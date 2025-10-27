Objavili sa špekulácie o tom, že Donald Trump udelí hudobnému magnátovi milosť. Tieto správy však Biely dom odmietol.
Verejnosť už nejaký čas vie, že Sean „Diddy“ Combs si odsedí 50 mesiacov vo väzení kvôli sexuálnym trestným činom. Okrem toho mu súd udelil pokutu vo výške 500-tisíc dolárov a na päť rokov po prepustení mu naordinoval dohľad.
Ako teraz ukazujú online záznamy Väzenského úradu, rapperov trest skončí presne 8. mája 2028. Informuje o tom server Complex. Berú pritom do úvahy aj to, že rapper je vo väzbe už od septembra 2024, a tiež federálne pravidlá, ktoré hovoria, že ak spĺňa určité podmienky, musí si odsedieť iba 85 percent trestu.
Donald Trump predtým potvrdil, že ho Combs a jeho tím oslovili s prosbou o prezidentskú milosť. „Mnohí ľudia ma žiadali o milosť,“ povedal Trump. „Hovorím mu Puff Daddy, on ma o milosť požiadal.“
Portál TMZ neskôr uviedol, že vysokopostavený úradník Bieleho domu potvrdil Trumpovo zvažovanie zmiernenia trestu. Prezident by vraj mohol Diddyho prepustiť už tento týždeň. Hovorca Bieleho domu však v stanovisku pre USA TODAY povedal, že tieto tvrdenia sú nepravdivé. „Konečné rozhodnutie o milosti a zmiernení trestu má prezident, nie anonymné zdroje,“ dodal úradník.
„Vychádzal som s ním skvele,“ uviedol Trump v auguste. „Zdalo sa, že je to milý chlap. Nepoznal som ho dobre. Ale keď som kandidoval, bol veľmi nepriateľský... Je to ťažké.“ V januári Trump napríklad udelil milosť zhruba 1500 obžalovaným v súvislosti s násilným útokom na Kapitol USA 6. januára 2021.