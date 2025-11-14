Kategórie
dnes 14. novembra 2025 o 9:45
Čas čítania 0:26
Zdenka Hvolková

So slovenskou hviezdou Adélou chcú spolupracovať ďalšie zahraničné celebrity. Najnovšie záujem prejavila Madison Beer

So slovenskou hviezdou Adélou chcú spolupracovať ďalšie zahraničné celebrity. Najnovšie záujem prejavila Madison Beer
Zdroj: Instagram / @madisonbeer @adelajergova
Pre Slovenku ide o ďalší úspech svetového formátu.

Slovenská speváčka Adéla Jergová si v zahraničí buduje čoraz výraznejšie meno. Po tom, čo si ju ako predskokanku pre jej tour vybrala Demi Lovato, prišla ďalšia nečakaná pocta, tentoraz od populárnej americkej speváčky Madison Beer.

Počas nedávneho livestreamu Madison prekvapila fanúšikov, keď Adélu nielenže spomenula, ale otvorene priznala, že by s ňou chcela nahrať spoločnú skladbu. Hudba mladej slovenskej interpretky si tak nachádza cestu aj k veľkým menám svetovej scény.

Slovenka Adéla robí kariéru v LA: Moja naivita tu dostala zabrať, šoubiznis je tvrdý. Pomôcť mi chce Madonnin producent (Rozhovor) Slovenka Adéla robí kariéru v LA: Moja naivita tu dostala zabrať, šoubiznis je tvrdý. Pomôcť mi chce Madonnin producent (Rozhovor) 3. apríla 2024 o 12:30
 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa Adéla Jergova Updates (@adelahqq)

Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato Obrovský úspech speváčky Adély Jergovej. Rodáčka zo Slovenska ide na tour s Demi Lovato 27. októbra 2025 o 16:58

Pre Adélu by takáto spolupráca nepochybne znamenala výrazný kariérny posun. Fanúšikovia oboch speváčok už medzičasom zaplavili sociálne siete nadšenými reakciami a dúfajú, že k projektu skutočne dôjde.

Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda Adele vstupuje do sveta filmu. Zahviezdi ako herečka v historickej dráme Toma Forda 13. novembra 2025 o 10:36
Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami Tom Felton sa po rokoch vrátil ako Draco Malfoy v novom muzikáli. Fanúšikovia nešetrili emóciami 13. novembra 2025 o 8:46
Zmenila „clean girl“ estetika klubovú scénu? Sme blízko návratu divokých večerov? Hugo Hypetrain a Kwaso hovoria, že áno Zmenila „clean girl“ estetika klubovú scénu? Sme blízko návratu divokých večerov? Hugo Hypetrain a Kwaso hovoria, že áno 12. novembra 2025 o 11:00
