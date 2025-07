Po troch rokoch sa príbeh vracia! Do veľkého finále príde koncom tohto roka.

Piata sezóna Stranger Things je jedným z najočakávanejších seriálov druhej polovice roka. Fanúšikovia na ňu čakali viac ako tri roky. Po nedávnom zverejnení plagátu Netflix teraz konečne zverejnil prvý trailer, ktorý odhaľuje, na čo sa vlastne môžeme v najnovšej sezóne obľúbeného seriálu tešiť.

Ukážka teasuje veľmi napínavý dej, ako aj dávku akčných a emotívnych scén. Ústredné postavy čelia zatiaľ najväčšej hrozbe a môžu sa spoľahnúť len jeden na druhého. Čaká ich rozhodujúci boj a cieľ zlikvidovať Vecnu.

Podľa oficiálnych informácií prvá časť najnovšej série Stranger Things dorazí na Netflix 27. novembra a bude obsahovať štyri epizódy. Ďalšie tri epizódy si budete môcť pozrieť 26. decembra a záverečná epizóda bude odvysielaná 1. januára.

Na jeseň roku 1987 vystraší otvorená trhlina celý Hawkins, a naši hrdinovia majú nový cieľ: nájsť a zabiť Vecnu. Ten však akoby sa prepadol do zeme - nikto nevie, kde je a čo má za lubom. Aby to bolo ešte ťažšie, úrady dajú mesto do karantény a s pomocou armády usilovne pátrajú po Eleven, ktorá sa musí vrátiť do úkrytu.



Navyše, keď sa blíži výročie Willovho zmiznutia, vracia sa desivá stará hrozba. Ako sa blíži rozhodujúca bitka, temnota je silnejšia a smrteľnejšia ako kedykoľvek predtým. Pre túto nočnú moru bude platiť jediné: celá banda musí ťahať za jeden povraz až do konca.

