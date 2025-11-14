21-ročná herečka má s pózovaním na červenom koberci bohaté skúsenosti, tentoraz jej však došla trpezlivosť.
Na premiére piatej, finálnej série Stranger Things v Londýne sa Millie ocitla v očividne nekomfortnej situácii, keď na ňu jeden z fotografov zakričal, aby sa usmiala, informuje People.
Herečka sa bez zaváhania otočila k skupine fotografov a ostro odpovedala: „Úsmev? Ty sa usmej!“ Následne sa otočila chrbtom a koberec opustila. Zábery jej odchodu zachytili aj jej viditeľnú nespokojnosť.
Na podujatí mala oblečený dramatický model z haute couture kolekcie Ashi Studio - čierny korzet prekrytý vrstvami tylu, ktorý sa menil na dlhú vlečku. Outfit doplnila lodičkami Aldo s personalizovaným detailom „011“ na počesť svojej postavy Eleven.
Za posledný týždeň absolvovala Millie niekoľko podujatí, vrátane premiéry v Los Angeles, kam prišla s manželom Jakeom Bongiovim. Vtedy žartovala, že čierne šaty nosí „na pohreb seriálu“, ktorý sa po takmer desiatich rokoch končí.