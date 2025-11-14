O radostnej správe informovala cez emotívny príspevok na Instagrame, v ktorom spomenula aj nový album.
Cardi B si v poslednom období svoje súkromie poriadne stráži. O jej tehotenstve sa fanúšikovia dozvedeli až v septembri a aj samotný pôrod rapperka oznámila len nenápadne – medzi riadkami. Podľa informácií portálu TMZ priviedla svoje štvrté dieťa na svet už minulý týždeň.
„Priniesla som svetu novú hudbu a nový album! Nové bábätko do môjho sveta a ďalší dôvod byť tou najlepšou verziou seba samej. Ďalší dôvod milovať sa viac ako čokoľvek iné, aby som mohla svojim deťom dávať lásku a život, ktorý si zaslúžia,“ napísala Cardi vo svojom najnovšom príspevku na Instagrame.
Rapperka má aktuálne štyri deti. Najnovší prírastok privítala so svojím partnerom, hviezdou amerického futbalu Stefonom Diggsom, ktorý bol podľa zahraničných médií priamo pri pôrode.
Cardi má z predchádzajúceho vzťahu s Offsetom tri deti – dcéry Kulture a Blossom a syna Wavea. Stefon má z predchádzajúceho vzťahu dcéru Novu. Cardi sa okrem mamičkovských povinností momentálne pripravuje na svoje nové turné Little Miss Drama, ktoré odštartuje už vo februári.