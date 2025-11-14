Pre Slovenku ide o ďalší úspech svetového formátu.
Slovenská speváčka Adéla Jergová si v zahraničí buduje čoraz výraznejšie meno. Po tom, čo si ju ako predskokanku pre jej tour vybrala Demi Lovato, prišla ďalšia nečakaná pocta, tentoraz od populárnej americkej speváčky Madison Beer.
Počas nedávneho livestreamu Madison prekvapila fanúšikov, keď Adélu nielenže spomenula, ale otvorene priznala, že by s ňou chcela nahrať spoločnú skladbu. Hudba mladej slovenskej interpretky si tak nachádza cestu aj k veľkým menám svetovej scény.
Pre Adélu by takáto spolupráca nepochybne znamenala výrazný kariérny posun. Fanúšikovia oboch speváčok už medzičasom zaplavili sociálne siete nadšenými reakciami a dúfajú, že k projektu skutočne dôjde.