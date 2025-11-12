Jude Law je Vladimir Putin. V novinke The Wizard of the Kremlin sa zmení na nepoznanie

Vo filme The Wizard of the Kremlin stvárnil Vladimira Putina v období, keď sa z nenápadného KGB úradníka postupne stáva muž s absolútnou mocou.
Film, ktorý už na festivaloch vyvolal poriadny rozruch, konečne odhalil svoj prvý medzinárodný trailer. Nový politický triler režiséra Oliviera Assayasa The Wizard of the Kremlin sa ponorí do zákulisnej machinácie v Rusku na prelome tisícročí, pričom sleduje vzostup Vladimira Putina, ktorého stvárnil Jude Law.
Hlavnou postavou je Vadim Baranov (Paul Dano), fiktívny poradca prezidenta a majster politického PR, inšpirovaný skutočným Vladislavom Surkovom. Baranov je rozprávačom príbehu. Cez jeho postavu sledujeme ako sa Putin postupne stáva nekompromisnou mocenskou figúrou. Trailer ukazuje prvé zábery Lawa ako bývalého agenta KGB s chladným pohľadom a jasným zámerom.
Vo filme si zahrá aj Alicia Vikander ako Baranovova manželka Ksenia, Tom Sturridge v úlohe oligarchu inšpirovaného Michailom Chodorkovským, Will Keen ako Boris Berezovskij a Jeffrey Wright ako americký novinár, ktorému Baranov po rokoch rozpráva svoj príbeh.
Film na festivale v Benátkach zožal veľký úspech – publikum stálo a tlieskalo dvanásť minút v kuse. Po Benátkach bol film predstavený v Toronte, San Sebastiáne aj Londýne a ešte tento rok sa objaví na festivale v Saudskej Arábii.