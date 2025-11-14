Kategórie
dnes 14. novembra 2025 o 17:00
Čas čítania 1:03
Hana Divišová

Kristína Sisková: Počas točenia Sľubu som musela poprieť samú seba. Prežila som najnáročnejšie obdobie (#TBH s Hanou)

V rozhovore otvorene prehovorila o náročnom období po rozchode, duševnom zdraví, ale aj o tlaku spoločnosti na ženský vzhľad.

Najnovšou hosťkou relácie To Be Honest je slovenská herečka Kristína Sisková. Aktuálne hviezdi v markizáckom seriáli Sľub – a práve o ňom bola aj časť nášho rozhovoru.

Kika sa dlhodobo venuje aj osvete v oblasti duševného zdravia. V relácii otvorene prehovorila o náročnom období po rozchode a priznala, čo ju napokon priviedlo k tomu, aby vyhľadala odbornú pomoc.

Rozprávali sme sa aj o tlaku spoločnosti, porovnávaní sa s ostatnými, či o tom, ako vníma, keď ju prirovnávajú k herečke Sydney Sweeney. Na záver prezradila, ako trávi voľné dni – a podelila sa aj o svoje obľúbené bratislavské kaviarne.

👀 Baví ťa relácia #TBH s Hanou a chceš si ju pozrieť medzi prvými? Využi ČSOB Smart predplatné, založ si účet v ČSOB na našom webe a pridaj sa k predplatiteľom Refresher+, ktorí majú exkluzívny prístup k celému obsahu. K tomu môžeš získať aj ďalší bonus vo výške 30 €. Otvorenie a vedenie účtu ťa bude stáť presne 0 €.

Smart účet od ČSOB ti uľahčí každodenné činnosti. Napríklad priamo v aplikácii ČSOB SmartBanking si môžeš kúpiť parkovanie, lístky na MHD alebo vlak, ukladať bločky z nákupov či vernostné karty obchodov. Okrem toho si so Smart účtom môžeš aj sporiť a zhodnocovať svoje peniaze. Platenie mobilom či hodinkami je samozrejmosťou.

Členstvo v Refresher+ ti otvorí prístup k prémiovým článkom a videám, ktoré môžeš odomykať aj pre rodinu alebo kamošov. Naše videorozhovory a obľúbené šou si vďaka predplatnému pozrieš s predstihom. Okrem toho získaš prístup k super benefitom ako sú lístky na koncerty známych interpretov, pozvánky na eventy, PPV kódy na streamovanie MMA zápasov či zľavy do rôznych prevádzok.

Viac informácií o podmienkach nájdeš na csob.sk.
