Speváčka Adéla Jergová oznámila, že sa pridá k svetovej hviezde Demi Lovato ako predskokanka na jej pripravovanom turné.
Novinku zverejnila priamo na svojom Instagrame a fanúšikovia okamžite zaplavili komentáre nadšením.
„Idem na turné s Demi Lovato,“ napísala Adéla s emóciami, ktoré cíti každý, kto ju sleduje od začiatku jej kariéry. „Pamätám si, ako som mala deväť a skákala som po izbe na pieseň „Give Your Heart a Break“... teraz budem môcť skákať aj na tvojom pódiu, čože? Nebudeš to ľutovať, urobím ťa hrdou!“
Pod príspevkom sa okamžite objavili stovky reakcií od fanúšikov aj známych osobností. „GIRL!!!! Celé CZ&SK je moc moc proud,“ napísala jedna fanúšička. Iná dodala: „SO EXCITED FOR THIS - prosím, urobte to aj v Európe!“
Adéla, ktorá si svojou hudbou a autentickým prejavom získala verných fanúšikov, sa tak ocitá na prahu obrovského kariérneho míľnika. Tour s Demi Lovato jej otvorí dvere na medzinárodnú scénu, a ako ju poznáme, určite to nebude len o predskakovaní, ale o poriadnej energii, ktorá rozžiari celé arény.
Predpredaj vstupeniek sa spúšťa už 31. októbra a rodáčka z Bratislavy k tomu len dodáva: „Predieram sa do tých arén, OMG!“