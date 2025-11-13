Jennifer Aniston prehovorila o vzťahu s hypnoterapeutom Jimom Curtisom.
Len pred týždňom Jennifer Aniston konečne zverejnila na Instagrame fotku so svojím novým priateľom. V najnovšom rozhovore pre magazín ELLE otvorene prehovorila o ich vzťahu a priznala, čím je pre ňu 50-ročný hypnoterapeut Jim Curtis výnimočný a prečo si ho tak váži.
„Je naozaj výnimočný a pomáha mnohým ľuďom. Je láskavý, pokojný a veľmi normálny. Pomáha ľuďom uzdraviť sa, prekonať traumy a nájsť vnútorný pokoj,“ povedala.
O ich vzťahu sa začalo hovoriť už v lete tohto roka a odvtedy sa spolu objavili na viacerých spoločenských podujatiach. Nová láska podľa Jennifer prišla v správny čas – po období, keď bola viac uzavretá do seba.
Podľa zdrojov z jej okolia Jennifer po jeho boku doslova rozkvitla. „Jej priatelia ho milujú. Je pokojný, vrúcny a neuveriteľne podporujúci. Do jej života priniesol stabilitu a pozitívnu energiu,“ píše People.