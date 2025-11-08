Finále Stranger Things odštartuje už čoskoro.
Netflix prekvapil fanúšikov Stranger Things a po premiére piatej série v Los Angeles zverejnil prvých päť minút zo seriálu. Úvodná epizóda s názvom „The Crawl“ sa vracia späť k samotným začiatkom príbehu: k roku 1983, keď zmizol Will Byers.
Prvé scény ukazujú mladého Willa v temnom svete Upside Down, ako sa snaží upokojiť piesňou Should I Stay or Should I Go od kapely The Clash. Willa však prepadne Demogorgon, ktorý ho po dramatickom páde zo stromu odtiahne do úkrytu Vecny, ktorý ho svojou temnou silou znehybní a zlovestne mu povie: „Konečne môžeme začať. Spolu dokážeme veľké veci.“
Posledná séria sa vracia po trojročnej pauze
Tvorcovia seriálu Matt a Ross Dufferovci v rozhovore pre Variety prezradili, že piata séria uzavrie všetky hlavné dejové línie a konečne odhalí tajomstvá spojené s Upside Down. Jeden z tvorcov, Ross, prezradil, že každá sezóna mala svoje tajomstvá, ale teraz prišiel čas všetko uzavrieť.
Posledná séria bude mať osem epizód, pričom Netflix ju rozdelí do troch častí. Diváci si prvé štyri epizódy môžu pozrieť už 26. novembra, ďalšie tri prídu 25. decembra. Veľké dvojhodinové finále dorazí 31. decembra, symbolicky na Silvestra.