorcu, keď mu film chvália kritici a navyše je aj divácky úspešný.

Ako vznikala postava cholerika Laca? Ak by tam bol niektorý z typicky obsadzovaných slovenských hercov, asi by to tak dobre nefungovalo.

My sme si na túto postavu vyskúšali viacero hercov a mnohí boli skvelí. Mali sme dilemu, komu to nakoniec dať, no Gregora Hološku sme už mali odskúšaného z filmu Amnestie, kde podobne hnevlivú postavu zvládol. Na kastingu nás potom utvrdil v tom, že je pre túto rolu najlepší. Navyše milujem jeho rodnú záhoráčtinu.

Niektorí chlapi pod vplyvom na nás najskôr chceli v osade vyťahovať nožíky a sekery, na druhý deň sa však už usmievali a tancovali.

Mal Gregor niečo spoločné s postavou Laca? Aj on sa asi dokáže poriadne naštvať, lebo takéhoto cholerika sa asi úplne od nuly zahrať nedá.

Gregor je v skutočnosti veľmi milý usmievavý človek. Sám však povedal, že niekde vo vnútri ten hnev vníma, takže bol rád, že sa na nakrúcaní mohol vyventilovať.

Zdroj: CinemArt

Keď budete mať v budúcom filme postavu, ktorá sa bude musieť extrémne naštvať, voláte teda ako prvému Gregorovi?

Myslím, že toto sme už vyčerpali. V Invalidovi to už bol extrém.

Ako vznikala postava Gaba, ktorú hrá úžasný Zdeněk Godla? Napísali ste ju so scenáristom priamo pre neho alebo ste hľadali ideálneho herca pre už vytvorenú rolu?

Gabo bol v scenári od začiatku, no postupne sme túto postavu modifikovali. Zo začiatku bol napríklad silno veriaci a stále rozmýšľal, čo si o tom asi tak pomyslí „Panbožko“, a vôbec nenadával. Keď sme sa dohodli so Zdeňkom, že to bude hrať on, tak sme mu to upravili na mieru. On je totiž najlepší, keď hrá postavu podobnú samému sebe, čiže veľkého dobráka.

Aký je vlastne Zdeněk Godla herec/neherec?

On to má dosť postavené na improvizácii, vďaka čomu je uveriteľnejší. Nedokážem jeho herecké schopnosti posúdiť objektívne, pretože u nás to mal dosť náročné, keďže sme ho nútili do slovenčiny. V rodnej češtine by bol uvoľnenejší, no tu musel celý čas rozprávať po slovensky. Myslím, že sa to podarilo veľmi dobre a rozpráva veľmi pekne a čisto.

Prečo vlastne musel Gabo/Zdeněk rozprávať po slovensky? Slovenskí Rómovia, ktorí prepínajú do češtiny, nie sú raritou.

Mňa osobne by to rušilo a navyše ho tá slovenčina veľmi príjemne zmäkčila, takže som vďačný, že sme sa tak vytrápili. Uvidíme, ako na to zareagujú Česi, keď ho budú počuť. Nepáčilo sa im, keď napríklad pán Vašut rozprával v Amnestiách po slovensky, pritom aj to bolo veľmi čisté.

Zdroj: CinemArt

Potrebovali ste na nakrúcanie scén v rómskej osade povolenia?

Áno, dohodovali sme to so starostom a riešili sme to aj s obyvateľmi osady. Celá osada si to užívala, najmä keď tam prišiel Rytmus. Prebehlo to bez problémov. Tie nastali až na nakrúcaní.

Čo sa dozvieš po odomknutí? Čo sa stalo v osade a prečo boli niektorí Rómovia agresívni.

Či vznikne Invalid 2.

Čo si režisér myslí o Rytmusovi ako hercovi.

Komu napadlo vložiť do filmu Meliška.

Či by zmenili koniec, v ktorom je Rus v ruskej uniforme bojujúci proti zloduchom, ak by o invázii Ruska do Ukrajiny vedeli ešte pred nakrúcaním.

Akí má názor na Rusov po vojne na Ukrajine.

Upozorniť na chybu. Ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.