dnes 13. novembra 2025 o 12:18
Čas čítania 0:35
Hana Divišová

Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“

Jennifer Aniston prvýkrát prehovorila o novom partnerovi: „Je láskavý, pokojný a veľmi normálny“
Zdroj: Instagram/@jenniferaniston
Jennifer Aniston prehovorila o vzťahu s hypnoterapeutom Jimom Curtisom.

Len pred týždňom Jennifer Aniston konečne zverejnila na Instagrame fotku so svojím novým priateľom. V najnovšom rozhovore pre magazín ELLE otvorene prehovorila o ich vzťahu a priznala, čím je pre ňu 50-ročný hypnoterapeut Jim Curtis výnimočný a prečo si ho tak váži.

„Je naozaj výnimočný a pomáha mnohým ľuďom. Je láskavý, pokojný a veľmi normálny. Pomáha ľuďom uzdraviť sa, prekonať traumy a nájsť vnútorný pokoj,“ povedala.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

O ich vzťahu sa začalo hovoriť už v lete tohto roka a odvtedy sa spolu objavili na viacerých spoločenských podujatiach. Nová láska podľa Jennifer prišla v správny čas – po období, keď bola viac uzavretá do seba.

Jennifer Aniston preslávila hlavne rola Rachel v seriáli Priatelia. Jennifer aniston Jennifer aniston Jennifer Aniston
Zobraziť galériu
(5)
Odporúčané
Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor) Jakub ukončil kariéru v Amsterdame a vrátil sa do Bratislavy: Život je tam extrémne drahý (Rozhovor) 13. novembra 2025 o 8:00

Podľa zdrojov z jej okolia Jennifer po jeho boku doslova rozkvitla. „Jej priatelia ho milujú. Je pokojný, vrúcny a neuveriteľne podporujúci. Do jej života priniesol stabilitu a pozitívnu energiu,“ píše People.

Odporúčané
Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda 13. novembra 2025 o 10:36
Odporúčané
Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru Koniec jednej éry. Vieme, kedy Cristiano Ronaldo ukončí kariéru 13. novembra 2025 o 9:33
Odporúčané
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami 13. novembra 2025 o 8:46
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
