Nina bola závisla od alkoholu: Na liečení som stretla aj 17-ročné deti

Bála sa, že príde o kamarátov. Neskôr pochopila, že tí správni zostali a odísť na liečenie bol ten najlepší krok.
Nina Aslani bojovala s alkoholom už od tínedžerských čias. Ako pre Refresher priznáva, alkohol bol aj súčasťou ich domácnosti, jej otec s ním mal problém. „Funguje tak mnoho rodín. Alkohol je v spoločnosti úplne akceptovaný a dieťa sa s ním stretne úplne bez problémov. Dokonca mám pocit, že ho normalizujú aj rôzne reality shows. Prosečko sem, prosečko tam, a ja už podľa správania viem odhadnúť, kto má k závislosti blízko. Ľudia to sledujú a berú ako normu,“ vraví Nina.
Z liečenia sa vrátila minulý rok v septembri a vtedy si povedala, že aj ona by potrebovala niekoho, kto by o problémoch s alkoholizmom na sociálnych sieťach otvorene hovoril. „Veľa ľudí sa za to totiž stále hanbí a boja sa o tom rozprávať. Preto som sa rozhodla, že ja sa za to hanbiť nebudem, že o tom budem hovoriť nahlas a možno tým niekomu pomôžem. Aj preto som začala zverejňovať videá a príspevky. Ozýva sa mi veľa ľudí, ktorí hľadajú pomoc alebo len chcú, aby som ich vypočula. A vtedy si uvedomím, že to celé má zmysel.“
Píšu jej stovky ľudí, najmä ženy, ale aj matky, ktoré sa trápia kvôli svojim deťom. Pýtajú sa, čo majú robiť, keď ich syn alebo dcéra pije. Nina im vysvetľuje, že zmeniť sa musí človek sám.
„Môžete mu pomáhať, ale kým si to neprizná, nič sa nezmení. Mnohé ženy mi píšu, že sa hanbia o tom hovoriť, že nevedia, čo by povedali v práci alebo rodine. A ja ich úplne chápem, lebo presne tak som to mala aj ja.“
Moment, ktorý jej otvoril oči
Nina vysvetľuje, že sa zo začiatku bála priznať sama pred sebou, že má problém. Začala piť okolo svojich 19-tich rokov, približne v roku 2014. Postupne to prerástlo do vážnejšieho problému, no dlho jej trvalo, kým si to uvedomila. Prestala piť vo svojich 28 rokoch, bez alkoholu je momentálne rok a 8 mesiacov.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
-
Ako vyzerali dni na liečení.
-
Kedy pocítila prvú úľavu.
-
Aké príbehy z liečenia ju zasiahli.
- Aké vnútorné zmeny a uvedomenia o sebe zažila počas liečenia.