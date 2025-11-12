Kategórie
dnes 12. novembra 2025 o 14:36
Čas čítania 0:41
Anna Sochorová

Jude Law je Vladimir Putin. V novinke The Wizard of the Kremlin sa zmení na nepoznanie

Vo filme The Wizard of the Kremlin stvárnil Vladimira Putina v období, keď sa z nenápadného KGB úradníka postupne stáva muž s absolútnou mocou.

Film, ktorý už na festivaloch vyvolal poriadny rozruch, konečne odhalil svoj prvý medzinárodný trailer. Nový politický triler režiséra Oliviera Assayasa The Wizard of the Kremlin sa ponorí do zákulisnej machinácie v Rusku na prelome tisícročí, pričom sleduje vzostup Vladimira Putina, ktorého stvárnil Jude Law.

jude law, putin, the wizard of the kremlin jude law, putin, the wizard of the kremlin jude law, putin, the wizard of the kremlin Alicia Vikander
Hlavnou postavou je Vadim Baranov (Paul Dano), fiktívny poradca prezidenta a majster politického PR, inšpirovaný skutočným Vladislavom Surkovom. Baranov je rozprávačom príbehu. Cez jeho postavu sledujeme ako sa Putin postupne stáva nekompromisnou mocenskou figúrou. Trailer ukazuje prvé zábery Lawa ako bývalého agenta KGB s chladným pohľadom a jasným zámerom.

