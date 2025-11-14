Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Máš už predplatné?Prihlásiť sa
Sledovať video
Poslať sms
Pošli SMS na 8877 s textom FRESH 193218 a aktivuj si predplatné na celý mesiac.
Cena SMS predplatného je 5 € s DPH. Ako to funguje?
Odomkni a získaj
Refresher bez reklám
stovky prémiových článkov
extra benefity
zvýhodnené členstvá
lístky zadarmo
pay per view kódyZobraziť všetky
Ďalšie slovensko
VIDEO: Rozprávali sme sa s tvorcami seriálu Stranger Things. Prečo sme na piatu sériu čakali tak dlho? pred 3 hodinami
Vedia Bratislavčania ako chutia skutočné bryndzové halušky? Toto je rebríček top halušiek v hlavnom meste včera o 18:30
Čo sa stane s organizmom potom, ako prestane chodiť do fitka? Oliver absolvoval tréning po viac ako ročnej pauze včera o 18:00
„Keď som mala 4 roky, rukami som musela sexuálne uspokojovať vychovávateľa v detskom domove," hovorí Eva (Hlbiny) pred 3 dňami
Backstage Dary Rolins: Prinášame ti exkluzívny pohľad do zákulisia koncertu 10. 11. 2025 18:00
Lucka je zástankyňou "tradičnejších" rol vo vzťahu. Čo si o tom myslia muži? Odhalí to najnovšie Menučko 9. 11. 2025 12:00
CLOSE FRIENDS s Ráchel Šoltésovou a Kristínou Siskovou: Ako dlho sa natáča jeden diel Sľubu? 6. 11. 2025 18:00
Upchaté záchody, špinavé kúpeľne a malé izby, no aj nízke ceny. Ako sa žije študentom v Mlynskej doline? (Reportáž) 5. 11. 2025 17:01
Johny z Farmy 17: Dorka ma v telke nezaujala, ale na Farme si ma získala povahou (OUT LOUD) 4. 11. 2025 18:00
V rozhovore otvorene prehovorila o náročnom období po rozchode, duševnom zdraví, ale aj o tlaku spoločnosti na ženský vzhľad.
Najnovšou hosťkou relácie To Be Honest je slovenská herečka Kristína Sisková. Aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Sľub – a práve o ňom bola aj časť nášho rozhovoru.
Kika sa dlhodobo venuje aj osvete v oblasti duševného zdravia. V relácii otvorene prehovorila o náročnom období po rozchode a priznala, čo ju napokon priviedlo k tomu, aby vyhľadala odbornú pomoc.
Rozprávali sme sa aj o tlaku spoločnosti, porovnávaní sa s ostatnými, či o tom, ako vníma, keď ju prirovnávajú k herečke Sydney Sweeney. Na záver prezradila, ako trávi voľné dni – a podelila sa aj o svoje obľúbené bratislavské kaviarne.
👀 Baví ťa relácia #TBH s Hanou a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.
Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.
Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.